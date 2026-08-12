La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
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Mercredi 12 Août 2026 - 20:30

Matériel studio et équipement audio pour les radios : les fournisseurs à connaître (2026)


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Cette page recense les fabricants et distributeurs de matériel studio et d’équipement audio pour les radios : consoles de mixage, microphones, codecs, traitement du son, accessoires de studio.


Matériel studio et équipement audio pour les radios : les fournisseurs à connaître (2026)
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Annuaire GEO Solutions, mis à jour le 12 août 2026

Cette page recense les fabricants et distributeurs de matériel studio et d’équipement audio pour les radios : consoles de mixage, microphones, codecs, traitement du son, accessoires de studio. Annuaire de référence établi par La Lettre Pro de la Radio à partir de sa base professionnelle : 133 sociétés référencées, en France et à l’international. Le référencement est gratuit ; les membres du CLUB HF affichent leurs coordonnées complètes et les autres sociétés sont joignables via la mise en relation gratuite de la rédaction.

L’essentiel en 30 secondes

  • 133 sociétés référencées dans la catégorie Matériel studio et équipement audio, dans 13 pays.
  • 4 membres du CLUB HF : coordonnées directes et actualités dans les fiches détaillées ci-dessous.
  • 19 partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions.
  • Vous cherchez un prestataire ? Mise en relation gratuite par la rédaction sous 48 heures ouvrées.
  • Vous êtes un prestataire ? Demandez votre référencement gratuit depuis l’index de l’annuaire.

1. Les membres du CLUB HF dans cette catégorie

Logo La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)

La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS

Société française d'intégration et de services broadcast : vente et location de matériel radio et TV via sa boutique en ligne, ingénierie et exploitation.

broadcast-associes.com · France · 01-47-30-81-04

Ils en parlent sur lalettre.pro

Logo Save Diffusion

Save DiffusionCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS

Distributeur et intégrateur français d'équipements radio (Saint-Étienne) : consoles, codecs, traitement d'antenne et solutions de diffusion FM/DAB+.

savediffusion.fr · France · +33 4-77-79-46-79

Ils en parlent sur lalettre.pro

Logo TIELINE

TIELINECLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS

Fabricant australien de codecs audio IP pour le broadcast : duplex studio-terrain, liaisons STL et distribution multipoint.

tieline.com · Australie

Contact en France : Save Diffusion, distributeur officiel, +33 4-77-79-46-79.

Ils en parlent sur lalettre.pro

Logo Wheatstone Corporation

Wheatstone CorporationCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS

Fabricant américain de consoles, surfaces de contrôle, processeurs audio et infrastructures AoIP (WheatNet-IP) pour les studios radio.

wheatstone.com · Etats Unis

Contact en France : Save Diffusion, distributeur officiel, +33 4-77-79-46-79.

