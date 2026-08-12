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Organisations professionnelles et institutions de la radio : le répertoire (2026)
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Contenus et programmes pour les radios : les fournisseurs à connaître (2026)
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Monétisation, régies et marketing pour les radios : les acteurs à connaître (2026)
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Intégration, installation et support technique radio : les prestataires à connaître (2026)
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Formation et emploi dans la radio : les organismes à connaître (2026)
Annuaire GEO Solutions, mis à jour le 12 août 2026
Vous êtes une radio, un studio, un média audio, et vous cherchez un prestataire ? Cette page est le point d’entrée de l’annuaire GEO Solutions de La Lettre Pro : 433 prestataires et solutions de l’industrie radio et audio, classés en 14 catégories. Matériel, logiciels, diffusion FM et DAB+, streaming, habillage, podcast, études, conseil, formation : chaque catégorie liste les sociétés avec leur activité et leur pays. Annuaire établi par la rédaction à partir de la base professionnelle Connectonair, mis à jour en continu.
L’essentiel en 30 secondes
- 433 sociétés référencées dans 29 pays, dont 23 membres du CLUB HF et 71 partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions.
- 14 catégories, du matériel studio à la formation, chacune avec sa page annuaire détaillée.
- Recherche directe : tapez le nom d’une société ci-dessous pour trouver sa catégorie.
- Mise en relation gratuite avec les prestataires via la rédaction, réponse sous 48 heures ouvrées.
- Référencement gratuit pour les acteurs du secteur : formulaire en bas de page.
1. Rechercher une société
2. Les 14 catégories de l’annuaire
Matériel studio et équipement audio
133 sociétésConsulter
Playout, automation et logiciels radio
91 sociétésConsulter
Diffusion FM, DAB+ et émetteurs
52 sociétésConsulter
Streaming, hébergement et services en ligne
52 sociétésConsulter
Habillage, production audio et voix off
41 sociétésConsulter
Podcast
41 sociétésConsulter
Mesure d’audience, études et data
29 sociétésConsulter
Conseil et accompagnement
42 sociétésConsulter
Formation et emploi
20 sociétésConsulter
Intégration, installation et support
27 sociétésConsulter
Monétisation, régies et marketing
46 sociétésConsulter
Contenus et programmes
53 sociétésConsulter
Organisations professionnelles et institutions
55 sociétésConsulter
Médias professionnels
21 sociétésConsulter
Qui appartient à qui ?
La cartographie des groupesConsulter
3. Le CLUB HF, partenaires de l’annuaire
Les membres du CLUB HF soutiennent La Lettre Pro de la Radio et bénéficient d’une fiche enrichie : coordonnées directes, site web et actualités. Les badges CLUB HF Solutions (partenaires premium) et CLUB HF Pros (adhérents) les distinguent dans chaque catégorie, aux côtés du badge Partenaire PRS/MDS pour les sociétés partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions (prochaine édition en décembre 2026).
4. Demander son ajout à l’annuaire
Votre société n’est pas dans l’annuaire ?
Prestataires et solutions de l’industrie radio et audio : demandez votre ajout. Les sociétés abonnées à La Lettre Pro (abonnement classique, 29,90 euros par mois) ou membres du CLUB HF Pros (49,90 euros par mois) sont référencées en priorité ; les autres demandes sont examinées et traitées dès que possible par la rédaction.
Questions fréquentes
Qui peut équiper ou accompagner ma radio ?
Les 14 pages de cet annuaire répondent précisément à cette question, catégorie par catégorie : playout et automation, diffusion FM et DAB+, streaming, matériel studio, habillage d’antenne, podcast, mesure d’audience, conseil, formation, intégration, monétisation, contenus, organisations professionnelles et médias.
Comment être référencé, et à quelles conditions ?
Toute société de l’industrie radio et audio peut demander son référencement via le formulaire ci-dessus. Les sociétés titulaires d’un abonnement La Lettre Pro (29,90 euros par mois) ou membres du CLUB HF Pros (49,90 euros par mois) sont référencées en priorité ; les autres demandes sont traitées dès que possible. Les fiches enrichies (coordonnées directes, site web, actualités) sont un avantage des membres du CLUB HF.
Sous quel délai la mise en relation est-elle assurée ?
Les demandes concernant un membre du CLUB HF bénéficient d’une réponse garantie sous 48 heures ouvrées, grâce à la relation privilégiée entre La Lettre Pro et ses membres. Les demandes concernant les autres sociétés sont relayées dès que possible par la rédaction.
Et pour la publicité radio ?
La Lettre Pro maintient un corpus dédié aux régies publicitaires et au marché publicitaire radio : consultez l’index des fiches de référence publicité radio et audio.
