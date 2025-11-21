La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Vendredi 21 Novembre 2025 - 05:25

RCF Anjou ouvre ses portes pour une journée d’immersion


RCF Anjou organise une journée d’immersion ce samedi 22 novembre de 10h30 à 16h au 36 rue Barra à Angers, à l’occasion du Radio Don. Le public pourra découvrir les coulisses de la radio, participer à une conférence de rédaction, suivre une conférence de presse et observer la préparation du journal ainsi que le déroulement d’un direct.


Une émission dans le studio de RCF Anjou, similaire à celles que les visiteurs pourront découvrir lors de la journée d’immersion du 22 novembre. © RCF Anjou
L’événement s’inscrit dans le cadre du Radio Don et met en avant la volonté de la station de créer un lien direct avec le public. La radio rappelle que "quand on fait de la radio, vous parlez à des milliers de personnes mais vous n’en voyez aucune", soulignant l’importance de cette occasion pour rencontrer celles et ceux qui écoutent l’antenne au quotidien.
La journée permettra d’assister aux principales étapes de construction d’un programme. Les visiteurs pourront suivre une conférence de rédaction préparant le journal, observer une conférence de presse et découvrir comment se déroule une interview en duplex, une présentation météo ou un extrait de journal. Les participants auront la possibilité de prendre place derrière le micro ou de rester en simples observateurs selon leur aisance.


La station présente cet accueil comme une manière complémentaire de soutenir le Radio Don, en rencontrant l’équipe qui assure la production quotidienne de l’antenne. Le public pourra participer entre 10h30 et 16h00, seul, en famille ou avec des amis, au centre Saint-Jean, 36 rue Barra à Angers. RCF Anjou rappelle enfin qu’il est possible de contribuer dès à présent en effectuant un don en ligne.

Tags : Angers, portes ouvertes, RCF, RCF Anjou



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


