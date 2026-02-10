NRJ annonce une nouvelle cérémonie des NRJ Music Awards

Lancée en janvier 2000, la cérémonie des NRJ Music Awards s’est imposée au fil des années comme un rendez-vous de la scène musicale. Portée par NRJ, elle réunit chaque année des artistes français et internationaux et constitue une vitrine musicale étroitement liée à l’antenne radio. Depuis sa création, l’événement a accueilli plus de 800 artistes sur les marches du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes et a célébré plus de 420 talents au fil des éditions.

La soirée 2025 a généré près de 200 millions de vidéos vues en cumulé sur les réseaux sociaux de NRJ et du Groupe TF1. Ce volume, mesuré sur les plateformes Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, X et Snapchat, traduit l’ampleur de la consommation de contenus sous forme vidéo, en complément de l’écoute radio.