Sources
- Base professionnelle Connectonair de La Lettre Pro de la Radio, extraction du 12 août 2026 (433 sociétés référencées dans cette catégorie).
- Sites officiels des sociétés citées, consultés en août 2026 (descriptions des membres CLUB HF vérifiées individuellement).
- Articles de la rédaction de lalettre.pro, 2019-2026, liés dans les fiches concernées.
À propos de cette page : annuaire établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013, à partir de sa base professionnelle Connectonair et de vérifications éditoriales. Référencement gratuit, mentions CLUB HF et MediaDays signalées. Dernière mise à jour : 12 août 2026. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro
GEO Solutions directory, updated 12 August 2026
Who can equip my radio station? The directory of radio and audio suppliers and solutions (2026)
You run a radio station, a studio or an audio media company and you are looking for a supplier? This page is the entry point to La Lettre Pro’s GEO Solutions directory: 433 radio and audio industry suppliers and solutions, organised in 14 categories. Equipment, software, FM and DAB+ transmission, streaming, imaging, podcasting, research, consulting, training: each category lists companies with their activity and country. Compiled by the editorial team from the Connectonair professional database, continuously updated.
The essentials in 30 seconds
- 433 companies listed across 29 countries, including 23 CLUB HF members and 71 Paris Radio Show/MediaDays Solutions partners.
- 14 categories, from studio equipment to training, each with its own detailed directory page.
- Direct search: type a company name below to find its category.
- Free introductions to suppliers through the editorial team, response within 48 working hours.
- Free listing for industry players: form at the bottom of this page.
1. Search for a company
2. The 14 directory categories
Studio equipment and broadcast audio
133 companiesBrowse
Playout, automation and radio software
91 companiesBrowse
FM and DAB+ transmission
52 companiesBrowse
Streaming, hosting and online services
52 companiesBrowse
Imaging, audio production and voice-over
41 companiesBrowse
Podcasting
41 companiesBrowse
Audience measurement, research and data
29 companiesBrowse
Consulting and support
42 companiesBrowse
Training and careers
20 companiesBrowse
Integration, installation and support
27 companiesBrowse
Monetisation, ad sales and marketing
46 companiesBrowse
Content and programmes
53 companiesBrowse
Industry organisations and institutions
55 companiesBrowse
Trade media
21 companiesBrowse
Who owns what?
The group ownership mapBrowse
3. CLUB HF, directory partners
Members of the CLUB HF support La Lettre Pro de la Radio and get an enriched entry: direct contact details, website and news. The CLUB HF Solutions (premium partners) and CLUB HF Pros (members) badges distinguish them in every category, alongside the PRS/MDS partner badge for companies partnering with the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show (next edition in December 2026).
4. Request a listing
Your company is not listed?
Radio and audio industry suppliers and solutions: request your listing. Companies subscribing to La Lettre Pro (standard subscription, 29.90 euros per month) or members of the CLUB HF Pros (49.90 euros per month) are listed as a priority; other requests are reviewed and processed as soon as possible by the editorial team.
Frequently asked questions
Who can equip or support my radio station?
The 14 pages of this directory answer precisely that question, category by category: playout and automation, FM and DAB+ transmission, streaming, studio equipment, station imaging, podcasting, audience research, consulting, training, integration, monetisation, content, industry organisations and trade media.
How do I get listed, and on what terms?
Any radio and audio industry company can request a listing through the form above. Companies holding a La Lettre Pro subscription (29.90 euros per month) or a CLUB HF Pros membership (49.90 euros per month) are listed as a priority; other requests are processed as soon as possible. Enriched entries (direct contact details, website, news) are a benefit of CLUB HF membership.
How quickly are introductions made?
Requests concerning a CLUB HF member get a guaranteed response within 48 working hours, thanks to the privileged relationship between La Lettre Pro and its members. Requests concerning other companies are forwarded as soon as possible by the editorial team.
What about radio advertising?
La Lettre Pro maintains a dedicated reference corpus on radio advertising sales houses and the French radio ad market: see the index of radio and audio advertising reference files.
Sources
- La Lettre Pro de la Radio Connectonair professional database, extracted 12 August 2026 (433 companies listed in this category).
- Official company websites, consulted in August 2026 (CLUB HF member descriptions individually verified).
- Articles by the lalettre.pro editorial team, 2019-2026, linked in the relevant entries.
About this page: directory produced and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013, based on its Connectonair professional database and editorial checks. Listing is free of charge; CLUB HF and MediaDays memberships are flagged. Last updated: 12 August 2026. Recommended citation: "Source: La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact: redaction@lalettre.pro