franceinfo et la Cité de l’espace prolongent leur odyssée sonore

Le partenariat initié entre franceinfo et la Cité de l’espace à Toulouse se prolonge avec la diffusion de la cinquième saison de leur podcast commun « Mars, la nouvelle odyssée ». Entamée il y a cinq ans, la série a abordé successivement Mars, Jupiter, Saturne, la Lune et les grandes structures du système solaire. Cette nouvelle saison se concentre sur le Soleil, dans une perspective scientifique, technologique et culturelle. Elle est toujours présentée par Olivier Emond, accompagné de chercheuses, chercheurs et expertes issus de structures comme l’ESA, le CEA, l’IRAP ou le CNRS.

Le premier épisode, intitulé "L’Astre permanent", installe le décor en expliquant pourquoi le Soleil reste au cœur des préoccupations scientifiques contemporaines.