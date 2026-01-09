La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 9 Janvier 2026 - 07:40

Radio Corsaires s’empare du carnaval de Dunkerque


Notez


Radio Corsaires proposera le 23 janvier à 18h30 une émission spéciale en direct du Cercle des Corsaires à Dunkerque. En se plaçant au cœur du carnaval, la station donne la parole aux figures locales de cette tradition et renforce son ancrage dans le paysage audio dunkerquois, avec une programmation festive et patrimoniale.


Radio Corsaires s’empare du carnaval de Dunkerque

Vous aimerez aussi
Le vendredi 23 janvier 2026, à 18h30, Radio Corsaires proposera une émission spéciale consacrée au carnaval de Dunkerque. Ce programme en direct, animé depuis le Cercle des Corsaires, réunira plusieurs personnalités locales engagées dans la transmission de cette tradition populaire. Cacaille (Daniel Tirmarche) et Jacques Yvart, chanteur emblématique de la région, partageront anecdotes et souvenirs, dans une ambiance fidèle à l’esprit des bandes carnavalesques.
Par ailleurs, Radio Corsaires se transforme en radio du carnaval. Accessible via sa plateforme web et sur Deezer, elle diffusera jusqu’à la fin du mois un tour de chants festif dédié aux sonorités carnavalesques. Cette programmation précède une grille renouvelée attendue pour février.

Fondée à l’occasion des Voiles de légende à l’été 2025, Radio Corsaires est née de l’idée de produire des podcasts sur la mémoire maritime locale. Transformée en web radio éphémère, la station a réuni plus de 2 000 auditeurs en seulement quatre jours. Ce succès initial a conduit à sa pérennisation. Depuis, elle propose chaque dernier vendredi du mois une émission pilotée par Franck Miélot, articulée autour de la tradition, de la solidarité et de la mémoire du littoral. Plusieurs formats musicaux complètent l’offre, comme "Black List" animé par Jean-Marc Raschia ou "Rockalulu" par Luc Hennebert.

Une identité visuelle renouvelée

Portée par une ligne éditoriale ancrée dans les valeurs philanthropiques et la mémoire collective, Radio Corsaires affiche une audience en constante progression. Elle totalise aujourd’hui plusieurs milliers d’auditeurs en France et à l’étranger. Pour accompagner cette évolution, un nouveau logo a été dévoilé, reflet d’une image plus affirmée et d’un projet radiophonique qui continue de s’ancrer dans le paysage dunkerquois.

Tags : délocalisation, Dunkerque, proximité, Radio Corsaire



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 6 Janvier 2026 - 15:50 ICI Besançon retrace 40 ans de radio locale en Franche-Comté €

Mardi 6 Janvier 2026 - 11:20 Radio Aviva lance un appel au soutien

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication