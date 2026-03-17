La Lettre Pro L’Hebdo 199 quand la voix humaine défend sa place

Au sommaire du n°199 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, le comédien de doublage Emmanuel Curtil, voix emblématique de nombreuses radios, partage son inquiétude face à l’essor de l’intelligence artificielle dans le secteur de la voix. Après avoir découvert que sa voix avait été utilisée sans autorisation sur Internet, il alerte sur les risques que ces technologies peuvent faire peser sur la création, le doublage et plus largement sur les métiers du son. Pour lui, l’enjeu dépasse la simple question technologique et touche à la place de l’interprétation humaine. "Le danger est qu’il n’y aura plus aucune place pour la créativité, car l’IA, étant tout sauf intelligente, n’est capable que de reproduire ce qu’on lui a appris".

Ce numéro s’intéresse également à la manière dont nous écoutons aujourd’hui les contenus sonores. Dans "Tendre l’oreille", Ariane Demonget et Étienne Noiseau proposent un manuel accessible pour apprendre à écouter autrement la radio, les podcasts et les créations sonores.