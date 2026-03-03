La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 3 Mars 2026 - 07:50

La radio en mode conquête au menu du 197e de La Lettre Pro L’Hebdo


Ce 197e et nouveau numéro explore trois trajectoires fortes du média radio entre ancrage territorial, stratégie industrielle et engagement éditorial. De la confiance du public à l’essor du DAB+, en passant par la remise en question permanente du médium, ce numéro met en lumière des dirigeants et des personnalités qui façonnent concrètement l’avenir de l’audio.


La radio en mode conquête au menu du 197e de La Lettre Pro L’Hebdo

Au sommaire du n°197 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Matthieu Mondoloni, à la tête de l’information du réseau ICI, défend une ligne éditoriale à la fois nationale et profondément ancrée dans les territoires. Dans un paysage fragmenté, il place la confiance et la proximité au cœur du projet, tout en assumant un virage numérique structuré autour d’une stratégie 360°. 
Autre vision stratégique, celle de Raphaël Eyraud, à la tête de towerCast. Il expose le déploiement du DAB+ en France comme un levier industriel majeur. Accélération des mises en service, optimisation des réseaux, innovation technologique avec l’ASA, couverture des territoires et accompagnement des radios dans la montée en puissance du numérique hertzien structurent son analyse. 


Enfin, ce numéro donne la parole à Mark Gillman. Ancien animateur star en Afrique du Sud, consultant international installé au Royaume-Uni, il revendique une radio plus pertinente, plus incarnée et plus courageuse. De son interview record avec Nelson Mandela à ses prises de position en faveur d’un média plus audacieux, il incarne une vision exigeante et engagée de la radio. Pour lui, le médium reste un combat permanent, une discipline vivante qui ne doit jamais cesser de se remettre en question.

En complément, L’Hebdo qui paraît chaque mardi matin propose la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels du secteur.
Le numéro 197 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d'un accès total et illimité à nos contenus, c'est par : chaque semaine, une cinquantaine d'exclusivités sont proposées sur le site.



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


