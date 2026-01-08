La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

L’audio podcast surpasse la vidéo YouTube en efficacité publicitaire €



Le schéma "The Attention Pathway" de l’Association of National Advertisers illustre les trois étapes nécessaires à l’efficacité publicitaire : capter l’attention, la maintenir, puis laisser une trace mémorielle. Il montre que l’impact du média diminue au fil du parcours, tandis que celui du contenu créatif devient déterminant.
Le schéma "The Attention Pathway" de l’Association of National Advertisers illustre les trois étapes nécessaires à l’efficacité publicitaire : capter l’attention, la maintenir, puis laisser une trace mémorielle. Il montre que l’impact du média diminue au fil du parcours, tandis que celui du contenu créatif devient déterminant.
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Déjà inscrit ?
L’audio podcast surpasse la vidéo YouTube en efficacité publicitaire
L’audio podcast surpasse la vidéo YouTube en efficacité publicitaire
Rédigé le Jeudi 8 Janvier 2026

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication