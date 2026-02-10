La Lettre Pro L’Hebdo à l’écoute d’un secteur en mouvement

-
À Lyon, Olivier Jauffrit installe sa voix et son style sur RFM
-
TDF étend la diffusion de la radio DAB+ en Bretagne, Normandie et Pays-de-la-Loire
-
75% de l’écoute radio désormais numérique au Royaume-Uni
-
À La Bellevilloise, le Paris Radio Show confirme sa place dans l’écosystème radio
-
France – Belgique : deux modèles complémentaires pour porter le DAB+
Parmi les temps forts de ce numéro, le parcours d’Olivier Jauffrit illustre les nouvelles dynamiques de la radio locale. Après plus de deux décennies passées outre-Manche, l’animateur fait son retour en France et rejoint RFM, où il prend les rênes de la tranche 12h-16h sur RFM Rhône-Alpes. Une arrivée qui s’inscrit dans un contexte concurrentiel fort à Lyon et qui lui permet de mettre à profit une double culture radiophonique, nourrie par les pratiques britanniques et françaises. Il y défend une radio de proximité incarnée, attentive à son environnement local, tout en restant fidèle aux codes d’un réseau national.
Autre dossier central de cette édition : la situation suisse et le devenir de la FM. Alors que le déploiement du DAB+ devait marquer la fin progressive de la diffusion analogique, les pertes d’audience enregistrées début 2025 ont conduit à un réajustement du calendrier.
Ce numéro propose également un retour en images sur le Paris Radio Show, à travers dix clichés emblématiques. Conférences, démonstrations, rencontres informelles et moments en coulisses traduisent l’effervescence du secteur et la diversité de ses acteurs. Une manière de saisir, en images, les enjeux actuels de la radio et de l’audio, mais aussi l’élan collectif qui anime la profession.
En complément, L’Hebdo propose la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels du secteur. Le numéro 194 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI.
Pour un accès total et illimité à l'ensemble de nos contenus, c'est par LÀ : chaque semaine, une cinquantaine d'exclusivités sont proposées sur le site.