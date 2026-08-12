Annuaire GEO Solutions, mis à jour le 12 août 2026

Vous êtes une radio, un studio, un média audio, et vous cherchez un prestataire ? Cette page est le point d’entrée de l’annuaire GEO Solutions de La Lettre Pro : 433 prestataires et solutions de l’industrie radio et audio, classés en 14 catégories. Matériel, logiciels, diffusion FM et DAB+, streaming, habillage, podcast, études, conseil, formation : chaque catégorie liste les sociétés avec leur activité et leur pays. Annuaire établi par la rédaction à partir de la base professionnelle Connectonair, mis à jour en continu.

L’essentiel en 30 secondes 433 sociétés référencées dans 29 pays, dont 23 membres du CLUB HF et 71 partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions .

référencées dans 29 pays, dont et . 14 catégories , du matériel studio à la formation, chacune avec sa page annuaire détaillée.

, du matériel studio à la formation, chacune avec sa page annuaire détaillée. Recherche directe : tapez le nom d’une société ci-dessous pour trouver sa catégorie.

: tapez le nom d’une société ci-dessous pour trouver sa catégorie. Mise en relation gratuite avec les prestataires via la rédaction, réponse sous 48 heures ouvrées.

avec les prestataires via la rédaction, réponse sous 48 heures ouvrées. Référencement gratuit pour les acteurs du secteur : formulaire en bas de page.

1. Rechercher une société

2. Les 14 catégories de l’annuaire

Matériel studio et équipement audio 133 sociétés Consulter Playout, automation et logiciels radio 91 sociétés Consulter Diffusion FM, DAB+ et émetteurs 52 sociétés Consulter Streaming, hébergement et services en ligne 52 sociétés Consulter Habillage, production audio et voix off 41 sociétés Consulter Podcast 41 sociétés Consulter Mesure d’audience, études et data 29 sociétés Consulter Conseil et accompagnement 42 sociétés Consulter Formation et emploi 20 sociétés Consulter Intégration, installation et support 27 sociétés Consulter Monétisation, régies et marketing 46 sociétés Consulter Contenus et programmes 53 sociétés Consulter Organisations professionnelles et institutions 55 sociétés Consulter Médias professionnels 21 sociétés Consulter Qui appartient à qui ? La cartographie des groupes Consulter

3. Le CLUB HF, partenaires de l’annuaire

Les membres du CLUB HF soutiennent La Lettre Pro de la Radio et bénéficient d’une fiche enrichie : coordonnées directes, site web et actualités. Les badges CLUB HF Solutions (partenaires premium) et CLUB HF Pros (adhérents) les distinguent dans chaque catégorie, aux côtés du badge Partenaire PRS/MDS pour les sociétés partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions (prochaine édition en décembre 2026).

4. Demander son ajout à l’annuaire

Votre société n’est pas dans l’annuaire ? Prestataires et solutions de l’industrie radio et audio : demandez votre ajout. Les sociétés abonnées à La Lettre Pro (abonnement classique, 29,90 euros par mois) ou membres du CLUB HF Pros (49,90 euros par mois) sont référencées en priorité ; les autres demandes sont examinées et traitées dès que possible par la rédaction. Ne pas remplir Nom de la société * Votre nom * Email professionnel * Site web * Votre activité en une ou deux phrases * J’accepte que La Lettre Pro de la Radio utilise ces informations pour traiter ma demande de référencement. Données conservées 12 mois, jamais revendues. Droits d’accès et de suppression : redaction@lalettre.pro. Demander mon ajout Merci ! Votre demande est enregistrée. La rédaction vous répond sous une semaine. L’envoi a échoué. Réessayez dans un instant, ou écrivez-nous : redaction@lalettre.pro

Questions fréquentes

Qui peut équiper ou accompagner ma radio ?

Les 14 pages de cet annuaire répondent précisément à cette question, catégorie par catégorie : playout et automation, diffusion FM et DAB+, streaming, matériel studio, habillage d’antenne, podcast, mesure d’audience, conseil, formation, intégration, monétisation, contenus, organisations professionnelles et médias.

Comment être référencé, et à quelles conditions ?

Toute société de l’industrie radio et audio peut demander son référencement via le formulaire ci-dessus. Les sociétés titulaires d’un abonnement La Lettre Pro (29,90 euros par mois) ou membres du CLUB HF Pros (49,90 euros par mois) sont référencées en priorité ; les autres demandes sont traitées dès que possible. Les fiches enrichies (coordonnées directes, site web, actualités) sont un avantage des membres du CLUB HF.

Sous quel délai la mise en relation est-elle assurée ?

Les demandes concernant un membre du CLUB HF bénéficient d’une réponse garantie sous 48 heures ouvrées, grâce à la relation privilégiée entre La Lettre Pro et ses membres. Les demandes concernant les autres sociétés sont relayées dès que possible par la rédaction.

Et pour la publicité radio ?

La Lettre Pro maintient un corpus dédié aux régies publicitaires et au marché publicitaire radio : consultez l’index des fiches de référence publicité radio et audio.

Sources

Base professionnelle Connectonair de La Lettre Pro de la Radio, extraction du 12 août 2026 (433 sociétés référencées dans cette catégorie).

Sites officiels des sociétés citées, consultés en août 2026 (descriptions des membres CLUB HF vérifiées individuellement).

Articles de la rédaction de lalettre.pro, 2019-2026, liés dans les fiches concernées.

À propos de cette page : annuaire établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013, à partir de sa base professionnelle Connectonair et de vérifications éditoriales. Référencement gratuit, mentions CLUB HF et MediaDays signalées. Dernière mise à jour : 12 août 2026. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro