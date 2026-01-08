France Inter révèle en direct le lauréat du Prix BD Fnac France Inter

Le Prix BD Fnac France Inter 2026 a été décerné à Soli Deo Gloria, signé Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour, publié chez Dupuis. Le titre a été révélé en direct dans La Grande Matinale de France Inter le mercredi 6 janvier, par Rebecca Manzoni, marraine du Prix. La journée s’inscrivait dans une opération spéciale dédiée à la bande dessinée, intégralement relayée à l’antenne.

La remise de ce prix s’inscrit dans un dispositif construit entre la Fnac et France Inter, deux acteurs historiques du paysage culturel et prescripteurs pour la bande dessinée, qui s’appuient notamment sur l’audience et la puissance du média radio pour mettre en avant les talents et les œuvres.