La Lettre Pro L’Hebdo à l’écoute d’un secteur en mouvement

Parmi les temps forts de ce numéro, le parcours d’Olivier Jauffrit illustre les nouvelles dynamiques de la radio locale. Après plus de deux décennies passées outre-Manche, l’animateur fait son retour en France et rejoint RFM, où il prend les rênes de la tranche 12h-16h sur RFM Rhône-Alpes. Une arrivée qui s’inscrit dans un contexte concurrentiel fort à Lyon et qui lui permet de mettre à profit une double culture radiophonique, nourrie par les pratiques britanniques et françaises. Il y défend une radio de proximité incarnée, attentive à son environnement local, tout en restant fidèle aux codes d’un réseau national.

Autre dossier central de cette édition : la situation suisse et le devenir de la FM. Alors que le déploiement du DAB+ devait marquer la fin progressive de la diffusion analogique, les pertes d’audience enregistrées début 2025 ont conduit à un réajustement du calendrier.

