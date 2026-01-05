La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 5 Janvier 2026 - 08:50

Vivacité et Ici Nord s’associent pour une double diffusion les 11 et 18 janvier


Ce 6 janvier 2026, l’équipe des Enfants de chœur enregistrera deux émissions à Comines-Warneton. Ces captations donneront lieu à une diffusion conjointe inédite entre RTBF Vivacité et Ici Nord, programmée les dimanches 11 et 18 janvier 2026, de 10h à 12h, dans un format adapté à la fois aux auditeurs belges et français.



Les deux épisodes seront enregistrés dans une commune transfrontalière emblématique, et réuniront des figures connues des deux antennes. La première émission mettra en avant “Le Grand Cactus” avec Jérôme de Warzée, Tamara Payne, Fabian Le Castel et Christophe Bourdon. La seconde célébrera l’amitié franco-belge autour de Julie Zenatti.
Zef et Michael Pachen, tous deux familiers du public de Ici Nord, participeront à cette programmation croisée, marquant ainsi un rapprochement éditorial ponctuel entre Vivacité et Ici Nord.

Tags : Ici Nord, proximité, Radio France, RTBF, solidarité, VivaCité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