Ils en parlent sur lalettre.pro

2. Les 133 sociétés référencées : Matériel studio et équipement audio

SociétéActivitéPaysContact
2wcom Systems GmbHPartenaire PRS/MDSFabricant allemand de solutions de transport audio professionnel : codecs IP, récepteurs satellite et équipements FM/DAB+.AllemagneMise en relation
3D Storm - NEWTEKImport d'équipements broadcast (France).FranceMise en relation
44.1Location de matériel ; distribution d'équipements broadcast ; fabricant d'équipements broadcast (France).FranceMise en relation
ACPMOrganisme français de certification de la diffusion des médias : mesure des audiences presse, sites et podcasts (classements ACPM).FranceMise en relation
AdsWizzPlateforme de technologie publicitaire audio (groupe SiriusXM) : adserving, programmatique et monétisation des flux radio et podcast.Etats UnisMise en relation
AEILocation de matériel ; distribution d'équipements broadcast ; import d'équipements broadcast (France).FranceMise en relation
AEQ broadcast.comFabricant espagnol d'équipements broadcast : consoles audio, codecs, commutation et systèmes d'intercom pour la radio et la TV.EspagneMise en relation
AETA AUDIO SYSTEMSFabricant français de codecs audio et d'équipements de contribution pour le broadcast : liaisons IP, RNIS et mobiles.FranceMise en relation
AEVOpérateur de diffusion fm/dab+ ; fabricant d'équipements broadcast (Italie).ItalieMise en relation
Ampegon Power Electronics AGConstructeur suisse de systèmes d'émission de forte puissance et de solutions RF pour la diffusion.SuisseMise en relation
Antennen systemeFabricant d'équipements broadcast (Allemagne).AllemagneMise en relation
AREITECDistribution de contenus en ligne ; formation aux métiers des médias ; location de matériel (France).FranceMise en relation
Audi OnStudio de production de podcasts ; hébergement de podcasts ; monétisation et régie publicitaire de podcasts (France).FranceMise en relation
AUDIENSPartenaire PRS/MDSGroupe français de protection sociale des professionnels de la culture et des médias : retraite, santé, prévoyance et accompagnement.FranceMise en relation
AudinateConcepteur du protocole Dante : réseau audio sur IP pour les équipements professionnels de studio et de diffusion.Etats UnisMise en relation
AUDIO BROADCAST - SAV Developments Ltd.Fabricant d'équipements broadcast (Grande Bretagne).Grande BretagneMise en relation
audio CCSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; applications, cms et développement pour les médias (Allemagne).AllemagneMise en relation
Audio-TechnicaFabricant japonais de microphones, casques et solutions audio, largement utilisés dans les studios de radio et de podcast.FranceMise en relation
Audiopole - CSI audiovisuelPartenaire PRS/MDSDistributeur français d'équipements audio professionnels pour le broadcast : consoles, codecs, microphones et solutions studio des grandes marques.FranceMise en relation
AustinFabricant d'équipements broadcast (Canada).CanadaMise en relation
AuthôtSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions d'intelligence artificielle pour l'audio (France).FranceMise en relation
AVT Audio Video Technologies GmbHFabricant allemand d'équipements audio pour le broadcast : codecs, hybrides téléphoniques et solutions DAB+.AllemagneMise en relation
Axel Technology S.R.LFabricant italien d'équipements pour la radio : automation, processeurs audio, RDS et solutions de diffusion.ItalieMise en relation
Broadcast BionicsPartenaire PRS/MDSÉditeur britannique de solutions de gestion des appels, réseaux sociaux et interactions auditeurs pour les studios radio (Bionics Studio).Grande BretagneMise en relation
Broadcast DepotFabricant d'équipements broadcast (Etats Unis).Etats UnisMise en relation
Broadcast PartnersPrestataire néerlandais de diffusion FM et DAB+ : réseaux d'émission, planification de fréquences et services techniques.Pays BasMise en relation
Broadcast PixFabricant américain de mélangeurs de production vidéo intégrés, utilisés notamment pour la radio filmée.Etats UnisMise en relation
BVMEDIA SRLSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions pour webradios (Italie).ItalieMise en relation
BW Broadcast LtdFabricant d'équipements broadcast (Grande Bretagne).Grande BretagneMise en relation
CGIGestion de contenus médias ; production de programmes radio ; recherche, développement et innovation (Allemagne).AllemagneMise en relation
COM'SatConseil et consulting pour la radio et l’audio ; distribution d'équipements broadcast ; import d'équipements broadcast (France).FranceMise en relation
COMEQUIPSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; développement de solutions numériques pour les médias (France).FranceMise en relation
Comrex CorporationFabricant américain de codecs audio IP et d'équipements de reportage pour la radio (ACCESS, BRIC-Link).Etats UnisMise en relation
CoyoteServices en ligne pour les radios ; audio digital et interfaces audio (France).FranceMise en relation
D&M Broadcast Engineering s.r.l.Intégration de systèmes broadcast ; installation d'équipements broadcast ; fabricant d'équipements broadcast (Italie).ItalieMise en relation
DaletÉditeur français de solutions de gestion de contenus et de workflows médias pour les radios, TV et groupes de presse.FranceMise en relation
DANEXiSIntégrateur et distributeur suisse d'équipements broadcast et de solutions audio pour les radios.SuisseMise en relation
DAX by GlobalFourniture de programmes radio ; audio digital et interfaces audio (Grande Bretagne).Grande BretagneMise en relation
DB Elettronica Telecomunicazioni SpADistribution d'équipements broadcast ; fabricant d'équipements broadcast (Italie).ItalieMise en relation
DeezerPlateforme française de streaming musical : catalogue mondial, recommandation et partenariats avec les radios et l'industrie audio.FranceMise en relation
Deliver.mediaSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; audio digital et interfaces audio (Suisse).SuisseMise en relation
DEVA broadcast LtdFabricant bulgare d'équipements de monitoring et de diffusion FM/DAB+ : récepteurs de contrôle, RDS et processeurs.BulgarieMise en relation
