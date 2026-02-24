La Lettre Pro L’Hebdo 196 quand les rédactions locales accélèrent

Au sommaire du n°196 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, focus sur Totem où Jean-Charles Virlogeux, rédacteur en chef historique, dirige l’une des plus vastes rédactions locales indépendantes. Il pilote une équipe d’une quinzaine de journalistes déployée sur 3 régions et 12 départements. La radio généraliste du Sud du Massif Central structure son offre autour de 11 journaux quotidiens en semaine, complétés par 9 décrochages locaux. À l’antenne, les flashs s’échelonnent de 04h à 23h, illustrant une amplitude éditoriale étendue tout au long de la journée. En parallèle, la station revendique une stratégie web first en progression, traduisant une adaptation continue aux usages numériques et une volonté de renforcer la diffusion de ses contenus au-delà du flux hertzien.

