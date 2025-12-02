RCF et Radio Notre-Dame mettent l’Avent sous le signe de l’audace spirituelle

"Osez Dieu !" est conçu comme un parcours sonore de 25 épisodes, à raison d’une minute quotidienne, avec des voix engagées dans la vie spirituelle et chrétienne contemporaine. L’opération est portée conjointement par RCF et Radio Notre-Dame, deux acteurs majeurs du paysage radiophonique chrétien, et s’inscrit dans une logique de convergence éditoriale et de mutualisation des ressources.

Les auditeurs retrouveront ce format court à l’antenne, mais également en replay sur les plateformes digitales des deux stations. L’opération s’adresse autant aux croyants qu’aux curieux en recherche de sens, et s’ancre pleinement dans l’usage quotidien et mobile de l’audio digital.