La philosophie entre dans les oreilles des auditeurs de RTL

Avec cette nouvelle production audio, RTL continue de développer sa stratégie éditoriale autour du podcast natif. "Des idées pour vivre", écrit et incarné par Roger-Pol Droit, s’inscrit dans une logique de vulgarisation exigeante : dix épisodes thématiques permettent à l’auditeur de réfléchir à des notions fondamentales telles que la perfection, la liberté, l’étonnement ou encore l’amitié et l’amour.

Le philosophe, habitué à rendre la pensée accessible au plus grand nombre, précise d’emblée : "Je ne vous propose pas un cours de philosophie. (…) Le but est bien de vous aider à penser vous-même". Cette série, conçue spécifiquement pour le format podcast, incarne une approche audio immersive et personnelle, adaptée aux nouvelles habitudes d’écoute.