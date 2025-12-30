La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 30 Décembre 2025 - 11:25

France Inter en ondes dessinées le 7 janvier


Le 7 janvier prochain, France Inter célèbrera la bande dessinée en installant deux masterclass en public au Studio 104 de Radio France. L’événement mêlera animation radio en direct, rencontres d’auteurs et captation audio autour de deux thématiques : le manga français et la création féminine.



France Inter organisera, le mercredi 7 janvier 2026, une journée consacrée à la bande dessinée au sein du Studio 104 de Radio France. Le dispositif repose sur deux masterclass successives : "French Manga", animée de 15h à 16h par Laëtitia Gayet, et "Exclusivement féminin", présentée de 17h à 18h par Eva Bester.
Chaque session est suivie d’une heure de dédicaces avec un système de priorité accordée aux auditeurs ayant assisté aux tables rondes, dans la limite d’un ouvrage signé par auteur. L’événement s’inscrit dans la stratégie de France Inter qui multiplie les formats en public mêlant parole d’auteur, culture populaire et diffusion audio différée ou en direct.

En plus des échanges, ces rencontres sont captées, enrichissant le catalogue éditorial de la station. France Inter renouvelle ici son soutien au secteur de la BD tout en valorisant son expertise radio sur le terrain de la création contemporaine.

Frédéric Brulhatour
