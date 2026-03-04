La radio commerciale britannique signe un sommet historique à £747 millions en 2025 €

Les revenus publicitaires annuels de la radio commerciale au Royaume-Uni entre 2018 et 2025, avec un record historique atteint en 2025 à £747.3 millions, dépassant le précédent pic de £740.1 millions en 2022. Le visuel détaille la contribution des segments national, local, branded content et formats publicitaires digitaux, mettant en évidence la progression continue de l’audio digital, passé de £45 millions en 2018 à £90 millions en 2025.
