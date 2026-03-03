La radio en mode conquête au menu du 197e de La Lettre Pro L’Hebdo

-
Ensemble pour le DAB+ appelle l’État à renforcer son soutien public
Carte blanche : "La conjoncture a du bon… elle ramène les opérateurs à une réalité"
Matthieu Mondoloni défend la confiance et la proximité du réseau ICI
Le cap des 66% franchi, nouvelle phase pour le DAB+ en France
Radio France et l’Alliance de la Radio sonnent l’alerte sur la radio embarquée
Au sommaire du n°197 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Matthieu Mondoloni, à la tête de l’information du réseau ICI, défend une ligne éditoriale à la fois nationale et profondément ancrée dans les territoires. Dans un paysage fragmenté, il place la confiance et la proximité au cœur du projet, tout en assumant un virage numérique structuré autour d’une stratégie 360°.
Autre vision stratégique, celle de Raphaël Eyraud, à la tête de towerCast. Il expose le déploiement du DAB+ en France comme un levier industriel majeur. Accélération des mises en service, optimisation des réseaux, innovation technologique avec l’ASA, couverture des territoires et accompagnement des radios dans la montée en puissance du numérique hertzien structurent son analyse.
En complément, L’Hebdo qui paraît chaque mardi matin propose la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels du secteur.
Le numéro 197 de La Lettre Pro de la Radio L'Hebdo