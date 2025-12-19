RTL réaffirme son rôle de prescripteur avec le Grand Prix RTL-Lire 2026

Vous aimerez aussi
Depuis sa création en 1992, le Grand Prix RTL-Lire Magazine constitue un marqueur de l’engagement de RTL en faveur de la littérature contemporaine. Cette 35e édition s’inscrit dans cette continuité, à l’intersection des médias audiovisuels et de la diffusion culturelle. Elle traduit également une fidélité durable à un format qui mêle sélection éditoriale, prescription de proximité et mobilisation de lecteurs à l’échelle nationale.
Pour cette édition 2026, la présidence du jury revient à Adélaïde de Clermont-Tonnerre, autrice récompensée du Prix Renaudot 2025 pour "Je voulais vivre" (Grasset). Elle succède à Philippe Labro, fondateur historique du Grand Prix RTL-Lire Magazine, qui l’a porté depuis la première édition.
La première sélection, dévoilée par les rédactions de RTL et Lire Magazine, compte dix romans. Une seconde sélection de cinq titres sera communiquée le 15 janvier 2026. Enfin, cent lecteurs répartis dans vingt librairies indépendantes à travers la France auront la responsabilité de désigner le ou la lauréate du Grand Prix, qui sera annoncé le 30 mars 2026.
Le Grand Prix RTL-Lire Magazine bénéficie d’une exposition soutenue sur l’antenne de RTL, dans ses chroniques et magazines, mais aussi sur ses plateformes digitales.
