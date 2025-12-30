Un ouvrage académique explore la fonction éducative des radios scolaires

-
Depuis près d’un siècle, les radios scolaires participent à cet effort de littératie médiatique, en offrant aux élèves un espace de production, de prise de parole et d’analyse critique. L’ouvrage en rappelle les fondements pédagogiques, les évolutions historiques et les pratiques actuelles, à travers une double approche théorique et opérationnelle.
Une radio pédagogique, mais non scolaire
Dirigé par Sébastien Poulain, chercheur au laboratoire Mica de l’université Bordeaux Montaigne, et Raphaël Dapzol, enseignant à l’université de Strasbourg et membre du Lisec UR2310, cet ouvrage collectif rassemble des contributions de chercheurs, de professionnels de la radio et d’enseignants. Il couvre aussi bien les enjeux politiques liés à l’éducation aux médias que les réalités pratiques rencontrées dans les établissements.
Dans la postface, Muriel Béasse résume ainsi l’esprit du projet : "La radio est une école en soi. Elle ne saurait toutefois être trop scolaire […] Si les pouvoirs publics ont saisi le rôle fondamental que peut jouer la radio dans une formation à la citoyenneté, cet ambitieux projet trouve également sa place dans une éducation buissonnière". La radio devient ainsi un espace souple, sensoriel, qui facilite des projets originaux, éloignés des carcans pédagogiques classiques.