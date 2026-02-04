Les Prix de La Lettre Pro de la Radio remis à plusieurs acteurs engagés au Paris Radio Show

Le stand de Broadcast-associés a été particulièrement remarqué pour ses nombreuses initiatives, notamment l’animation "Radio Broadcast", qui a marqué cette édition 2026 du Paris Radio Show. L’équipe de La Skol, jeune et dynamique, s’est distinguée en dispensant une formation complète à un visiteur pendant toute la durée du salon, illustrant ainsi son engagement en faveur de la transmission des savoirs.

Pour la qualité des animations proposées, towerCast et RadioKing ont également été récompensées. Les deux structures, membres du groupe NRJ, ont su capter l’attention des participants grâce à des dispositifs engageants.

TDF, partenaire historique du salon, a pour sa part été saluée pour sa présence constante et son accompagnement fidèle depuis la création de l’événement.

