Lundi 23 Février 2026 - 13:25

RTL installe 7 podcasts dans le Top 30 de l'EAR Podcast


Selon la nouvelle étude EAR Podcast rendue publique par Médiamétrie ce mercredi, RTL enregistre 40 millions d’écoutes en janvier 2026, en progression de 8% sur un mois. La station place 7 podcasts dans le Top 30 et son programme "Les Grosses Têtes" demeure le premier podcast de France avec 18.5 millions d’écoutes, en hausse de 13%.



Les données portent sur le mois de janvier 2026 et indiquent que RTL totalise 40 millions d’écoutes podcasts. La progression est de 8% sur un mois par rapport à décembre 2025. Ces résultats concernent exclusivement l’activité podcast et s’inscrivent dans le périmètre de l’étude EAR Podcast. RTL est par ailleurs indiquée comme première radio privée de France. Les chiffres publiés confirment le niveau atteint par la station sur le segment de l’audio digital en ce début d’année 2026.
L’étude précise que 7 podcasts RTL figurent dans le Top 30 Médiamétrie. Cette présence dans le classement illustre le poids de l’offre de la station au sein de l’audio à la demande.
Parmi ces programmes, "Les Grosses Têtes" est indiqué comme toujours premier podcast de France avec 18.5 millions d’écoutes. Sur un mois, ce programme enregistre une progression de 13%.

RTL propose désormais plus de 300 podcasts différents sur son site et son application, couvrant les thématiques info, culture, récits, humour, histoire et sport. Le site RTL.fr et l’application RTL ont enregistré un mois de janvier record avec plus de 50 millions de visites.

