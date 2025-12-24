La philosophie entre dans les oreilles des auditeurs de RTL

Vous aimerez aussi
Avec cette nouvelle production audio, RTL continue de développer sa stratégie éditoriale autour du podcast natif. "Des idées pour vivre", écrit et incarné par Roger-Pol Droit, s’inscrit dans une logique de vulgarisation exigeante : dix épisodes thématiques permettent à l’auditeur de réfléchir à des notions fondamentales telles que la perfection, la liberté, l’étonnement ou encore l’amitié et l’amour.
Le philosophe, habitué à rendre la pensée accessible au plus grand nombre, précise d’emblée : "Je ne vous propose pas un cours de philosophie. (…) Le but est bien de vous aider à penser vous-même". Cette série, conçue spécifiquement pour le format podcast, incarne une approche audio immersive et personnelle, adaptée aux nouvelles habitudes d’écoute.
Le dispositif éditorial repose sur une promesse simple : "On vit comme on pense. On vit donc mieux en pensant mieux". Chaque épisode propose ainsi une réflexion autour d’un thème universel, abordé dans une forme brève et accessible. Les dix thématiques abordées sont : la perfection, le désir, la liberté, le bonheur et le hasard, l’étonnement, l’ennui, l’ajustement, la beauté, l’amitié et l’amour, ainsi que le deuil et le renoncement. RTL positionne ce podcast comme un contenu de fond destiné à une écoute individuelle, propice à la concentration et à l’introspection.