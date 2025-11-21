RTL met ses 24 valises sur la ligne de départ dans les centres-villes

RTL active une mécanique quotidienne du 1er au 24 décembre visant à animer les centres-villes en associant antenne, digital et acteurs locaux. Vingt-quatre valises sont dissimulées dans vingt-quatre villes françaises et mises à l’honneur selon un calendrier précis, chaque ville étant révélée à 08h30 sur RTL par Louis Bodin en semaine et par Stéphane Carpentier dans "RTL Matin week-end". À08h40, Olivier Dauvers délivre à l’antenne un indice dans "Les secrets de la conso", complété par les informations disponibles sur RTL.fr, l’application RTL et dans les offices de tourisme.

La station coordonne avec ces derniers la diffusion des indices ainsi que du code à prononcer pour récupérer la valise, laquelle contient des produits offerts par les commerçants du centre-ville et des surprises RTL.