DHD Digital Broadcast TechnologyFabricant allemand de consoles de mixage numériques et de systèmes de routage audio pour les studios radio et TV.AllemagneMise en relation
DigigramConstructeur français de solutions audio professionnelles : cartes son, codecs IP et passerelles pour la radio et le streaming.FranceMise en relation
DIGITAL VIRGOFourniture de programmes radio ; services cross-média ; audio digital et interfaces audio (France).FranceMise en relation
ECRAN SONOREStudio de production de podcasts ; production de podcasts natifs ; podcasts de marque (France).FranceMise en relation
Eddystone BroadcastFabricant d'équipements broadcast (Grande Bretagne).Grande BretagneMise en relation
EELA AUDIOFabricant néerlandais d'équipements audio de studio pour la radio : consoles, hybrides et accessoires.Pays BasMise en relation
Elber Microwave Radio LinksFabricant d'équipements broadcast (Italie).ItalieMise en relation
Electro-VoiceMarque américaine de microphones et d'équipements audio professionnels, classiques des studios de radio (RE20).Etats UnisMise en relation
ElettronikaFabricant d'équipements broadcast (Italie).ItalieMise en relation
ENCOÉditeur américain de solutions d'automation radio, de playout et de sous-titrage automatisé (DAD, enCaption).Etats UnisMise en relation
EUROCOM BROADCASTDistribution d'équipements broadcast ; import d'équipements broadcast (France).FranceMise en relation
FerncastÉditeur allemand de solutions logicielles de codage et transport audio (aixtream) pour le broadcast et le streaming.AllemagneMise en relation
GatesAirFabricant américain d'émetteurs FM et DAB/TV et de solutions de transport STL pour les réseaux de diffusion.Etats UnisMise en relation
GENELEC - SWEDENFabricant finlandais d'enceintes de monitoring de référence pour les studios de radio, de production et de mastering.SuèdeMise en relation
Geritel S.r.l.Fabricant d'équipements broadcast (Italie).ItalieMise en relation
Groupe WicoFabricant d'équipements broadcast (France).FranceMise en relation
GsertelFabricant de solutions de radio numérique dab+ ; solutions de monitoring des réseaux fm et dab+ ; recherche, développement et innovation (Espagne).EspagneMise en relation
Hhb Communications LtdSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; fabricant d'équipements broadcast (Grande Bretagne).Grande BretagneMise en relation
HighConnexionServices en ligne pour les radios ; solutions de monétisation de l'audio ; services marketing offline et online (France).FranceMise en relation
IP-STUDIOSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions d'intelligence artificielle pour l'audio (France).FranceMise en relation
IRTEFabricant d'équipements broadcast (Italie).ItalieMise en relation
Jampro AntennasFabricant américain d'antennes et de systèmes RF pour la diffusion FM, DAB+ et TV.Etats UnisMise en relation
Kantar MediaSociété d'études et de veille médias : pige publicitaire, mesure et analyse des contenus radio et cross-média.FranceMise en relation
Kathrein-Werke KgÉquipementier allemand historique en antennes et systèmes RF pour la diffusion et les télécommunications.AllemagneMise en relation
Klotz CommunicationFabricant d'équipements broadcast (Allemagne).AllemagneMise en relation
La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDSSociété française d'intégration et de services broadcast : vente et location de matériel radio et TV via sa boutique en ligne, ingénierie et exploitation.FranceSite web
LAB MEDIAServices marketing offline et online ; audio digital et interfaces audio (France).FranceMise en relation
Lawo AGConstructeur allemand de consoles de mixage, d'infrastructures audio IP et de solutions de production pour la radio et la TV.AllemagneMise en relation
Lumina Broadcast Systems AustraliaFabricant d'équipements broadcast (Australie).AustralieMise en relation
Lund HalseyFabricant d'équipements broadcast (Grande Bretagne).Grande BretagneMise en relation
MEDIADN ConseilGestion de contenus médias ; solutions pour webradios ; production de programmes radio (France).FranceMise en relation
MergingConstructeur suisse d'interfaces et de systèmes d'enregistrement audio haute résolution (Pyramix, Anubis).SuisseMise en relation
Microtech GefellFabricant d'équipements broadcast (Allemagne).AllemagneMise en relation
Mogar Music FranceStudio de production de podcasts ; solutions de journalisme mobile ; distribution d'équipements broadcast (France).FranceMise en relation
MULTICAM SystemsSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; fabricant d'équipements broadcast (France).FranceMise en relation
MultiCast Media GmbHApplications, cms et développement pour les médias ; audio digital et interfaces audio (Allemagne).AllemagneMise en relation
Music StoryServices en ligne pour les radios ; audio digital et interfaces audio (France).FranceMise en relation
Nautel DigidiaPartenaire PRS/MDSEntité française du fabricant canadien Nautel : émetteurs FM et DAB+, solutions DRM et services associés pour les diffuseurs.FranceMise en relation
NEOGROUPEPartenaire PRS/MDSÉditeur français de logiciels pour la radio : gestion d'antenne, téléphonie de studio (NeoSIP), jeux d'antenne et billetterie (NeoWinners).FranceMise en relation
NETIAPartenaire PRS/MDSÉditeur français historique de systèmes d'automation et de gestion de contenus audio pour les radios et les groupes médias.FranceMise en relation
NEWTEKDistribution d'équipements broadcast ; fabricant d'équipements broadcast (Etats Unis).Etats UnisMise en relation
OMB SISTEMAS ELECTRONICSFabricant d'équipements broadcast (Espagne).EspagneMise en relation
ON-HERTZSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; accompagnement des radios et des médias (Belgique).BelgiqueMise en relation
Open Radio / Audio ResearchSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; audimétrie individuelle portée (France).FranceMise en relation
Paneda Tech ABPartenaire PRS/MDSSociété suédoise spécialisée dans les solutions DAB+ : encodeurs, multiplexeurs et systèmes de diffusion numérique.SuèdeMise en relation
PHF COMPartenaire PRS/MDSPrestataire français d'ingénierie de diffusion : déploiement FM et DAB+, export et co-organisation des Casablanca Broadcast Days.FranceMise en relation
