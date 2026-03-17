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Mardi 17 Mars 2026 - 07:55

La Lettre Pro L’Hebdo 199 quand la voix humaine défend sa place


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Dans un paysage audio en pleine transformation, cette nouveau numéro interroge la place de la voix humaine face à l’intelligence artificielle et rappelle l’importance de l’écoute dans un monde dominé par l’image. Entre alerte venue du monde du doublage et réflexion sur l’éducation sonore, ce 199e numéro propose deux regards complémentaires sur l’avenir de la création audio.



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Au sommaire du n°199 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, le comédien de doublage Emmanuel Curtil, voix emblématique de nombreuses radios, partage son inquiétude face à l’essor de l’intelligence artificielle dans le secteur de la voix. Après avoir découvert que sa voix avait été utilisée sans autorisation sur Internet, il alerte sur les risques que ces technologies peuvent faire peser sur la création, le doublage et plus largement sur les métiers du son. Pour lui, l’enjeu dépasse la simple question technologique et touche à la place de l’interprétation humaine. "Le danger est qu’il n’y aura plus aucune place pour la créativité, car l’IA, étant tout sauf intelligente, n’est capable que de reproduire ce qu’on lui a appris".
Ce numéro s’intéresse également à la manière dont nous écoutons aujourd’hui les contenus sonores. Dans "Tendre l’oreille", Ariane Demonget et Étienne Noiseau proposent un manuel accessible pour apprendre à écouter autrement la radio, les podcasts et les créations sonores. 

Dans un univers saturé d’images et d’écrans, le livre invite à réhabiliter l’écoute comme pratique culturelle et critique. Entre éléments théoriques et exercices pratiques, il encourage chacun à développer une relation plus consciente et plus sensible au son.

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Le numéro 190 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d'un accès total et illimité à nos contenus, c'est par : chaque semaine, une cinquantaine d'exclusivités sont proposées sur le site.



Tags : Ariane Demonget, Emmanuel Curtil, Étienne Noiseau, Groupe 1981, IA, Intelligence Artificielle, ouvrage, Vibration, voix, Wit FM



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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