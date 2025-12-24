La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 24 Décembre 2025 - 11:40

Joyeux Noël et bonnes fêtes !


À l’occasion des fêtes de fin d’année, les Éditions HF adoptent un rythme plus doux. La veille de l’actualité radio et audio se poursuit à un tempo réduit, en attendant une rentrée marquée par le Paris Radio Show 2026. L’occasion aussi, pour les professionnels, de rejoindre les abonnés et de profiter de tous nos contenus exclusifs.


Joyeux Noël et bonnes fêtes !

Pendant la trêve des confiseurs, l’équipe des Éditions HF prend un peu de recul pour recharger les batteries, tout en maintenant une veille active et sélective de l’actualité de la radio et de l’audio digital. Les publications seront moins nombreuses, mais toujours orientées vers l’essentiel. Cette période est aussi l’occasion idéale pour les lecteurs de s’abonner : chaque semaine, une cinquantaine de contenus exclusifs sont proposés sur notre site. Pour bénéficier d’un accès total et illimité, c’est par .
Et déjà, un cap à inscrire dans les agendas : les 3 et 4 février 2026, le Paris Radio Show fera son retour à La Bellevilloise (Paris 20). Cette édition, pensée pour tous les professionnels de l’audio, de la radio et du podcast, portera le thème Audio Action.

Dans quelques jours, nous accueillerons 2026 et franchirons le seuil des 40 000 articles publiés. Une preuve concrète de notre engagement à accompagner la radio, de la plus petite à la plus grande. Un engagement que nous continuerons d’honorer avec la même exigence tout au long de la nouvelle année. L’équipe de La Lettre Pro de la Radio vous souhaite de très belles fêtes, pleines de chaleur et de sérénité. Que ce Noël vous offre des instants précieux de partage, de repos et de retrouvailles en famille.

Tags : La Lettre Pro de la Radio, Noël, Nouvel An, Paris Radio Show



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


