France Inter révèle en direct le lauréat du Prix BD Fnac France Inter

Le Prix BD Fnac France Inter 2026 a été décerné à Soli Deo Gloria, signé Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour, publié chez Dupuis. Le titre a été révélé en direct dans La Grande Matinale de France Inter le mercredi 6 janvier, par Rebecca Manzoni, marraine du Prix. La journée s’inscrivait dans une opération spéciale dédiée à la bande dessinée, intégralement relayée à l’antenne.
La remise de ce prix s’inscrit dans un dispositif construit entre la Fnac et France Inter, deux acteurs historiques du paysage culturel et prescripteurs pour la bande dessinée, qui s’appuient notamment sur l’audience et la puissance du média radio pour mettre en avant les talents et les œuvres.
Le processus de sélection repose sur un double niveau d’expertise. Un jury grand public, constitué à partir des 20 coups de cœur BD 2025 des libraires Fnac et des équipes de France Inter, a d’abord désigné 5 finalistes. C’est ensuite une commission finale composée de journalistes et de libraires Fnac qui a élu "Soli Deo Gloria" parmi cette dernière sélection.
Une mise en avant à l’échelle nationale sur les ondes
Le Prix BD Fnac France Inter s’inscrit dans un dispositif de visibilité étendu durant tout le mois de janvier, dans le cadre du "Mois de la BD". L’ouvrage primé est mis en avant dans tous les magasins Fnac, sur Fnac.com ainsi que dans plusieurs émissions et supports éditoriaux de France Inter.
À noter : les auteurs rencontreront le public le 20 janvier à la Fnac Forum des Halles (Paris), puis lors d’une tournée dans d’autres magasins Fnac en février, mars et avril. Un prolongement physique et événementiel porté par le réseau de la Fnac et appuyé par la couverture antenne de France Inter.
