Gaël Sanquer nommé Directeur Musical d'Europe 2 et RFM

Alain Liberty déclare : "Gaël Sanquer est un professionnel accompli, et nous sommes extrêmement heureux et fiers de l'accueillir au sein de notre Groupe. Son sens artistique, sa vaste expérience et ses connaissances approfondies dans le domaine de la musique seront des atouts majeurs pour renforcer et promouvoir le rayonnement de nos marques. Je suis convaincu que son arrivée nous permettra d'accélérer notre stratégie de croissance des audiences de nos radios. Nous avons hâte de voir tout ce que nous pourrons accomplir ensemble".

De son côté, Gaël Sanquer indique : "Je suis heureux et fier de rejoindre Lagardère Radio pour ce nouveau challenge et de mettre ma passion et mon expérience au service des équipes et de les accompagner dans leur conquête. Passionné de radio depuis toujours, je suis optimiste pour l’avenir de ce média qui reste massivement écouté en France et dans le monde, qui bénéficie de la confiance du public et qui reste essentiel, dans cette nouvelle ère de l’audio, pour le développement des carrières des talents musicaux".

