Vivacité et Ici Nord s’associent pour une double diffusion les 11 et 18 janvier

Les deux épisodes seront enregistrés dans une commune transfrontalière emblématique, et réuniront des figures connues des deux antennes. La première émission mettra en avant “Le Grand Cactus” avec Jérôme de Warzée, Tamara Payne, Fabian Le Castel et Christophe Bourdon. La seconde célébrera l’amitié franco-belge autour de Julie Zenatti.
Zef et Michael Pachen, tous deux familiers du public de Ici Nord, participeront à cette programmation croisée, marquant ainsi un rapprochement éditorial ponctuel entre Vivacité et Ici Nord.
