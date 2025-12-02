La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 2 Décembre 2025 - 12:50

RCF et Radio Notre-Dame mettent l’Avent sous le signe de l’audace spirituelle


Du 1er au 25 décembre, RCF et Radio Notre-Dame diffusent l’opération "Osez Dieu !", une série audio spirituelle imaginée autour de l’Avent. Cette initiative commune propose chaque jour un contenu court, nourri par quatre semaines thématiques "(Ose la parole", "Ose la joie", "Ose la foi", "Ose l’imprévu") en lien avec la communauté de Taizé.



"Osez Dieu !" est conçu comme un parcours sonore de 25 épisodes, à raison d’une minute quotidienne, avec des voix engagées dans la vie spirituelle et chrétienne contemporaine. L’opération est portée conjointement par RCF et Radio Notre-Dame, deux acteurs majeurs du paysage radiophonique chrétien, et s’inscrit dans une logique de convergence éditoriale et de mutualisation des ressources.
Les auditeurs retrouveront ce format court à l’antenne, mais également en replay sur les plateformes digitales des deux stations. L’opération s’adresse autant aux croyants qu’aux curieux en recherche de sens, et s’ancre pleinement dans l’usage quotidien et mobile de l’audio digital.

Par ailleurs,c haque jour pendant l’Avent, RCF - Radio Notre-Dame et la communauté de Taizé proposent une vidéo d’une minute. Vingt-six méditations proposées par les frères de Taizé ainsi que les personnes engagées dans la préparation de la Rencontre européenne des jeunes 2025 à Paris.

Tags : Avent, Noël, Radio Notre Dame, RCF



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


