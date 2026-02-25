La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 25 Février 2026 - 13:15

Bel RTL prépare une nouvelle matinale avec Benjamin Maréchal


Dans quelques semaines, Benjamin Maréchal reprendra les rênes de la matinale de Bel RTL. Cette nouvelle émission, issue d’une réflexion menée par les équipes de la station, succédera à la tranche présentée pendant 5 années par Sandrine Dans. Le contenu, le nom et la date de lancement seront communiqués prochainement.



Bel RTL annonce la préparation d’une nouvelle matinale. Dans quelques semaines, Benjamin Maréchal reprendra les rênes de cette tranche stratégique. La station précise que cette nouvelle émission est le fruit d’une importante réflexion menée par les équipes de bel RTL afin d’offrir un nouveau format à ses auditeurs. Benjamin Maréchal succédera à Sandrine Dans, figure emblématique de l’antenne, qui assurait la présentation de la matinale depuis 5 années. Le contenu, le nom et la date de lancement de cette nouvelle émission seront communiqués très bientôt.
La station précise que l’animatrice conserve son émission du week-end et qu’elle participera à de nouveaux projets en préparation.

Sandrine Dans a réagi à cette transition en déclarant : "Je serai ravie de céder la place à Benjamin, qui faisait déjà un peu partie de la famille. Présenter la Matinale représente un engagement aussi intense qu’exigeant que j'ai assuré pendant 5 années. Je n’abandonne pas Bel RTL où je retrouverai nos auditeurs dans le format "En toute franchise" et à travers de nouveaux projets en préparation. Je leur donne aussi rendez-vous en télévision, avec l’arrivée d’Animal Porté Disparu le 26 février sur RTL play et le 5 mars sur RTL tvi ainsi qu’avec la deuxième saison de Ma Mère Ton Père, qui sera diffusée au printemps".

Benjamin Maréchal à la tête de la tranche stratégique

Benjamin Maréchal prendra la responsabilité de cette nouvelle Matinale dans quelques semaines. Il déclare : "C’est un honneur de succéder à Sandrine, figure et voix mythique de la Matinale de Bel RTL. J’espère pouvoir ravir les auditeurs autant qu’elle l’a fait avec ce nouveau format".
Ce changement s’inscrit dans une volonté d’évolution de l’antenne, comme le souligne Frédéric Herbays, Media Radio Director : "Ces changements dans la Matinale s’opèrent dans un souhait d’évolution de l’antenne de Bel RTL. Sandrine est une excellente animatrice et a assuré avec brio la présentation de cette tranche horaire pendant 5 ans en accompagnant les auditeurs dans un moment clé de la journée. Elle conserve son émission du week-end et nous avons le souhait de construire de nouveaux projets avec elle".

Tags : Bel RTL, Benjamin Maréchal, Frédéric Herbays, matinale, RTL Belgium, Sandrine Dans



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


