La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

La radio commerciale britannique signe un sommet historique à £747 millions en 2025 €



Les revenus publicitaires annuels de la radio commerciale au Royaume-Uni entre 2018 et 2025, avec un record historique atteint en 2025 à £747.3 millions, dépassant le précédent pic de £740.1 millions en 2022. Le visuel détaille la contribution des segments national, local, branded content et formats publicitaires digitaux, mettant en évidence la progression continue de l’audio digital, passé de £45 millions en 2018 à £90 millions en 2025.
Les revenus publicitaires annuels de la radio commerciale au Royaume-Uni entre 2018 et 2025, avec un record historique atteint en 2025 à £747.3 millions, dépassant le précédent pic de £740.1 millions en 2022. Le visuel détaille la contribution des segments national, local, branded content et formats publicitaires digitaux, mettant en évidence la progression continue de l’audio digital, passé de £45 millions en 2018 à £90 millions en 2025.
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Déjà inscrit ?
La radio commerciale britannique signe un sommet historique à £747 millions en 2025
La radio commerciale britannique signe un sommet historique à £747 millions en 2025
Rédigé le Mercredi 4 Mars 2026

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication