Les coulisses de Happy Radio accessibles au public le 26 septembre

Happy Radio entame la saison 2025 en mettant en avant la fidélité croissante des auditeurs à un média de proximité qui combine information locale, musique généraliste et convivialité. Diffusée en Dordogne sur 95 FM à Bergerac, 100.4 FM à Périgueux et 96.7 FM à Sarlat, la radio s’inscrit dans le groupement des Indés Radios.

Le vendredi 26 septembre, Happy Radio participera aux Journées du Patrimoine Économique initiées par le MEDEF. De 09h à 17h, le public pourra découvrir les coulisses des studios installés rue des Carmes à Bergerac, rencontrer l’équipe, poser des questions et mieux comprendre les métiers de la radio. L’initiative illustre la volonté de la station de consolider son lien avec les habitants du territoire tout en valorisant son rôle dans l’écosystème économique et culturel local...

