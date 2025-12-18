RTL conforte sa place de première radio privée sur le podcast

En novembre, RTL enregistre près de 37.8 millions d’écoutes en podcast, confirmant sa place de première radio privée sur ce segment, selon les données EAR Podcast de Médiamétrie. Parmi les performances mises en avant, "Les Grosses Têtes" de Laurent Ruquier s’impose comme le premier podcast de France, avec près de 17 millions d’écoutes. La station peut également compter sur 7 podcasts classés dans le Top 30 des écoutes des Français, portés par des marques éditoriales installées telles que "Entrez dans l’histoire", "L’heure du crime", "L’œil de Philippe Caverivière" ou Laurent Gerra. Ces résultats s’appuient sur une bibliothèque de contenus enrichie en continu, avec désormais 300 podcasts disponibles sur l’application RTL.