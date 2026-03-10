La Lettre Pro L'Hebdo 198 explore les voix discrètes et les radios en transition

Ce numéro se penche également sur les défis environnementaux auxquels sont confrontées les radios associatives. Hausse des coûts de l’énergie, incertitudes autour du DAB+, dépendance aux infrastructures numériques ou encore arrivée de l’intelligence artificielle modifient profondément les équilibres du secteur. À partir d’une concertation menée en Occitanie auprès d’une cinquantaine de stations, les éco-conseillers Pablo Belime et Marion Ser dressent un diagnostic inédit de ces transformations. Leur analyse met en lumière les contraintes spécifiques de ces radios de proximité tout en ouvrant des pistes concrètes pour accompagner leur transition écologique.

Enfin, L’Hebdo poursuit son exploration des radios locales au cœur des territoires en crise. Ces stations, profondément ancrées dans la vie quotidienne, deviennent souvent des repères lorsque les communautés traversent des périodes difficiles.