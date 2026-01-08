France Inter accompagne la sortie du "Nom de la Rose" en bande dessinée

France Inter mettra à l’honneur le second tome du "Nom de la Rose", adaptation graphique du roman de Umberto Eco par Milo Manara, publiée chez Glénat. Ce soutien éditorial s’inscrit dans la continuité du partenariat entre la station et les grandes maisons d’édition, et s’appuie sur les formats audio pour renforcer la présence de la bande dessinée dans les médias.

L’ouvrage, en librairie le 14 janvier 2026, bénéficiera d’une visibilité dans les émissions littéraires de la chaîne, avec le bandeau promotionnel "On aime, on vous en parle", un repère d’identification des œuvres soutenues par France Inter. Ce marquage s’intègre dans un dispositif plus large, à la radio comme sur le numérique, avec relais sur les plateformes et réseaux sociaux.