PolyscopeFabricant d'équipements broadcast (France).FranceMise en relation
PSI AudioFabricant d'équipements broadcast (Suisse).SuisseMise en relation
PUREMarque britannique de récepteurs radio DAB+ et connectés pour le grand public.Grande BretagneMise en relation
Radio Diffusion SystemSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; développement de solutions numériques pour les médias (France).FranceMise en relation
RadiolineAgrégateur français de radios et podcasts : distribution des flux vers l'automobile, les enceintes et les plateformes.FranceMise en relation
RAMIPartenaire PRS/MDSFabricant français d'équipements audio pour la radio : consoles de mixage, distributeurs et solutions studio.FranceMise en relation
Rcs EuropePartenaire PRS/MDSFiliale européenne (Paris) de RCS : déploiement et support des solutions Zetta, GSelector et Aquira pour les radios francophones et européennes.FranceMise en relation
RFE BroadcastFabricant d'émetteurs pour la radio numérique ; fabricant d'équipements broadcast (Italie).ItalieMise en relation
Roberts Radio LimitedFabricant de récepteurs de radio numérique ; fabricant d'équipements broadcast (Grande Bretagne).Grande BretagneMise en relation
Rohde & SchwarzGroupe allemand d'électronique : émetteurs de diffusion, mesure RF et solutions broadcast (bureau France).FranceMise en relation
RoosenFabricant d'équipements broadcast (France).FranceMise en relation
RTV ConceptSolutions pour webradios ; production audiovisuelle ; installation d'équipements broadcast (France).FranceMise en relation
RVR ElettronicaFabricant italien d'émetteurs FM et d'équipements de diffusion radio.ItalieMise en relation
SACEMPartenaire PRS/MDSSociété française de gestion des droits d'auteur musicaux : autorisations, licences et répartition pour les diffuseurs radio et audio.FranceMise en relation
Save DiffusionCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDSDistributeur et intégrateur français d'équipements radio (Saint-Étienne) : consoles, codecs, traitement d'antenne et solutions de diffusion FM/DAB+.FranceSite web
SCAM - Société Civile des Auteurs Multimédias -Société de gestion de droits ; audio digital et interfaces audio (France).FranceMise en relation
SchoepsFabricant allemand de microphones de studio haut de gamme, référence en prise de son broadcast et musicale.AllemagneMise en relation
Schulze-BrakelFabricant d'équipements broadcast (Allemagne).AllemagneMise en relation
Scisys Deutschland GmbhFabricant d'équipements broadcast (Allemagne).AllemagneMise en relation
Screen Future S.r.l.Fabricant d'équipements broadcast (Italie).ItalieMise en relation
SENNHEISER FRANCEFiliale française du fabricant allemand de microphones, casques et systèmes HF pour le broadcast et le spectacle.FranceMise en relation
Shoutcast SRLServices en ligne pour les radios ; solutions pour webradios ; outils pour le podcast (Belgique).BelgiqueMise en relation
SHURE DISTRIBUTIONDistribution des microphones et solutions audio Shure, références des studios de radio et de podcast (SM7B).Pays BasMise en relation
SL TECHNOLOGIEProduction audiovisuelle ; conseil et consulting pour la radio et l’audio ; accompagnement des radios et des médias (France).FranceMise en relation
SLG Broadcast AGDistribution d'équipements broadcast ; fabricant d'équipements broadcast (Suisse).SuisseMise en relation
SOUND4Partenaire PRS/MDSConstructeur français de processeurs audio et de solutions de traitement du son pour la FM, le DAB+ et le streaming.FranceMise en relation
Spotify France SASFiliale française de la plateforme suédoise de streaming musical et de podcasts.FranceMise en relation
streaMonkey GmbHServices de streaming et de diffusion cloud ; audio digital et interfaces audio (Allemagne).AllemagneMise en relation
STUDIOBRICKSDistribution d'équipements broadcast ; fabricant d'équipements broadcast (Espagne).EspagneMise en relation
StudioCastSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; fabricant d'équipements broadcast (France).FranceMise en relation
TASCAMMarque du groupe TEAC : enregistreurs, interfaces et équipements audio professionnels pour le broadcast et le studio.AllemagneMise en relation
Telos AllianceGroupe américain d'équipements broadcast : consoles Axia, processeurs Omnia, codecs Telos et solutions AoIP Livewire.Etats UnisMise en relation
Thomson-BroadcastFabricant français d'émetteurs et de solutions de diffusion FM, DAB+ et TV.FranceMise en relation
TIELINECLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDSFabricant australien de codecs audio IP pour le broadcast : duplex studio-terrain, liaisons STL et distribution multipoint.AustralieSite web
TIPTAP PROAudio digital et interfaces audio (France).FranceMise en relation
TRedess 2010 SLFabricant d'émetteurs pour la radio numérique ; fabricant d'équipements broadcast (Espagne).EspagneMise en relation
VIDEO MEDIOS S.A.Installation d'équipements broadcast ; fabricant d'équipements broadcast (Espagne).EspagneMise en relation
Vortex Communications LtdDistributeur britannique d'équipements broadcast et de solutions audio IP pour les radios.Grande BretagneMise en relation
VoxMAudio digital et interfaces audio (France).FranceMise en relation
Wheatstone CorporationCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDSFabricant américain de consoles, surfaces de contrôle, processeurs audio et infrastructures AoIP (WheatNet-IP) pour les studios radio.Etats UnisSite web
WinMediaPartenaire PRS/MDSÉditeur français de solutions d'automation, de gestion de contenus et de visual radio (WinCam, Win AI) pour radios et TV.FranceMise en relation
WorldCast SystemsPartenaire PRS/MDSConstructeur français (Bordeaux) d'équipements de diffusion : émetteurs Ecreso, codecs APT, monitoring Audemat pour la FM et le DAB+.FranceMise en relation
YACASTSociété française de pige et de veille médias : monitoring des diffusions musicales et publicitaires radio et TV.FranceMise en relation
YellowtecFabricant allemand d'accessoires et d'équipements de studio : bras de micro, signalisation ON AIR et interfaces (iXm).AllemagneMise en relation
Zenon-mediaÉditeur de solutions d'automation et de playout radio pour stations locales et réseaux.FranceMise en relation

