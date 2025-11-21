RCF Anjou ouvre ses portes pour une journée d’immersion

L’événement s’inscrit dans le cadre du Radio Don et met en avant la volonté de la station de créer un lien direct avec le public. La radio rappelle que "quand on fait de la radio, vous parlez à des milliers de personnes mais vous n’en voyez aucune", soulignant l’importance de cette occasion pour rencontrer celles et ceux qui écoutent l’antenne au quotidien.

La journée permettra d’assister aux principales étapes de construction d’un programme. Les visiteurs pourront suivre une conférence de rédaction préparant le journal, observer une conférence de presse et découvrir comment se déroule une interview en duplex, une présentation météo ou un extrait de journal. Les participants auront la possibilité de prendre place derrière le micro ou de rester en simples observateurs selon leur aisance.

