Mardi 16 Septembre 2025 - 11:50

Les coulisses de Happy Radio accessibles au public le 26 septembre


Dans le cadre des Journées du Patrimoine Économique organisées par le MEDEF, Happy Radio ouvrira ses studios le 26 septembre à Bergerac. La station, membre des Indés Radios, profite d’une progression de 8 % de son audience cet été et entend renforcer sa proximité avec ses auditeurs et son ancrage territorial.



Happy Radio entame la saison 2025  en mettant en avant la fidélité croissante des auditeurs à un média de proximité qui combine information locale, musique généraliste et convivialité. Diffusée en Dordogne sur 95 FM à Bergerac, 100.4 FM à Périgueux et 96.7 FM à Sarlat, la radio s’inscrit dans le groupement des Indés Radios.
Le vendredi 26 septembre, Happy Radio participera aux Journées du Patrimoine Économique initiées par le MEDEF. De 09h à 17h, le public pourra découvrir les coulisses des studios installés rue des Carmes à Bergerac, rencontrer l’équipe, poser des questions et mieux comprendre les métiers de la radio. L’initiative illustre la volonté de la station de consolider son lien avec les habitants du territoire tout en valorisant son rôle dans l’écosystème économique et culturel local...


Tags : Dordogne, Happy Radio, portes ouvertes, proximité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


