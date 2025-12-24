Des fêtes 5 étoiles sur France Musique

Ambiance festive sur France Musique à l’occasion des célébrations de fin d’année proposées par France Musique © Christophe Abramowitz/Radio France
France Musique mobilise ses antennes et ses équipes éditoriales pour proposer, comme chaque année, une série de rendez-vous musicaux à l’occasion des fêtes. Les productrices et producteurs de la chaîne s’associent à de nombreuses figures de la scène musicale pour rythmer la fin décembre avec une programmation pensée à la fois comme festive, chaleureuse et exigeante.
La sélection fait coexister des voix emblématiques telles que celles de Gene Kelly, Frank Sinatra, Mel Tormé, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan et les œuvres de Gershwin, aux côtés d’artistes contemporains comme Richard Galliano, Thibaut Garcia, Philippe Jaroussky ou Yannick Nézet-Séguin.
Le concert de Noël depuis l’Auditorium
Ce jeudi 25 décembre, France Musique propose un concert de Noël diffusé depuis l’Auditorium de Radio France, présenté par Saskia de Ville. Au programme : les Concertos brandebourgeois de Bach et une lecture des chants de Noël de Charles Dickens, interprétés par Iain Farrington à l’orgue et au piano, avec la Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin. Ce rendez-vous inscrit dans la tradition des fêtes met en avant un dispositif scénique et musical qui associe musique baroque et texte littéraire, porté par des artistes liés à l’antenne et à Radio France.
France Musique fête son 31
Le mercredi 31 décembre, de 20h à 22h, France Musique retransmettra en direct de l’Auditorium de Radio France le Concert du Nouvel An avec l’Orchestre National de France. Le programme inclut le Capriccio espagnol de Rimski-Korsakov, le Concerto d'Aranjuez de Rodrigo et L’Arlésienne de Bizet. La guitare soliste sera assurée par Thibaut Garcia, sous la direction de Yutaka Sado. Ce concert sera présenté par Christophe Dilys.
La soirée se prolongera de 22h à 00h30 avec une émission spéciale : "France Musique fête son 31 avec vous", animée par Gabrielle Oliveira Guyon et Christophe Dilys. Conçue comme une transition festive vers 2026, l’émission intègrera des surprises musicales et éditoriales, dans une ambiance sonore propice à l’écoute nocturne et au partage.
Le concert du Nouvel An de Vienne en direct
Enfin, le jeudi 1er janvier à 11h, France Musique et France 2 diffusent en direct depuis le Musikverein de Vienne le concert du Nouvel An de l’Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé cette année par Yannick Nézet-Séguin. Ce rendez-vous international, commenté par François-Xavier Szymczak, marque l’un des temps forts traditionnels de la rentrée musicale et médiatique.
Comme chaque année, cette retransmission renforce la place de France Musique dans le paysage des radios de service public, par son lien constant avec les scènes musicales internationales et la diffusion en simultané radio-télévision.