Radio Contact marie 5 couples sous les néons du métro de Bruxelles

Ce 14 février, les voyageurs de la station de métro Louise à Bruxelles verront leur trajet transformé en décor de célébration. Radio Contact, en partenariat avec Hey ! Telecom, installe une chapelle éphémère inspirée des mariages de Las Vegas au sein même de l’espace souterrain. Entre deux rames, dans un lieu habituellement dédié au transit, la radio crée un événement pensé pour être vécu en direct et partagé à l’antenne.

Cinq couples, sélectionnés tout au long de la semaine dans le 15/19 de Radio Contact, auront l’opportunité de se dire "oui" devant les voyageurs présents sur place. La mécanique éditoriale s’appuie ainsi sur la dynamique du programme et sur l’engagement des auditeurs, avec une activation directement connectée au flux antenne.