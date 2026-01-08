L’audio podcast surpasse la vidéo YouTube en efficacité publicitaire €

Le schéma "The Attention Pathway" de l’Association of National Advertisers illustre les trois étapes nécessaires à l’efficacité publicitaire : capter l’attention, la maintenir, puis laisser une trace mémorielle. Il montre que l’impact du média diminue au fil du parcours, tandis que celui du contenu créatif devient déterminant.
- ⛬ MENU
- Alors là, Chapeau !
- Petites annonces
- ANTENNE
- INDUSTRIE
- MONÉTISATION
- DIGITAL
- ---------
- S'abonner / Adhérer
- ---------
- Agenda Audio&Radio
- Boutique
- PodcastMagazine.fr
- RedTech.pro
- Annonces
- Le MAG
- Club HF
- Pub