3. Demande de mise en relation

Demande de mise en relation

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Questions fréquentes

De quel matériel a-t-on besoin pour monter un studio de radio ?

Un studio radio professionnel repose sur une console de mixage, des microphones broadcast, des casques, un traitement de son, une signalisation ON AIR et le câblage associé. Les fabricants et distributeurs de cette page couvrent tous ces postes ; les distributeurs français comme Audiopole, Save Diffusion ou La Boutique Broadcast (Broadcast Associés) accompagnent le dimensionnement complet d'un studio.

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Que signifient les badges CLUB HF et Partenaire PRS/MDS ?

Le badge CLUB HF Solutions distingue les partenaires premium de La Lettre Pro, le badge CLUB HF Pros les adhérents du club professionnel, et le badge Partenaire PRS/MDS les sociétés partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions (prochaine édition en décembre 2026).

Sources

  • Base professionnelle Connectonair de La Lettre Pro de la Radio, extraction du 12 août 2026 (133 sociétés référencées dans cette catégorie).
  • Sites officiels des sociétés citées, consultés en août 2026 (descriptions des membres CLUB HF vérifiées individuellement).
  • Articles de la rédaction de lalettre.pro, 2019-2026, liés dans les fiches concernées.

À propos de cette page : annuaire établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013, à partir de sa base professionnelle Connectonair et de vérifications éditoriales. Référencement gratuit, mentions CLUB HF et MediaDays signalées. Dernière mise à jour : 12 août 2026. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro

GEO Solutions directory, updated 12 August 2026

Studio equipment and broadcast audio gear for radio stations: the suppliers to know (2026)

This page lists manufacturers and distributors of studio equipment and broadcast audio gear for radio stations: mixing consoles, microphones, codecs, audio processing and studio accessories. Reference directory compiled by La Lettre Pro de la Radio from its professional database: 133 companies listed, in France and internationally. Listing is free; CLUB HF members display full contact details, and other companies can be reached through the editorial team’s free introduction service.

The essentials in 30 seconds

  • 133 companies listed in the Studio equipment and broadcast audio category, across 13 countries.
  • 4 CLUB HF members: direct contact details and news in the detailed entries below.
  • 19 partners of the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show.
  • Looking for a supplier? Free introduction by the editorial team within 48 working hours.
  • Are you a supplier? Request your free listing from the directory index.

1. CLUB HF members in this category

Logo La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)

La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPRS/MDS partner

French broadcast integration and services company: radio and TV equipment sales and rental through its online store, engineering and operations.

broadcast-associes.com · France · 01-47-30-81-04

Featured on lalettre.pro

Logo Save Diffusion

Save DiffusionCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner

French radio equipment distributor and integrator (Saint-Étienne): consoles, codecs, audio processing and FM/DAB+ broadcast solutions.

savediffusion.fr · France · +33 4-77-79-46-79

Featured on lalettre.pro

Logo TIELINE

TIELINECLUB HF SolutionsPRS/MDS partner

Australian manufacturer of IP audio codecs for broadcast: remote broadcasts, studio-transmitter links and multipoint distribution.

tieline.com · Australie

Contact in France: Save Diffusion, official distributor, +33 4-77-79-46-79.

Featured on lalettre.pro

Logo Wheatstone Corporation

Wheatstone CorporationCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner

US manufacturer of consoles, control surfaces, audio processors and AoIP infrastructure (WheatNet-IP) for radio studios.

wheatstone.com · Etats Unis

Contact in France: Save Diffusion, official distributor, +33 4-77-79-46-79.

