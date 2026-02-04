La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 4 Février 2026 - 14:50

Les Prix de La Lettre Pro de la Radio remis à plusieurs acteurs engagés au Paris Radio Show


À l’occasion de l’édition 2026 du Paris Radio Show, Philippe Chapot a remis le Prix de La Lettre Pro de la Radio à plusieurs exposants distingués pour la qualité de leur présence et de leurs animations sur le salon. Tous ont marqué l’événement par leur engagement professionnel, leur énergie communicative et une chaleur humaine saluée par les visiteurs comme par les organisateurs.


Le stand de Broadcast-associés a été particulièrement remarqué pour ses nombreuses initiatives, notamment l’animation "Radio Broadcast", qui a marqué cette édition 2026 du Paris Radio Show. L’équipe de La Skol, jeune et dynamique, s’est distinguée en dispensant une formation complète à un visiteur pendant toute la durée du salon, illustrant ainsi son engagement en faveur de la transmission des savoirs. 
Pour la qualité des animations proposées, towerCast et RadioKing ont également été récompensées. Les deux structures, membres du groupe NRJ, ont su capter l’attention des participants grâce à des dispositifs engageants.
TDF, partenaire historique du salon, a pour sa part été saluée pour sa présence constante et son accompagnement fidèle depuis la création de l’événement.


Enfin, l’équipe de SAVE Diffusion a reçu un prix pour la qualité de son stand et la pertinence des animations mises en place tout au long de cette édition.
 


Frédéric Brulhatour
Frédéric Brulhatour


