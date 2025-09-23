La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 23 Septembre 2025 - 07:55

Europe 1 célèbre les 50 ans de "La Libre antenne" avec un podcast inédit


Europe 1 célèbre les 50 ans de son émission emblématique "La Libre antenne" avec un podcast anniversaire intitulé "Au cœur des archives". En 15 minutes, Roland Perez revient sur la naissance de ce rendez-vous culte en 1975, créé par Gonzague Saint-Bris, et sur les témoignages qui ont marqué l’histoire de la radio.



Intitulé "Au cœur des archives : La Libre antenne d’Europe 1 a 50 ans", ce format d’une quinzaine de minutes propose de redécouvrir la création en 1975 de cette émission pionnière, alors baptisée "Ligne ouverte". Animée par Gonzague Saint-Bris, elle a permis pour la première fois aux auditeurs d’exprimer en direct leurs inquiétudes, leurs rêves et leurs colères, devenant rapidement un phénomène de société. Le podcast, incarné par Roland Perez, qui anime aujourd’hui "La Libre antenne", revient sur les récits marquants et les moments fondateurs qui ont forgé la réputation de ce rendez-vous nocturne.
Disponible depuis le 16 septembre sur l’application Europe 1 et les plateformes partenaires, il souhaite illustrer la volonté de la station de prolonger et enrichir l’expérience radio par des formats numériques adaptés aux nouvelles pratiques d’écoute.

Conçu par les équipes d’Europe 1, avec une direction artistique assurée par Clément Ibrahim et Julien Tharaud, une documentation de Sylvaine Denis, Laëtitia Casanova et Antoine Reclus, et une écriture de Julien Pichené, ce récit sonore s’inscrit dans la stratégie digitale de la station.


