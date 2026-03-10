La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 10 Mars 2026 - 06:50

La libre antenne des années 1990 racontée dans “Sexe, capotes & libre antenne"


Le documentaire "Sexe, capotes & libre antenne" sera diffusé lundi 16 mars à 21h sur France 4 et sur la plateforme france.tv. Réalisé par Abel Mestre et Jérémy Michalak, le film revient sur l'essor des émissions de libre antenne dans les années 1990, période durant laquelle les radios FM nationales ont profondément marqué les usages d'écoute et la relation entre animateurs et auditeurs.


La libre antenne des années 1990 racontée dans “Sexe, capotes & libre antenne"

Le documentaire "Sexe, capotes & libre antenne" sera diffusé lundi 16 mars à 21h sur France 4 et également disponible sur la plateforme france.tv. Le film est réalisé par Abel Mestre et Jérémy Michalak et produit par Broadster, représenté par Aurélien Combelles, et Jet Lag, société fondée par Jeremy Michalak. Le projet revient sur une période marquante de l’histoire récente de la radio. À l’aube des années 1990, deux radios FM nationales, Fun Radio et Skyrock, choisissent de cibler prioritairement les jeunes auditeurs. Pour atteindre cette audience, elles développent un format qui deviendra central dans leur programmation nocturne : la libre antenne.
Dans ces émissions nocturnes, les auditeurs peuvent intervenir librement pour poser des questions, témoigner ou échanger avec les animateurs.


Le film met en perspective l’expérience d’écoute d’une génération d’adolescents dans les années 1990. Abel Mestre et Jérémy Michalak, auteurs du documentaire, décrivent ce contexte dans le texte accompagnant le film :"Sexe, capotes ET rock'n roll : c’est le slogan d’une émission de radio devenue culte, Lovin Fun, c’est aussi celui de toute une génération. Celle des ados des 90’s. La nôtre. On n’avait pas internet, pas de téléphone, et une seule télé par foyer. Du coup, on s’est réfugiés ailleurs, dans la radio".

Une période marquante de la radio FM

Le documentaire revient sur les figures qui ont marqué cette période de la radio. Les animateurs Max, Arnold, Génie, Tabatha, Maurice, Super Nana, Malher ou encore Difool apparaissent comme des voix familières pour une génération d’auditeurs. À travers ces programmes, les radios abordent des sujets variés qui vont bien au-delà du simple divertissement. Les auditeurs évoquent leurs relations familiales, leurs interrogations sentimentales, la sexualité, la musique, la religion, les doutes ou encore leurs préoccupations liées à l’avenir.
Cette période se déroule dans un contexte social particulier marqué notamment par la présence du sida dans les débats publics et les préoccupations de la jeunesse.

Une mémoire radiophonique racontée par ceux qui l’ont vécue

Le film s’appuie sur les témoignages de plusieurs acteurs de cette période de la radio et de l’audio. Parmi eux figurent Max et Maurice, animateurs de libre antenne, Fred Musa, animateur radio qui a commencé à cette époque, ainsi que Emilie Mazoyer, aujourd’hui animatrice radio, qui était alors auditrice adolescente de ces émissions.
Le documentaire donne également la parole à Christophe Beaugrand, journaliste qui suivait ces programmes en tant qu’auditeur adolescent, à Gaëlle Voisin, standardiste à Fun Radio durant cette période, ainsi qu’au journaliste Thibaut Raisse. Francis Balle, membre du CSA à l’époque de la libre antenne, apporte également son analyse sur cette séquence de l’histoire radiophonique.


Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


