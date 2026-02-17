Contact MAX fête son premier anniversaire

"Prendre un instant pour regarder le chemin parcouru depuis un an est une grande fierté pour nos équipes. Contact MAX est née d’une envie simple mais ambitieuse : proposer la base et les marqueurs qui ont fait l’histoire de Radio Contact en offrant une expérience musicale différente et qualitative, attendue par un large public ayant grandi avec elle. Force est de constater que le projet séduit et prend déjà une belle dimension, avec des audiences en progression. Notre promesse est claire : la musique avant tout, complétée par la bonne humeur de La bande de Contact MAX, qui génère chaque mois des millions de vues sur les réseaux sociaux et contribue à faire rayonner la marque. Cet anniversaire résonne d’autant plus fort qu’il coïncide avec la Journée mondiale de la radio. C’est l’occasion de rappeler que notre média est en perpétuelle évolution. Avec l’ensemble de nos radios, nous continuons à diversifier notre offre afin de consolider notre leadership et renforcer le lien avec nos publics en nous adaptant à leurs attentes. Merci à nos équipes pour leur créativité et à nos auditeurs pour leur fidélité" a expliqué Frédéric Herbays, directeur des médias radio.

