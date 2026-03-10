La libre antenne des années 1990 racontée dans “Sexe, capotes & libre antenne"

-
Le documentaire "Sexe, capotes & libre antenne" sera diffusé lundi 16 mars à 21h sur France 4 et également disponible sur la plateforme france.tv. Le film est réalisé par Abel Mestre et Jérémy Michalak et produit par Broadster, représenté par Aurélien Combelles, et Jet Lag, société fondée par Jeremy Michalak. Le projet revient sur une période marquante de l’histoire récente de la radio. À l’aube des années 1990, deux radios FM nationales, Fun Radio et Skyrock, choisissent de cibler prioritairement les jeunes auditeurs. Pour atteindre cette audience, elles développent un format qui deviendra central dans leur programmation nocturne : la libre antenne.
Dans ces émissions nocturnes, les auditeurs peuvent intervenir librement pour poser des questions, témoigner ou échanger avec les animateurs.
Une période marquante de la radio FM
Cette période se déroule dans un contexte social particulier marqué notamment par la présence du sida dans les débats publics et les préoccupations de la jeunesse.
Une mémoire radiophonique racontée par ceux qui l’ont vécue
Le film s’appuie sur les témoignages de plusieurs acteurs de cette période de la radio et de l’audio. Parmi eux figurent Max et Maurice, animateurs de libre antenne, Fred Musa, animateur radio qui a commencé à cette époque, ainsi que Emilie Mazoyer, aujourd’hui animatrice radio, qui était alors auditrice adolescente de ces émissions.
Le documentaire donne également la parole à Christophe Beaugrand, journaliste qui suivait ces programmes en tant qu’auditeur adolescent, à Gaëlle Voisin, standardiste à Fun Radio durant cette période, ainsi qu’au journaliste Thibaut Raisse. Francis Balle, membre du CSA à l’époque de la libre antenne, apporte également son analyse sur cette séquence de l’histoire radiophonique.