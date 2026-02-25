Bel RTL prépare une nouvelle matinale avec Benjamin Maréchal

Benjamin Maréchal prendra la responsabilité de cette nouvelle Matinale dans quelques semaines. Il déclare : "C’est un honneur de succéder à Sandrine, figure et voix mythique de la Matinale de Bel RTL. J’espère pouvoir ravir les auditeurs autant qu’elle l’a fait avec ce nouveau format".

Ce changement s’inscrit dans une volonté d’évolution de l’antenne, comme le souligne Frédéric Herbays, Media Radio Director : "Ces changements dans la Matinale s’opèrent dans un souhait d’évolution de l’antenne de Bel RTL. Sandrine est une excellente animatrice et a assuré avec brio la présentation de cette tranche horaire pendant 5 ans en accompagnant les auditeurs dans un moment clé de la journée. Elle conserve son émission du week-end et nous avons le souhait de construire de nouveaux projets avec elle".