Mercredi 31 Décembre 2025

franceinfo et la Cité de l'espace prolongent leur odyssée sonore


Depuis cinq ans, le podcast "Mars, la nouvelle odyssée" produit par franceinfo et la Cité de l’espace de Toulouse guide les auditeurs à travers les confins du système solaire. Cette cinquième saison, disponible dès maintenant, recentre l’exploration sur notre étoile, le Soleil, et son rôle central dans la compréhension scientifique et culturelle de l’univers.


franceinfo et la Cité de l’espace prolongent leur odyssée sonore

Le partenariat initié entre franceinfo et la Cité de l’espace à Toulouse se prolonge avec la diffusion de la cinquième saison de leur podcast commun « Mars, la nouvelle odyssée ». Entamée il y a cinq ans, la série a abordé successivement Mars, Jupiter, Saturne, la Lune et les grandes structures du système solaire. Cette nouvelle saison se concentre sur le Soleil, dans une perspective scientifique, technologique et culturelle. Elle est toujours présentée par Olivier Emond, accompagné de chercheuses, chercheurs et expertes issus de structures comme l’ESA, le CEA, l’IRAP ou le CNRS.
Le premier épisode, intitulé "L’Astre permanent", installe le décor en expliquant pourquoi le Soleil reste au cœur des préoccupations scientifiques contemporaines.

Les six épisodes sont disponibles dès à présent sur les plateformes audio et sur le site de franceinfo. La production éditoriale est assurée par Olivier Emond, la réalisation par Maris Plaçais, la coordination par Noé da Silva, la prise de son par Alexandre Abergel et le mixage par Cherif Bitelmadji.

Tags : franceinfo, podcast, Radio France, sciences



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


