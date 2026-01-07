La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 7 Janvier 2026 - 13:45

Philippe Manœuvre reprend le micro avec "Rolling Philman"


Notez


Rolling Stone France lance une nouvelle émission mensuelle pilotée par Philippe Manœuvre et Alma Rota. Avec "Rolling Philman", le célèbre critique musical retrouve le micro pour explorer les légendes du rock et décrypter l’actualité musicale. Un format audio qui allie archives, invités et performances live dans une production soignée.



Rolling Philman est une émission mensuelle coproduite par Rolling Stone Magazine et co-animée par Philippe Manœuvre et Alma Rota, éditrice du titre. Le programme s’articule autour de deux axes : un panorama de l’actualité culturelle du mois et le portrait approfondi d’une icône musicale, la "Légende du mois".
La première émission, diffusée le 21 décembre, rend hommage au groupe Pink Floyd et aux 50 ans de l’album "Wish You Were Here". Elle accueille Yves Bigot, ainsi que Jessie Lee & The Alchemists pour un enregistrement mêlant discussions, extraits et séquences musicales. Avec ce format régulier, Rolling Stone veut renforcer sa présence audio et propose un nouveau canal de fidélisation pour les amateurs de musique.

Tags : musique, Philippe Manœuvre, podcast



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


