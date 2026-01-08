La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 8 Janvier 2026 - 07:40

France Inter révèle en direct le lauréat du Prix BD Fnac France Inter


Notez


France Inter et la Fnac ont remis le Prix BD Fnac France Inter 2026 à "Soli Deo Gloria" de Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour (Dupuis). Un titre choisi à l’issue d’une sélection mêlant jury grand public, journalistes et libraires Fnac. La radio joue un rôle moteur dans la mise en lumière du genre.



Vous aimerez aussi
Le Prix BD Fnac France Inter 2026 a été décerné à Soli Deo Gloria, signé Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour, publié chez Dupuis. Le titre a été révélé en direct dans La Grande Matinale de France Inter le mercredi 6 janvier, par Rebecca Manzoni, marraine du Prix. La journée s’inscrivait dans une opération spéciale dédiée à la bande dessinée, intégralement relayée à l’antenne.
La remise de ce prix s’inscrit dans un dispositif construit entre la Fnac et France Inter, deux acteurs historiques du paysage culturel et prescripteurs  pour la bande dessinée, qui s’appuient notamment sur l’audience et la puissance du média radio pour mettre en avant les talents et les œuvres.

Le processus de sélection repose sur un double niveau d’expertise. Un jury grand public, constitué à partir des 20 coups de cœur BD 2025 des libraires Fnac et des équipes de France Inter, a d’abord désigné 5 finalistes. C’est ensuite une commission finale composée de journalistes et de libraires Fnac qui a élu "Soli Deo Gloria" parmi cette dernière sélection.

Une mise en avant à l’échelle nationale sur les ondes

Le Prix BD Fnac France Inter s’inscrit dans un dispositif de visibilité étendu durant tout le mois de janvier, dans le cadre du "Mois de la BD". L’ouvrage primé est mis en avant dans tous les magasins Fnac, sur Fnac.com ainsi que dans plusieurs émissions et supports éditoriaux de France Inter.
À noter : les auteurs rencontreront le public le 20 janvier à la Fnac Forum des Halles (Paris), puis lors d’une tournée dans d’autres magasins Fnac en février, mars et avril. Un prolongement physique et événementiel porté par le réseau de la Fnac et appuyé par la couverture antenne de France Inter.

Tags : BD, France Inter, prix, Radio France, Rebecca Manzoni, récompense



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 30 Décembre 2025 - 11:25 France Inter en ondes dessinées le 7 janvier

Mardi 30 Décembre 2025 - 05:30 RTL2 lance "Long Play" avec Benjamin Biolay €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication