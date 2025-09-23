Europe 1 célèbre les 50 ans de "La Libre antenne" avec un podcast inédit

Intitulé "Au cœur des archives : La Libre antenne d’Europe 1 a 50 ans", ce format d’une quinzaine de minutes propose de redécouvrir la création en 1975 de cette émission pionnière, alors baptisée "Ligne ouverte". Animée par Gonzague Saint-Bris, elle a permis pour la première fois aux auditeurs d’exprimer en direct leurs inquiétudes, leurs rêves et leurs colères, devenant rapidement un phénomène de société. Le podcast, incarné par Roland Perez, qui anime aujourd’hui "La Libre antenne", revient sur les récits marquants et les moments fondateurs qui ont forgé la réputation de ce rendez-vous nocturne.

Disponible depuis le 16 septembre sur l’application Europe 1 et les plateformes partenaires, il souhaite illustrer la volonté de la station de prolonger et enrichir l’expérience radio par des formats numériques adaptés aux nouvelles pratiques d’écoute.