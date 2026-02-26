La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Jeudi 26 Février 2026 - 11:55

Gaël Sanquer nommé Directeur Musical d'Europe 2 et RFM


Lagardère Radio annonce la nomination de Gaël Sanquer au poste de directeur musical d'Europe 2 et RFM. Rattaché à François Fyon, il prendra ses fonctions ce lundi 2 mars. Il aura la responsabilité de l’ensemble des équipes liées à la programmation musicale et supervisera également le développement des Éditions Musicales François 1er.


Gaël Sanquer, nommé directeur musical d'Europe 2 et RFM, prendra ses fonctions le 2 mars 2026 au sein de Lagardère Radio. Professionnel de la radio musicale depuis 1996, il pilotera la programmation des antennes et le développement des Éditions Musicales François 1er.
Gaël Sanquer, nommé directeur musical d'Europe 2 et RFM, prendra ses fonctions le 2 mars 2026 au sein de Lagardère Radio. Professionnel de la radio musicale depuis 1996, il pilotera la programmation des antennes et le développement des Éditions Musicales François 1er.

À ce titre, il jouera un rôle dans l’orientation artistique et stratégique des stations, dans un contexte où la radio et l’audio digital constituent des leviers structurants pour la diffusion et l’exposition des contenus musicaux.
Au-delà de la programmation des antennes, il supervisera également le développement des Éditions Musicales François 1er. Cette dimension élargit son périmètre à l’ensemble des activités liées à la valorisation des catalogues et à la stratégie musicale du groupe sur ses supports radio et audio. La coordination des équipes et la cohérence entre ligne éditoriale, programmation et développement constituent ainsi les axes centraux de sa mission.


Un parcours intégralement construit dans la radio musicale

Gaël Sanquer a débuté sa carrière comme animateur en région avant de rejoindre Fun Radio à Paris en 1996. Au sein de cette station, il a successivement occupé les fonctions d’animateur, programmateur, coordinateur d’antenne puis responsable de l’antenne et de la programmation musicale. En 2009, il est nommé Directeur des programmes de Virgin Radio. Il rejoint ensuite le Groupe NRJ en 2010 en qualité de Directeur d’antenne.
En 2013, il évolue en tant que directeur des antennes des filiales étrangères et Directeur des antennes radio. Il est ensuite promu Directeur délégué des médias musicaux du groupe NRJ de 2018 à 2025. Ce parcours, entièrement ancré dans l’univers des radios musicales et de leur développement, s’inscrit dans une continuité de responsabilités liées à la programmation, à la stratégie d’antenne et à la gestion d’équipes, dans un environnement marqué par l’essor de l’audio digital et la transformation des usages.


La stratégie et l’avenir du média radio

Alain Liberty déclare : "Gaël Sanquer est un professionnel accompli, et nous sommes extrêmement heureux et fiers de l'accueillir au sein de notre Groupe. Son sens artistique, sa vaste expérience et ses connaissances approfondies dans le domaine de la musique seront des atouts majeurs pour renforcer et promouvoir le rayonnement de nos marques. Je suis convaincu que son arrivée nous permettra d'accélérer notre stratégie de croissance des audiences de nos radios. Nous avons hâte de voir tout ce que nous pourrons accomplir ensemble".
De son côté, Gaël Sanquer indique : "Je suis heureux et fier de rejoindre Lagardère Radio pour ce nouveau challenge et de mettre ma passion et mon expérience au service des équipes et de les accompagner dans leur conquête. Passionné de radio depuis toujours, je suis optimiste pour l’avenir de ce média qui reste massivement écouté en France et dans le monde, qui bénéficie de la confiance du public et qui reste essentiel, dans cette nouvelle ère de l’audio, pour le développement des carrières des talents musicaux".


Tags : Europe 2, Gaël Sanquer, Lagardère Radio, RFM



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


