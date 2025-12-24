La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 24 Décembre 2025 - 08:15

La philosophie entre dans les oreilles des auditeurs de RTL


Notez


RTL enrichit son offre de podcasts avec "Des idées pour vivre", une série audio de dix épisodes incarnée par le philosophe Roger-Pol Droit. Disponible depuis ce 16 décembre sur RTL.fr et l’application RTL, ce programme propose des clés de réflexion accessibles pour mieux vivre au quotidien.



Vous aimerez aussi
Avec cette nouvelle production audio, RTL continue de développer sa stratégie éditoriale autour du podcast natif. "Des idées pour vivre", écrit et incarné par Roger-Pol Droit, s’inscrit dans une logique de vulgarisation exigeante : dix épisodes thématiques permettent à l’auditeur de réfléchir à des notions fondamentales telles que la perfection, la liberté, l’étonnement ou encore l’amitié et l’amour.
Le philosophe, habitué à rendre la pensée accessible au plus grand nombre, précise d’emblée : "Je ne vous propose pas un cours de philosophie. (…) Le but est bien de vous aider à penser vous-même". Cette série, conçue spécifiquement pour le format podcast, incarne une approche audio immersive et personnelle, adaptée aux nouvelles habitudes d’écoute.

Le dispositif éditorial repose sur une promesse simple : "On vit comme on pense. On vit donc mieux en pensant mieux". Chaque épisode propose ainsi une réflexion autour d’un thème universel, abordé dans une forme brève et accessible. Les dix thématiques abordées sont : la perfection, le désir, la liberté, le bonheur et le hasard, l’étonnement, l’ennui, l’ajustement, la beauté, l’amitié et l’amour, ainsi que le deuil et le renoncement. RTL positionne ce podcast comme un contenu de fond destiné à une écoute individuelle, propice à la concentration et à l’introspection.

Tags : podcast, podcasts, RTL



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 24 Décembre 2025 - 09:40 CBC / Radio-Canada et Cogeco Media en tête du Canada Podcast Ranker €

Lundi 22 Décembre 2025 - 11:15  Ici lance "La Réf", son premier podcast vidéo avec Valérie Damidot  €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication