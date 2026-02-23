RTL installe 7 podcasts dans le Top 30 de l'EAR Podcast

Les données portent sur le mois de janvier 2026 et indiquent que RTL totalise 40 millions d’écoutes podcasts. La progression est de 8% sur un mois par rapport à décembre 2025. Ces résultats concernent exclusivement l’activité podcast et s’inscrivent dans le périmètre de l’étude EAR Podcast. RTL est par ailleurs indiquée comme première radio privée de France. Les chiffres publiés confirment le niveau atteint par la station sur le segment de l’audio digital en ce début d’année 2026.

L’étude précise que 7 podcasts RTL figurent dans le Top 30 Médiamétrie. Cette présence dans le classement illustre le poids de l’offre de la station au sein de l’audio à la demande.

Parmi ces programmes, "Les Grosses Têtes" est indiqué comme toujours premier podcast de France avec 18.5 millions d’écoutes. Sur un mois, ce programme enregistre une progression de 13%.