France Inter en ondes dessinées le 7 janvier

France Inter organisera, le mercredi 7 janvier 2026, une journée consacrée à la bande dessinée au sein du Studio 104 de Radio France. Le dispositif repose sur deux masterclass successives : "French Manga", animée de 15h à 16h par Laëtitia Gayet, et "Exclusivement féminin", présentée de 17h à 18h par Eva Bester.

Chaque session est suivie d’une heure de dédicaces avec un système de priorité accordée aux auditeurs ayant assisté aux tables rondes, dans la limite d’un ouvrage signé par auteur. L’événement s’inscrit dans la stratégie de France Inter qui multiplie les formats en public mêlant parole d’auteur, culture populaire et diffusion audio différée ou en direct.