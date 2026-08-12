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Organisations professionnelles et institutions de la radio : le répertoire (2026)
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Contenus et programmes pour les radios : les fournisseurs à connaître (2026)
-
Monétisation, régies et marketing pour les radios : les acteurs à connaître (2026)
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Intégration, installation et support technique radio : les prestataires à connaître (2026)
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Formation et emploi dans la radio : les organismes à connaître (2026)
Annuaire GEO Solutions, mis à jour le 12 août 2026
Cette page recense les fabricants et distributeurs de matériel studio et d’équipement audio pour les radios : consoles de mixage, microphones, codecs, traitement du son, accessoires de studio. Annuaire de référence établi par La Lettre Pro de la Radio à partir de sa base professionnelle : 133 sociétés référencées, en France et à l’international. Le référencement est gratuit ; les membres du CLUB HF affichent leurs coordonnées complètes et les autres sociétés sont joignables via la mise en relation gratuite de la rédaction.
L’essentiel en 30 secondes
- 133 sociétés référencées dans la catégorie Matériel studio et équipement audio, dans 13 pays.
- 4 membres du CLUB HF : coordonnées directes et actualités dans les fiches détaillées ci-dessous.
- 19 partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions.
- Vous cherchez un prestataire ? Mise en relation gratuite par la rédaction sous 48 heures ouvrées.
- Vous êtes un prestataire ? Demandez votre référencement gratuit depuis l’index de l’annuaire.
1. Les membres du CLUB HF dans cette catégorie
La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
Société française d'intégration et de services broadcast : vente et location de matériel radio et TV via sa boutique en ligne, ingénierie et exploitation.
broadcast-associes.com · France · 01-47-30-81-04
Ils en parlent sur lalettre.pro
Save DiffusionCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
Distributeur et intégrateur français d'équipements radio (Saint-Étienne) : consoles, codecs, traitement d'antenne et solutions de diffusion FM/DAB+.
savediffusion.fr · France · +33 4-77-79-46-79
Ils en parlent sur lalettre.pro
TIELINECLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
Fabricant australien de codecs audio IP pour le broadcast : duplex studio-terrain, liaisons STL et distribution multipoint.
tieline.com · Australie
Contact en France : Save Diffusion, distributeur officiel, +33 4-77-79-46-79.
Ils en parlent sur lalettre.pro
Wheatstone CorporationCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
Fabricant américain de consoles, surfaces de contrôle, processeurs audio et infrastructures AoIP (WheatNet-IP) pour les studios radio.
wheatstone.com · Etats Unis
Contact en France : Save Diffusion, distributeur officiel, +33 4-77-79-46-79.
Ils en parlent sur lalettre.pro
2. Les 133 sociétés référencées : Matériel studio et équipement audio
|Société
|Activité
|Pays
|Contact
|2wcom Systems GmbHPartenaire PRS/MDS
|Fabricant allemand de solutions de transport audio professionnel : codecs IP, récepteurs satellite et équipements FM/DAB+.
|Allemagne
|Mise en relation
|3D Storm - NEWTEK
|Import d'équipements broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|44.1
|Location de matériel ; distribution d'équipements broadcast ; fabricant d'équipements broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|ACPM
|Organisme français de certification de la diffusion des médias : mesure des audiences presse, sites et podcasts (classements ACPM).
|France
|Mise en relation
|AdsWizz
|Plateforme de technologie publicitaire audio (groupe SiriusXM) : adserving, programmatique et monétisation des flux radio et podcast.
|Etats Unis
|Mise en relation
|AEI
|Location de matériel ; distribution d'équipements broadcast ; import d'équipements broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|AEQ broadcast.com
|Fabricant espagnol d'équipements broadcast : consoles audio, codecs, commutation et systèmes d'intercom pour la radio et la TV.
|Espagne
|Mise en relation
|AETA AUDIO SYSTEMS
|Fabricant français de codecs audio et d'équipements de contribution pour le broadcast : liaisons IP, RNIS et mobiles.
|France
|Mise en relation
|AEV
|Opérateur de diffusion fm/dab+ ; fabricant d'équipements broadcast (Italie).
|Italie
|Mise en relation
|Ampegon Power Electronics AG
|Constructeur suisse de systèmes d'émission de forte puissance et de solutions RF pour la diffusion.
