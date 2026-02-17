La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 17 Février 2026 - 08:50

Contact MAX fête son premier anniversaire


Notez


Contact MAX célèbre déjà une première année d'existence couronnée de succès. La radio est née d’une ambition claire : offrir aux auditeurs qui ont grandi avec Radio Contact dans les années 80 et 90 une station dédiée aux plus grands hits de cette époque. Douze mois plus tard, Contact MAX s’impose comme le rendez-vous naturel pour toute une génération, tout en étant complémentaire à Radio Contact avec un esprit et des codes familiers.


Contact MAX fête son premier anniversaire

Vous aimerez aussi
Destinée aux 35 ans et plus, la radio propose une programmation rassemblant les titres emblématiques des années 80 et 90, enrichie d’informations claires toutes les heures et d’une touche d’humour grâce à "La bande de Contact MAX". 
Les premiers indicateurs sont particulièrement encourageants. Après seulement quelques mois d’existence, Contact MAX réunit près de 65 000 auditeurs quotidiens. Sur les réseaux sociaux, l’engagement est également au rendez-vous : depuis le 1er janvier 2026, les contenus de La bande de CMAX ont généré plus de 7 700 000 vues en 28 jours. Des performances qui confortent l’ambition de devenir une référence parmi les radios digitales francophones en Belgique. 

Pour sa deuxième année, Contact MAX poursuivra son développement en restant attentive aux attentes de son public, notamment en matière de programmation musicale. L’antenne continuera de s’appuyer sur Vincent Maréchal le matin et Seb Le S le soir, et proposera dès ce mois de février de nouveaux rendez-vous animés le week-end. Des journées et week-ends spéciaux mettront régulièrement des artistes à l’honneur avec une programmation 100% dédiée. La bande de Contact MAX, emmenée par Renaud Rutten, poursuivra quant à elle ses enregistrements et sa diffusion en 2026.

Une stratégie fondée sur l’héritage et l’innovation musicale

"Prendre un instant pour regarder le chemin parcouru depuis un an est une grande fierté pour nos équipes. Contact MAX est née d’une envie simple mais ambitieuse : proposer la base et les marqueurs qui ont fait l’histoire de Radio Contact en offrant une expérience musicale différente et qualitative, attendue par un large public ayant grandi avec elle. Force est de constater que le projet séduit et prend déjà une belle dimension, avec des audiences en progression. Notre promesse est claire : la musique avant tout, complétée par la bonne humeur de La bande de Contact MAX, qui génère chaque mois des millions de vues sur les réseaux sociaux et contribue à faire rayonner la marque. Cet anniversaire résonne d’autant plus fort qu’il coïncide avec la Journée mondiale de la radio. C’est l’occasion de rappeler que notre média est en perpétuelle évolution. Avec l’ensemble de nos radios, nous continuons à diversifier notre offre afin de consolider notre leadership et renforcer le lien avec nos publics en nous adaptant à leurs attentes. Merci à nos équipes pour leur créativité et à nos auditeurs pour leur fidélité" a expliqué Frédéric Herbays, directeur des médias radio. 


Tags : Belgique, Contact Max, DAB, DAB+, Frédéric Herbays, Radio Contact



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 17 Février 2026 - 06:50 De la connexion à l’action la démonstration chiffrée de la radio €

Mardi 17 Février 2026 - 05:50 Nostalgie Belgique et 21 Juin, une collaboration sonore sur mesure €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication