RTL réaffirme son rôle de prescripteur avec le Grand Prix RTL-Lire 2026

Depuis sa création en 1992, le Grand Prix RTL-Lire Magazine constitue un marqueur de l’engagement de RTL en faveur de la littérature contemporaine. Cette 35e édition s’inscrit dans cette continuité, à l’intersection des médias audiovisuels et de la diffusion culturelle. Elle traduit également une fidélité durable à un format qui mêle sélection éditoriale, prescription de proximité et mobilisation de lecteurs à l’échelle nationale.

Pour cette édition 2026, la présidence du jury revient à Adélaïde de Clermont-Tonnerre, autrice récompensée du Prix Renaudot 2025 pour "Je voulais vivre" (Grasset). Elle succède à Philippe Labro, fondateur historique du Grand Prix RTL-Lire Magazine, qui l’a porté depuis la première édition.