Featured on lalettre.pro

2. All 133 listed companies: Studio equipment and broadcast audio

CompanyActivityCountryContact
2wcom Systems GmbHPRS/MDS partnerGerman manufacturer of professional audio transport solutions: IP codecs, satellite receivers and FM/DAB+ equipment.AllemagneGet introduced
3D Storm - NEWTEKBroadcast equipment import (France).FranceGet introduced
44.1Equipment rental; broadcast equipment distribution; broadcast equipment manufacturer (France).FranceGet introduced
ACPMFrench media circulation certification body: audience measurement for press, websites and podcasts (ACPM rankings).FranceGet introduced
AdsWizzAudio advertising technology platform (SiriusXM group): ad serving, programmatic and monetisation for radio streams and podcasts.Etats UnisGet introduced
AEIEquipment rental; broadcast equipment distribution; broadcast equipment import (France).FranceGet introduced
AEQ broadcast.comSpanish broadcast equipment manufacturer: audio consoles, codecs, routing and intercom systems for radio and TV.EspagneGet introduced
AETA AUDIO SYSTEMSFrench manufacturer of audio codecs and contribution equipment for broadcast: IP, ISDN and mobile links.FranceGet introduced
AEVFm/dab+ transmission operator; broadcast equipment manufacturer (Italy).ItalieGet introduced
Ampegon Power Electronics AGSwiss manufacturer of high-power transmission systems and RF solutions for broadcasting.SuisseGet introduced
Antennen systemeBroadcast equipment manufacturer (Germany).AllemagneGet introduced
AREITECOnline content distribution; media training; equipment rental (France).FranceGet introduced
Audi OnPodcast production studio; podcast hosting; podcast advertising and monetisation (France).FranceGet introduced
AUDIENSPRS/MDS partnerFrench social protection group for culture and media professionals: pension, health insurance and career support services.FranceGet introduced
AudinateCreator of the Dante protocol: audio-over-IP networking for professional studio and broadcast equipment.Etats UnisGet introduced
AUDIO BROADCAST - SAV Developments Ltd.Broadcast equipment manufacturer (United Kingdom).Grande BretagneGet introduced
audio CCRadio automation and playout solutions; radio software developer; apps, cms and development for media (Germany).AllemagneGet introduced
Audio-TechnicaJapanese manufacturer of microphones, headphones and audio solutions widely used in radio and podcast studios.FranceGet introduced
Audiopole - CSI audiovisuelPRS/MDS partnerFrench distributor of professional broadcast audio equipment: consoles, codecs, microphones and studio solutions from leading brands.FranceGet introduced
AustinBroadcast equipment manufacturer (Canada).CanadaGet introduced
AuthôtRadio automation and playout solutions; radio software developer; ai solutions for audio (France).FranceGet introduced
AVT Audio Video Technologies GmbHGerman manufacturer of broadcast audio equipment: codecs, telephone hybrids and DAB+ solutions.AllemagneGet introduced
Axel Technology S.R.LItalian manufacturer of radio equipment: automation, audio processors, RDS and broadcast solutions.ItalieGet introduced
Broadcast BionicsPRS/MDS partnerUK developer of call management, social media and listener interaction solutions for radio studios (Bionics Studio).Grande BretagneGet introduced
Broadcast DepotBroadcast equipment manufacturer (United States).Etats UnisGet introduced
Broadcast PartnersDutch FM and DAB+ transmission provider: broadcast networks, frequency planning and technical services.Pays BasGet introduced
Broadcast PixUS manufacturer of integrated video production switchers, used notably for visual radio.Etats UnisGet introduced
BVMEDIA SRLRadio automation and playout solutions; radio software developer; web radio solutions (Italy).ItalieGet introduced
BW Broadcast LtdBroadcast equipment manufacturer (United Kingdom).Grande BretagneGet introduced
CGIMedia content management; radio programme production; research, development and innovation (Germany).AllemagneGet introduced
COM'SatRadio and audio consulting; broadcast equipment distribution; broadcast equipment import (France).FranceGet introduced
COMEQUIPRadio automation and playout solutions; radio software developer; digital solutions development for media (France).FranceGet introduced
Comrex CorporationUS manufacturer of IP audio codecs and remote broadcast equipment for radio (ACCESS, BRIC-Link).Etats UnisGet introduced
CoyoteOnline services for radio stations; digital audio and audio interfaces (France).FranceGet introduced
D&M Broadcast Engineering s.r.l.Broadcast systems integration; broadcast equipment installation; broadcast equipment manufacturer (Italy).ItalieGet introduced
DaletFrench developer of media asset management and workflow solutions for radio, TV and news organisations.FranceGet introduced
DANEXiSSwiss integrator and distributor of broadcast equipment and audio solutions for radio stations.SuisseGet introduced
DAX by GlobalRadio programme supplier; digital audio and audio interfaces (United Kingdom).Grande BretagneGet introduced
DB Elettronica Telecomunicazioni SpABroadcast equipment distribution; broadcast equipment manufacturer (Italy).ItalieGet introduced
DeezerFrench music streaming platform: global catalogue, recommendation technology and partnerships with radio and the audio industry.FranceGet introduced
Deliver.mediaRadio automation and playout solutions; radio software developer; digital audio and audio interfaces (Switzerland).SuisseGet introduced
DEVA broadcast LtdBulgarian manufacturer of FM/DAB+ monitoring and broadcast equipment: control receivers, RDS and processors.BulgarieGet introduced
DHD Digital Broadcast TechnologyGerman manufacturer of digital mixing consoles and audio routing systems for radio and TV studios.AllemagneGet introduced
DigigramFrench maker of professional audio solutions: sound cards, IP codecs and gateways for radio and streaming.FranceGet introduced
DIGITAL VIRGORadio programme supplier; cross-media services; digital audio and audio interfaces (France).FranceGet introduced
ECRAN SONOREPodcast production studio; original podcast production; branded podcasts (France).FranceGet introduced
Eddystone BroadcastBroadcast equipment manufacturer (United Kingdom).Grande BretagneGet introduced
EELA AUDIODutch manufacturer of studio audio equipment for radio: consoles, hybrids and accessories.Pays BasGet introduced
Elber Microwave Radio LinksBroadcast equipment manufacturer (Italy).ItalieGet introduced
Electro-VoiceUS brand of microphones and professional audio equipment, a radio studio classic (RE20).Etats UnisGet introduced
ElettronikaBroadcast equipment manufacturer (Italy).ItalieGet introduced
ENCOUS developer of radio automation, playout and automated captioning solutions (DAD, enCaption).Etats UnisGet introduced
EUROCOM BROADCASTBroadcast equipment distribution; broadcast equipment import (France).FranceGet introduced
FerncastGerman developer of software-based audio encoding and transport solutions (aixtream) for broadcast and streaming.AllemagneGet introduced
GatesAirUS manufacturer of FM and DAB/TV transmitters and STL transport solutions for broadcast networks.Etats UnisGet introduced
GENELEC - SWEDENFinnish manufacturer of reference monitoring loudspeakers for radio, production and mastering studios.SuèdeGet introduced
Geritel S.r.l.Broadcast equipment manufacturer (Italy).ItalieGet introduced
Groupe WicoBroadcast equipment manufacturer (France).FranceGet introduced
GsertelDab+ digital radio solutions manufacturer; fm and dab+ network monitoring solutions; research, development and innovation (Spain).EspagneGet introduced
Hhb Communications LtdRadio automation and playout solutions; radio software developer; broadcast equipment manufacturer (United Kingdom).Grande BretagneGet introduced
HighConnexionOnline services for radio stations; audio monetisation solutions; offline and online marketing services (France).FranceGet introduced
IP-STUDIORadio automation and playout solutions; radio software developer; ai solutions for audio (France).FranceGet introduced
IRTEBroadcast equipment manufacturer (Italy).ItalieGet introduced
Jampro AntennasUS manufacturer of antennas and RF systems for FM, DAB+ and TV broadcasting.Etats UnisGet introduced
Kantar MediaMedia research and monitoring company: advertising tracking, measurement and analysis of radio and cross-media content.FranceGet introduced
Kathrein-Werke KgLong-established German supplier of antennas and RF systems for broadcasting and telecommunications.AllemagneGet introduced