|Suisse
|Mise en relation
|Antennen systeme
|Fabricant d'équipements broadcast (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|AREITEC
|Distribution de contenus en ligne ; formation aux métiers des médias ; location de matériel (France).
|France
|Mise en relation
|Audi On
|Studio de production de podcasts ; hébergement de podcasts ; monétisation et régie publicitaire de podcasts (France).
|France
|Mise en relation
|AUDIENSPartenaire PRS/MDS
|Groupe français de protection sociale des professionnels de la culture et des médias : retraite, santé, prévoyance et accompagnement.
|France
|Mise en relation
|Audinate
|Concepteur du protocole Dante : réseau audio sur IP pour les équipements professionnels de studio et de diffusion.
|Etats Unis
|Mise en relation
|AUDIO BROADCAST - SAV Developments Ltd.
|Fabricant d'équipements broadcast (Grande Bretagne).
|Grande Bretagne
|Mise en relation
|audio CC
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; applications, cms et développement pour les médias (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|Audio-Technica
|Fabricant japonais de microphones, casques et solutions audio, largement utilisés dans les studios de radio et de podcast.
|France
|Mise en relation
|Audiopole - CSI audiovisuelPartenaire PRS/MDS
|Distributeur français d'équipements audio professionnels pour le broadcast : consoles, codecs, microphones et solutions studio des grandes marques.
|France
|Mise en relation
|Austin
|Fabricant d'équipements broadcast (Canada).
|Canada
|Mise en relation
|Authôt
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions d'intelligence artificielle pour l'audio (France).
|France
|Mise en relation
|AVT Audio Video Technologies GmbH
|Fabricant allemand d'équipements audio pour le broadcast : codecs, hybrides téléphoniques et solutions DAB+.
|Allemagne
|Mise en relation
|Axel Technology S.R.L
|Fabricant italien d'équipements pour la radio : automation, processeurs audio, RDS et solutions de diffusion.
|Italie
|Mise en relation
|Broadcast BionicsPartenaire PRS/MDS
|Éditeur britannique de solutions de gestion des appels, réseaux sociaux et interactions auditeurs pour les studios radio (Bionics Studio).
|Grande Bretagne
|Mise en relation
|Broadcast Depot
|Fabricant d'équipements broadcast (Etats Unis).
|Etats Unis
|Mise en relation
|Broadcast Partners
|Prestataire néerlandais de diffusion FM et DAB+ : réseaux d'émission, planification de fréquences et services techniques.
|Pays Bas
|Mise en relation
|Broadcast Pix
|Fabricant américain de mélangeurs de production vidéo intégrés, utilisés notamment pour la radio filmée.
|Etats Unis
|Mise en relation
|BVMEDIA SRL
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions pour webradios (Italie).
|Italie
|Mise en relation
|BW Broadcast Ltd
|Fabricant d'équipements broadcast (Grande Bretagne).
|Grande Bretagne
|Mise en relation
|CGI
|Gestion de contenus médias ; production de programmes radio ; recherche, développement et innovation (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|COM'Sat
|Conseil et consulting pour la radio et l’audio ; distribution d'équipements broadcast ; import d'équipements broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|COMEQUIP
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; développement de solutions numériques pour les médias (France).
|France
|Mise en relation
|Comrex Corporation
|Fabricant américain de codecs audio IP et d'équipements de reportage pour la radio (ACCESS, BRIC-Link).
|Etats Unis
|Mise en relation
|Coyote
|Services en ligne pour les radios ; audio digital et interfaces audio (France).
|France
|Mise en relation
|D&M Broadcast Engineering s.r.l.
|Intégration de systèmes broadcast ; installation d'équipements broadcast ; fabricant d'équipements broadcast (Italie).
|Italie
|Mise en relation
|Dalet
|Éditeur français de solutions de gestion de contenus et de workflows médias pour les radios, TV et groupes de presse.
|France
|Mise en relation
|DANEXiS
|Intégrateur et distributeur suisse d'équipements broadcast et de solutions audio pour les radios.
|Suisse
|Mise en relation
|DAX by Global
|Fourniture de programmes radio ; audio digital et interfaces audio (Grande Bretagne).
