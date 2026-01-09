Radio Corsaires s’empare du carnaval de Dunkerque

Vous aimerez aussi
Le vendredi 23 janvier 2026, à 18h30, Radio Corsaires proposera une émission spéciale consacrée au carnaval de Dunkerque. Ce programme en direct, animé depuis le Cercle des Corsaires, réunira plusieurs personnalités locales engagées dans la transmission de cette tradition populaire. Cacaille (Daniel Tirmarche) et Jacques Yvart, chanteur emblématique de la région, partageront anecdotes et souvenirs, dans une ambiance fidèle à l’esprit des bandes carnavalesques.
Par ailleurs, Radio Corsaires se transforme en radio du carnaval. Accessible via sa plateforme web et sur Deezer, elle diffusera jusqu’à la fin du mois un tour de chants festif dédié aux sonorités carnavalesques. Cette programmation précède une grille renouvelée attendue pour février.
Fondée à l’occasion des Voiles de légende à l’été 2025, Radio Corsaires est née de l’idée de produire des podcasts sur la mémoire maritime locale. Transformée en web radio éphémère, la station a réuni plus de 2 000 auditeurs en seulement quatre jours. Ce succès initial a conduit à sa pérennisation. Depuis, elle propose chaque dernier vendredi du mois une émission pilotée par Franck Miélot, articulée autour de la tradition, de la solidarité et de la mémoire du littoral. Plusieurs formats musicaux complètent l’offre, comme "Black List" animé par Jean-Marc Raschia ou "Rockalulu" par Luc Hennebert.
Une identité visuelle renouvelée
Portée par une ligne éditoriale ancrée dans les valeurs philanthropiques et la mémoire collective, Radio Corsaires affiche une audience en constante progression. Elle totalise aujourd’hui plusieurs milliers d’auditeurs en France et à l’étranger. Pour accompagner cette évolution, un nouveau logo a été dévoilé, reflet d’une image plus affirmée et d’un projet radiophonique qui continue de s’ancrer dans le paysage dunkerquois.