Klotz CommunicationBroadcast equipment manufacturer (Germany).AllemagneGet introduced
La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPRS/MDS partnerFrench broadcast integration and services company: radio and TV equipment sales and rental through its online store, engineering and operations.FranceWebsite
LAB MEDIAOffline and online marketing services; digital audio and audio interfaces (France).FranceGet introduced
Lawo AGGerman manufacturer of mixing consoles, audio-over-IP infrastructure and production solutions for radio and TV.AllemagneGet introduced
Lumina Broadcast Systems AustraliaBroadcast equipment manufacturer (Australia).AustralieGet introduced
Lund HalseyBroadcast equipment manufacturer (United Kingdom).Grande BretagneGet introduced
MEDIADN ConseilMedia content management; web radio solutions; radio programme production (France).FranceGet introduced
MergingSwiss maker of high-resolution audio interfaces and recording systems (Pyramix, Anubis).SuisseGet introduced
Microtech GefellBroadcast equipment manufacturer (Germany).AllemagneGet introduced
Mogar Music FrancePodcast production studio; mobile journalism solutions; broadcast equipment distribution (France).FranceGet introduced
MULTICAM SystemsRadio automation and playout solutions; radio software developer; broadcast equipment manufacturer (France).FranceGet introduced
MultiCast Media GmbHApps, cms and development for media; digital audio and audio interfaces (Germany).AllemagneGet introduced
Music StoryOnline services for radio stations; digital audio and audio interfaces (France).FranceGet introduced
Nautel DigidiaPRS/MDS partnerFrench arm of Canadian manufacturer Nautel: FM and DAB+ transmitters, DRM solutions and related services for broadcasters.FranceGet introduced
NEOGROUPEPRS/MDS partnerFrench radio software developer: studio telephony (NeoSIP), contest management and ticketing (NeoWinners) solutions.FranceGet introduced
NETIAPRS/MDS partnerLong-established French developer of radio automation and audio content management systems for stations and media groups.FranceGet introduced
NEWTEKBroadcast equipment distribution; broadcast equipment manufacturer (United States).Etats UnisGet introduced
OMB SISTEMAS ELECTRONICSBroadcast equipment manufacturer (Spain).EspagneGet introduced
ON-HERTZRadio automation and playout solutions; radio software developer; support and guidance for radio and media (Belgium).BelgiqueGet introduced
Open Radio / Audio ResearchRadio automation and playout solutions; radio software developer; portable people meter audience measurement (France).FranceGet introduced
Paneda Tech ABPRS/MDS partnerSwedish company specialised in DAB+ solutions: encoders, multiplexers and digital broadcast systems.SuèdeGet introduced
PHF COMPRS/MDS partnerFrench broadcast engineering provider: FM and DAB+ roll-outs, export activities and co-organiser of the Casablanca Broadcast Days.FranceGet introduced
PolyscopeBroadcast equipment manufacturer (France).FranceGet introduced
PSI AudioBroadcast equipment manufacturer (Switzerland).SuisseGet introduced
PUREBritish brand of DAB+ and connected radio receivers for consumers.Grande BretagneGet introduced
Radio Diffusion SystemRadio automation and playout solutions; radio software developer; digital solutions development for media (France).FranceGet introduced
RadiolineFrench radio and podcast aggregator: stream distribution to cars, smart speakers and platforms.FranceGet introduced
RAMIPRS/MDS partnerFrench manufacturer of radio audio equipment: mixing consoles, distribution amplifiers and studio solutions.FranceGet introduced
Rcs EuropePRS/MDS partnerEuropean subsidiary (Paris) of RCS, deploying and supporting Zetta, GSelector and Aquira for French-speaking and European radios.FranceGet introduced
RFE BroadcastDigital radio transmitter manufacturer; broadcast equipment manufacturer (Italy).ItalieGet introduced
Roberts Radio LimitedDigital radio receiver manufacturer; broadcast equipment manufacturer (United Kingdom).Grande BretagneGet introduced
Rohde & SchwarzGerman electronics group: broadcast transmitters, RF measurement and broadcast solutions (French office).FranceGet introduced
RoosenBroadcast equipment manufacturer (France).FranceGet introduced
RTV ConceptWeb radio solutions; audiovisual production; broadcast equipment installation (France).FranceGet introduced
RVR ElettronicaItalian manufacturer of FM transmitters and radio broadcast equipment.ItalieGet introduced
SACEMPRS/MDS partnerFrench music authors' rights society: licensing and royalty distribution for radio and audio broadcasters.FranceGet introduced
Save DiffusionCLUB HF SolutionsPRS/MDS partnerFrench radio equipment distributor and integrator (Saint-Étienne): consoles, codecs, audio processing and FM/DAB+ broadcast solutions.FranceWebsite
SCAM - Société Civile des Auteurs Multimédias -Rights collection society; digital audio and audio interfaces (France).FranceGet introduced
SchoepsGerman maker of high-end studio microphones, a reference for broadcast and music recording.AllemagneGet introduced
Schulze-BrakelBroadcast equipment manufacturer (Germany).AllemagneGet introduced
Scisys Deutschland GmbhBroadcast equipment manufacturer (Germany).AllemagneGet introduced
Screen Future S.r.l.Broadcast equipment manufacturer (Italy).ItalieGet introduced
SENNHEISER FRANCEFrench subsidiary of the German maker of microphones, headphones and RF systems for broadcast and live events.FranceGet introduced
Shoutcast SRLOnline services for radio stations; web radio solutions; podcasting tools (Belgium).BelgiqueGet introduced
SHURE DISTRIBUTIONDistribution of Shure microphones and audio solutions, radio and podcast studio references (SM7B).Pays BasGet introduced
SL TECHNOLOGIEAudiovisual production; radio and audio consulting; support and guidance for radio and media (France).FranceGet introduced
SLG Broadcast AGBroadcast equipment distribution; broadcast equipment manufacturer (Switzerland).SuisseGet introduced
SOUND4PRS/MDS partnerFrench maker of audio processors and sound processing solutions for FM, DAB+ and streaming.FranceGet introduced
Spotify France SASFrench subsidiary of the Swedish music and podcast streaming platform.FranceGet introduced
streaMonkey GmbHStreaming and cloud broadcast services; digital audio and audio interfaces (Germany).AllemagneGet introduced
STUDIOBRICKSBroadcast equipment distribution; broadcast equipment manufacturer (Spain).EspagneGet introduced
StudioCastRadio automation and playout solutions; radio software developer; broadcast equipment manufacturer (France).FranceGet introduced
TASCAMTEAC group brand: recorders, interfaces and professional audio equipment for broadcast and studio use.AllemagneGet introduced
Telos AllianceUS broadcast equipment group: Axia consoles, Omnia processors, Telos codecs and Livewire AoIP solutions.Etats UnisGet introduced
Thomson-BroadcastFrench manufacturer of FM, DAB+ and TV transmitters and broadcast solutions.FranceGet introduced
TIELINECLUB HF SolutionsPRS/MDS partnerAustralian manufacturer of IP audio codecs for broadcast: remote broadcasts, studio-transmitter links and multipoint distribution.AustralieWebsite
TIPTAP PRODigital audio and audio interfaces (France).FranceGet introduced
TRedess 2010 SLDigital radio transmitter manufacturer; broadcast equipment manufacturer (Spain).EspagneGet introduced
VIDEO MEDIOS S.A.Broadcast equipment installation; broadcast equipment manufacturer (Spain).EspagneGet introduced
Vortex Communications LtdUK distributor of broadcast equipment and audio-over-IP solutions for radio stations.Grande BretagneGet introduced
VoxMDigital audio and audio interfaces (France).FranceGet introduced
Wheatstone CorporationCLUB HF SolutionsPRS/MDS partnerUS manufacturer of consoles, control surfaces, audio processors and AoIP infrastructure (WheatNet-IP) for radio studios.Etats UnisWebsite
WinMediaPRS/MDS partnerFrench developer of automation, content management and visual radio solutions (WinCam, Win AI) for radio and TV.FranceGet introduced
WorldCast SystemsPRS/MDS partnerFrench manufacturer (Bordeaux) of broadcast equipment: Ecreso transmitters, APT codecs and Audemat monitoring for FM and DAB+.FranceGet introduced
YACASTFrench media monitoring company: tracking of music and advertising airplay on radio and TV.FranceGet introduced
YellowtecGerman manufacturer of studio accessories and equipment: mic arms, ON AIR signalling and interfaces (iXm).AllemagneGet introduced
Zenon-mediaDeveloper of radio automation and playout solutions for local stations and networks.FranceGet introduced

