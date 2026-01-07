Philippe Manœuvre reprend le micro avec "Rolling Philman"

Vous aimerez aussi
-
CoHost publie 18 prédictions sur l’avenir du podcast en 2026
-
YouTube, Spotify, Apple : la bataille des plateformes podcasts se précise
-
Moins de nouveaux podcasts, mais plus d’épisodes : le modèle évolue
-
Classement "Le Radio Buzz 40" / La Lettre Pro de la Radio
-
En radio, la part des artistes féminines se renforce
Rolling Philman est une émission mensuelle coproduite par Rolling Stone Magazine et co-animée par Philippe Manœuvre et Alma Rota, éditrice du titre. Le programme s’articule autour de deux axes : un panorama de l’actualité culturelle du mois et le portrait approfondi d’une icône musicale, la "Légende du mois".
La première émission, diffusée le 21 décembre, rend hommage au groupe Pink Floyd et aux 50 ans de l’album "Wish You Were Here". Elle accueille Yves Bigot, ainsi que Jessie Lee & The Alchemists pour un enregistrement mêlant discussions, extraits et séquences musicales. Avec ce format régulier, Rolling Stone veut renforcer sa présence audio et propose un nouveau canal de fidélisation pour les amateurs de musique.
La première émission, diffusée le 21 décembre, rend hommage au groupe Pink Floyd et aux 50 ans de l’album "Wish You Were Here". Elle accueille Yves Bigot, ainsi que Jessie Lee & The Alchemists pour un enregistrement mêlant discussions, extraits et séquences musicales. Avec ce format régulier, Rolling Stone veut renforcer sa présence audio et propose un nouveau canal de fidélisation pour les amateurs de musique.