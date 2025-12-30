La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 30 Décembre 2025 - 07:45

Un ouvrage académique explore la fonction éducative des radios scolaires


Publié aux éditions Les Soleils Bleus, l’ouvrage collectif dirigé par Sébastien Poulain et Raphaël Dapzol propose une exploration académique des pratiques de radios scolaires. À l’heure où la moitié des 12-17 ans passe plus de cinq heures par jour sur son smartphone, il défend la radio comme outil d'’éducation critique et de citoyenneté en acte.


Un ouvrage académique explore la fonction éducative des radios scolaires

L’ouvrage "Les radios scolaires : une éducation pour les médias" retrace l’histoire et les usages contemporains de la radio dans le cadre scolaire. Il s’appuie sur un constat chiffré issu du Baromètre du numérique 2025 : la moitié des adolescents de 12 à 17 ans passe quotidiennement plus de cinq heures sur leur smartphone. Ce contexte hyperconnecté, marqué par une culture algorithmique et une automatisation croissante, rend nécessaire un apprentissage structuré du fonctionnement des médias.
Depuis près d’un siècle, les radios scolaires participent à cet effort de littératie médiatique, en offrant aux élèves un espace de production, de prise de parole et d’analyse critique. L’ouvrage en rappelle les fondements pédagogiques, les évolutions historiques et les pratiques actuelles, à travers une double approche théorique et opérationnelle.

Une radio pédagogique, mais non scolaire

Dirigé par Sébastien Poulain, chercheur au laboratoire Mica de l’université Bordeaux Montaigne, et Raphaël Dapzol, enseignant à l’université de Strasbourg et membre du Lisec UR2310, cet ouvrage collectif rassemble des contributions de chercheurs, de professionnels de la radio et d’enseignants. Il couvre aussi bien les enjeux politiques liés à l’éducation aux médias que les réalités pratiques rencontrées dans les établissements.
Dans la postface, Muriel Béasse résume ainsi l’esprit du projet : "La radio est une école en soi. Elle ne saurait toutefois être trop scolaire […] Si les pouvoirs publics ont saisi le rôle fondamental que peut jouer la radio dans une formation à la citoyenneté, cet ambitieux projet trouve également sa place dans une éducation buissonnière". La radio devient ainsi un espace souple, sensoriel, qui facilite des projets originaux, éloignés des carcans pédagogiques classiques.


Un outil critique face à un univers médiatique transformé

Le livre insiste sur la nécessité de penser les radios scolaires comme un levier d’éducation aux médias "par les médias", en intégrant les spécificités du canal radiophonique. Loin d’un simple prolongement de l’enseignement classique, la radio permet d’expérimenter d’autres formes de transmission, de se confronter aux contextes de production de l’information, et de comprendre les logiques médiatiques dans leur diversité.

Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


