Ce nouveau numéro met en lumière des radios ancrées dans leurs territoires mais résolument tournées vers l’évolution des usages. Entre structuration de vastes rédactions locales, renforcement de couvertures FM et progression du web first, ce numéro 196 explore des stratégies opérationnelles concrètes qui illustrent la transformation continue de l’audio et du numérique.


La Lettre Pro L’Hebdo 196 quand les rédactions locales accélèrent

Au sommaire du n°196 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, focus sur Totem où Jean-Charles Virlogeux, rédacteur en chef historique, dirige l’une des plus vastes rédactions locales indépendantes. Il pilote une équipe d’une quinzaine de journalistes déployée sur 3 régions et 12 départements. La radio généraliste du Sud du Massif Central structure son offre autour de 11 journaux quotidiens en semaine, complétés par 9 décrochages locaux. À l’antenne, les flashs s’échelonnent de 04h à 23h, illustrant une amplitude éditoriale étendue tout au long de la journée. En parallèle, la station revendique une stratégie web first en progression, traduisant une adaptation continue aux usages numériques et une volonté de renforcer la diffusion de ses contenus au-delà du flux hertzien.


Autre dynamique territoriale analysée dans ce numéro, celle de Pyrénées FM qui améliore sa réception et prépare son arrivée à Mont-de-Marsan. Depuis le 13 janvier, la station émet officiellement à Foix sur 97.1. Ce nouveau point d’émission permet de renforcer la couverture du centre de Foix à la Bastide-de-Sérou et vers Pamiers. Entre extension technique du réseau et présence numérique affirmée, la radio poursuit son développement en conjuguant diffusion FM et performance digitale.

En complément, L’Hebdo qui paraît chaque mardi matin propose la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels du secteur.
Le numéro 196 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d'un accès total et illimité à nos contenus, c'est par : chaque semaine, une cinquantaine d'exclusivités sont proposées sur le site.


