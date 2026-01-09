Radio Corsaires s’empare du carnaval de Dunkerque

Le vendredi 23 janvier 2026, à 18h30, Radio Corsaires proposera une émission spéciale consacrée au carnaval de Dunkerque. Ce programme en direct, animé depuis le Cercle des Corsaires, réunira plusieurs personnalités locales engagées dans la transmission de cette tradition populaire. Cacaille (Daniel Tirmarche) et Jacques Yvart, chanteur emblématique de la région, partageront anecdotes et souvenirs, dans une ambiance fidèle à l’esprit des bandes carnavalesques.

Par ailleurs, Radio Corsaires se transforme en radio du carnaval. Accessible via sa plateforme web et sur Deezer, elle diffusera jusqu’à la fin du mois un tour de chants festif dédié aux sonorités carnavalesques. Cette programmation précède une grille renouvelée attendue pour février.