Vendredi 21 Novembre 2025 - 07:50

RTL met ses 24 valises sur la ligne de départ dans les centres-villes


Du 1er au 24 décembre, RTL déploie une opération nationale destinée à renforcer le lien de proximité avec ses auditeurs : vingt-quatre valises sont dissimulées dans vingt-quatre centres-villes et mises en avant chaque jour à l’antenne. Les indices, dévoilés à horaires fixes sur RTL, RTL.fr et dans les offices de tourisme, orchestrent une mécanique radio-digital qui mobilise aussi la presse locale.



RTL active une mécanique quotidienne du 1er au 24 décembre visant à animer les centres-villes en associant antenne, digital et acteurs locaux. Vingt-quatre valises sont dissimulées dans vingt-quatre villes françaises et mises à l’honneur selon un calendrier précis, chaque ville étant révélée à 08h30 sur RTL par Louis Bodin en semaine et par Stéphane Carpentier dans "RTL Matin week-end". À08h40, Olivier Dauvers délivre à l’antenne un indice dans "Les secrets de la conso", complété par les informations disponibles sur RTL.fr, l’application RTL et dans les offices de tourisme.
La station coordonne avec ces derniers la diffusion des indices ainsi que du code à prononcer pour récupérer la valise, laquelle contient des produits offerts par les commerçants du centre-ville et des surprises RTL. 

À 13h, Amandine Bégot fait un point d’étape dans "Les auditeurs ont la parole", avec soit le gagnant du jour, soit un indice supplémentaire. Le dispositif s’étend également aux réseaux sociaux de RTL, qui relaient ville du jour, indices et informations pratiques. L’opération mobilise un total de vingt-quatre communes, de Charleville-Mézières le 1er décembre à Albi le 24 décembre, et associe offices du tourisme et presse locale. 
Tags : Amandine Bégot, dotation, Louis Bodin, proximité, RTL



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


