Mardi 10 Mars 2026 - 07:50

La Lettre Pro L'Hebdo 198 explore les voix discrètes et les radios en transition


Dans ce nouveau numéro, La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo s’intéresse à trois dimensions essentielles du média : la parole des anonymes, les défis écologiques qui touchent les radios associatives et le rôle des stations locales dans les territoires confrontés aux crises. Autant de regards complémentaires qui éclairent un secteur en mutation, où l’écoute et la proximité restent au cœur de l’identité radio.



Au sommaire du n°198 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Christophe Deleu propose une plongée dans une pratique souvent discrète mais centrale du journalisme radiophonique. Dans Les Secrets de l’interview, il s’intéresse à l’entretien avec des anonymes, ces voix ordinaires qui façonnent pourtant une grande partie du récit médiatique. Entre confiance, émotion, doute, vérification et éthique, il montre que ces témoignages exigent une véritable méthode. À la radio comme en podcast, recueillir ces paroles suppose du temps, une attention particulière et une responsabilité éditoriale forte. L’écoute y devient à la fois un savoir-faire, une posture et un engagement journalistique.

Ce numéro se penche également sur les défis environnementaux auxquels sont confrontées les radios associatives. Hausse des coûts de l’énergie, incertitudes autour du DAB+, dépendance aux infrastructures numériques ou encore arrivée de l’intelligence artificielle modifient profondément les équilibres du secteur. À partir d’une concertation menée en Occitanie auprès d’une cinquantaine de stations, les éco-conseillers Pablo Belime et Marion Ser dressent un diagnostic inédit de ces transformations. Leur analyse met en lumière les contraintes spécifiques de ces radios de proximité tout en ouvrant des pistes concrètes pour accompagner leur transition écologique.
Enfin, L’Hebdo poursuit son exploration des radios locales au cœur des territoires en crise. Ces stations, profondément ancrées dans la vie quotidienne, deviennent souvent des repères lorsque les communautés traversent des périodes difficiles.

En complément, L’Hebdo qui paraît chaque mardi matin propose la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels du secteur.
Le numéro 198 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d’un accès total et illimité à nos contenus, c’est par : chaque semaine, une cinquantaine d’exclusivités sont proposées sur le site.


