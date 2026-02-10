La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 10 Février 2026 - 14:10

NRJ annonce une nouvelle cérémonie des NRJ Music Awards


La 28e édition des NRJ Music Awards se tiendra le vendredi 23 octobre 2026, en direct de Cannes. Diffusée sur NRJ et sur TF1 à 21h10, la cérémonie s’inscrit dans une dynamique où la radio, l’audio et les usages numériques prolongent l’événement bien au-delà de l’antenne, comme l’illustrent les performances d’audience et d’engagement observées lors de l’édition 2025.



Lancée en janvier 2000, la cérémonie des NRJ Music Awards s’est imposée au fil des années comme un rendez-vous de la scène musicale. Portée par NRJ, elle réunit chaque année des artistes français et internationaux et constitue une vitrine musicale étroitement liée à l’antenne radio. Depuis sa création, l’événement a accueilli plus de 800 artistes sur les marches du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes et a célébré plus de 420 talents au fil des éditions.
La soirée 2025 a généré près de 200 millions de vidéos vues en cumulé sur les réseaux sociaux de NRJ et du Groupe TF1. Ce volume, mesuré sur les plateformes Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, X et Snapchat, traduit l’ampleur de la consommation de contenus sous forme vidéo, en complément de l’écoute radio.

La liste des catégories et des nommés pour l’édition 2026 sera rendue publique le 14 septembre 2026 et soumise aux votes des internautes jusqu’au jour de la cérémonie. Ce dispositif participatif s’inscrit dans la continuité des usages numériques développés autour de la radio, où l’audience devient également actrice de la programmation et de la valorisation des artistes.

Frédéric Brulhatour
