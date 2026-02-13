Radio Contact marie 5 couples sous les néons du métro de Bruxelles

Cinq couples, sélectionnés tout au long de la semaine dans le 15/19 de Radio Contact, auront l’opportunité de se dire "oui" devant les voyageurs présents sur place. La mécanique éditoriale s’appuie ainsi sur la dynamique du programme et sur l’engagement des auditeurs, avec une activation directement connectée au flux antenne.
Une émission spéciale du 15/19 en direct
L’événement sera retransmis en direct le samedi 14 février dans le cadre d’une émission spéciale du 15/19. Les auditeurs pourront suivre chaque séquence à l’antenne, des préparatifs aux déclarations, jusqu’aux "oui" prononcés au cœur de la station Louise. Le dispositif repose sur la captation en situation réelle et sur la mise en récit en direct, renforçant l’interaction entre terrain et diffusion radio. L'opération illustre une stratégie d’antenne événementielle articulée autour d’un lieu inattendu, avec une scénarisation pensée pour la diffusion live et la résonance auprès de la communauté d’auditeurs.
Ce 14 février, Radio Contact installera ainsi son studio au cœur du métro et transforme un espace de correspondance en scène radiophonique. Une opération qui conjugue direct, proximité et mise en récit, en s’appuyant exclusivement sur la puissance du média radio.