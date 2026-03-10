La libre antenne des années 1990 racontée dans “Sexe, capotes & libre antenne"

Le documentaire "Sexe, capotes & libre antenne" sera diffusé lundi 16 mars à 21h sur France 4 et également disponible sur la plateforme france.tv. Le film est réalisé par Abel Mestre et Jérémy Michalak et produit par Broadster, représenté par Aurélien Combelles, et Jet Lag, société fondée par Jeremy Michalak. Le projet revient sur une période marquante de l’histoire récente de la radio. À l’aube des années 1990, deux radios FM nationales, Fun Radio et Skyrock, choisissent de cibler prioritairement les jeunes auditeurs. Pour atteindre cette audience, elles développent un format qui deviendra central dans leur programmation nocturne : la libre antenne.

Dans ces émissions nocturnes, les auditeurs peuvent intervenir librement pour poser des questions, témoigner ou échanger avec les animateurs.

