Des fêtes 5 étoiles sur France Musique

Le mercredi 31 décembre, de 20h à 22h, France Musique retransmettra en direct de l’Auditorium de Radio France le Concert du Nouvel An avec l’Orchestre National de France. Le programme inclut le Capriccio espagnol de Rimski-Korsakov, le Concerto d'Aranjuez de Rodrigo et L’Arlésienne de Bizet. La guitare soliste sera assurée par Thibaut Garcia, sous la direction de Yutaka Sado. Ce concert sera présenté par Christophe Dilys.

La soirée se prolongera de 22h à 00h30 avec une émission spéciale : "France Musique fête son 31 avec vous", animée par Gabrielle Oliveira Guyon et Christophe Dilys. Conçue comme une transition festive vers 2026, l’émission intègrera des surprises musicales et éditoriales, dans une ambiance sonore propice à l’écoute nocturne et au partage.