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Frequently asked questions

What equipment do you need to build a radio studio?

A professional radio studio relies on a mixing console, broadcast microphones, headphones, audio processing, ON AIR signalling and the associated cabling. The manufacturers and distributors on this page cover all of these; French distributors such as Audiopole, Save Diffusion or La Boutique Broadcast (Broadcast Associés) can specify a complete studio.

How do I contact a supplier listed on this page?

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How can my company be listed in this directory?

Apply through the listing request form on the directory index page. Companies holding a La Lettre Pro subscription (29.90 euros per month) or a CLUB HF Pros membership (49.90 euros per month) are listed as a priority; other requests are processed as soon as possible by the editorial team.

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Sources

  • La Lettre Pro de la Radio Connectonair professional database, extracted 12 August 2026 (133 companies listed in this category).
  • Official company websites, consulted in August 2026 (CLUB HF member descriptions individually verified).
  • Articles by the lalettre.pro editorial team, 2019-2026, linked in the relevant entries.

About this page: directory produced and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013, based on its Connectonair professional database and editorial checks. Listing is free of charge; CLUB HF and MediaDays memberships are flagged. Last updated: 12 August 2026. Recommended citation: "Source: La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact: redaction@lalettre.pro


Tags : annuaire, broadcast, consoles, équipement audio, GEO, matériel studio, microphones



Philippe Chapot
Fondateur et directeur de la publication de La Lettre Pro de la Radio et du Podcast et de Podcast... En savoir plus sur cet auteur


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