Joyeux Noël et bonnes fêtes !

Vous aimerez aussi
-
"Les Étoiles Radio Contact" franchissent le cap du million d’euros
-
Un Noël en histoires et en musique sur Mon petit France Inter
-
Des fêtes 5 étoiles sur France Musique
-
À Charleville-Mézières, RVM utilise l’IA pour écrire sa chanson de Noël
-
À La Bellevilloise, la radio, le podcast et l’audio digital en mode action
Pendant la trêve des confiseurs, l’équipe des Éditions HF prend un peu de recul pour recharger les batteries, tout en maintenant une veille active et sélective de l’actualité de la radio et de l’audio digital. Les publications seront moins nombreuses, mais toujours orientées vers l’essentiel. Cette période est aussi l’occasion idéale pour les lecteurs de s’abonner : chaque semaine, une cinquantaine de contenus exclusifs sont proposés sur notre site. Pour bénéficier d’un accès total et illimité, c’est par LÀ.
Et déjà, un cap à inscrire dans les agendas : les 3 et 4 février 2026, le Paris Radio Show fera son retour à La Bellevilloise (Paris 20). Cette édition, pensée pour tous les professionnels de l’audio, de la radio et du podcast, portera le thème Audio Action.
Et déjà, un cap à inscrire dans les agendas : les 3 et 4 février 2026, le Paris Radio Show fera son retour à La Bellevilloise (Paris 20). Cette édition, pensée pour tous les professionnels de l’audio, de la radio et du podcast, portera le thème Audio Action.
Dans quelques jours, nous accueillerons 2026 et franchirons le seuil des 40 000 articles publiés. Une preuve concrète de notre engagement à accompagner la radio, de la plus petite à la plus grande. Un engagement que nous continuerons d’honorer avec la même exigence tout au long de la nouvelle année. L’équipe de La Lettre Pro de la Radio vous souhaite de très belles fêtes, pleines de chaleur et de sérénité. Que ce Noël vous offre des instants précieux de partage, de repos et de retrouvailles en famille.