|Grande Bretagne
|Mise en relation
|DB Elettronica Telecomunicazioni SpA
|Distribution d'équipements broadcast ; fabricant d'équipements broadcast (Italie).
|Italie
|Mise en relation
|Deezer
|Plateforme française de streaming musical : catalogue mondial, recommandation et partenariats avec les radios et l'industrie audio.
|France
|Mise en relation
|Deliver.media
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; audio digital et interfaces audio (Suisse).
|Suisse
|Mise en relation
|DEVA broadcast Ltd
|Fabricant bulgare d'équipements de monitoring et de diffusion FM/DAB+ : récepteurs de contrôle, RDS et processeurs.
|Bulgarie
|Mise en relation
|DHD Digital Broadcast Technology
|Fabricant allemand de consoles de mixage numériques et de systèmes de routage audio pour les studios radio et TV.
|Allemagne
|Mise en relation
|Digigram
|Constructeur français de solutions audio professionnelles : cartes son, codecs IP et passerelles pour la radio et le streaming.
|France
|Mise en relation
|DIGITAL VIRGO
|Fourniture de programmes radio ; services cross-média ; audio digital et interfaces audio (France).
|France
|Mise en relation
|ECRAN SONORE
|Studio de production de podcasts ; production de podcasts natifs ; podcasts de marque (France).
|France
|Mise en relation
|Eddystone Broadcast
|Fabricant d'équipements broadcast (Grande Bretagne).
|Grande Bretagne
|Mise en relation
|EELA AUDIO
|Fabricant néerlandais d'équipements audio de studio pour la radio : consoles, hybrides et accessoires.
|Pays Bas
|Mise en relation
|Elber Microwave Radio Links
|Fabricant d'équipements broadcast (Italie).
|Italie
|Mise en relation
|Electro-Voice
|Marque américaine de microphones et d'équipements audio professionnels, classiques des studios de radio (RE20).
|Etats Unis
|Mise en relation
|Elettronika
|Fabricant d'équipements broadcast (Italie).
|Italie
|Mise en relation
|ENCO
|Éditeur américain de solutions d'automation radio, de playout et de sous-titrage automatisé (DAD, enCaption).
|Etats Unis
|Mise en relation
|EUROCOM BROADCAST
|Distribution d'équipements broadcast ; import d'équipements broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|Ferncast
|Éditeur allemand de solutions logicielles de codage et transport audio (aixtream) pour le broadcast et le streaming.
|Allemagne
|Mise en relation
|GatesAir
|Fabricant américain d'émetteurs FM et DAB/TV et de solutions de transport STL pour les réseaux de diffusion.
|Etats Unis
|Mise en relation
|GENELEC - SWEDEN
|Fabricant finlandais d'enceintes de monitoring de référence pour les studios de radio, de production et de mastering.
|Suède
|Mise en relation
|Geritel S.r.l.
|Fabricant d'équipements broadcast (Italie).
|Italie
|Mise en relation
|Groupe Wico
|Fabricant d'équipements broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|Gsertel
|Fabricant de solutions de radio numérique dab+ ; solutions de monitoring des réseaux fm et dab+ ; recherche, développement et innovation (Espagne).
|Espagne
|Mise en relation
|Hhb Communications Ltd
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; fabricant d'équipements broadcast (Grande Bretagne).
|Grande Bretagne
|Mise en relation
|HighConnexion
|Services en ligne pour les radios ; solutions de monétisation de l'audio ; services marketing offline et online (France).
|France
|Mise en relation
|IP-STUDIO
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions d'intelligence artificielle pour l'audio (France).
|France
|Mise en relation
|IRTE
|Fabricant d'équipements broadcast (Italie).
|Italie
|Mise en relation
|Jampro Antennas
|Fabricant américain d'antennes et de systèmes RF pour la diffusion FM, DAB+ et TV.
|Etats Unis
|Mise en relation
|Kantar Media
|Société d'études et de veille médias : pige publicitaire, mesure et analyse des contenus radio et cross-média.
|France
|Mise en relation
|Kathrein-Werke Kg
|Équipementier allemand historique en antennes et systèmes RF pour la diffusion et les télécommunications.
|Allemagne
|Mise en relation
|Klotz Communication
|Fabricant d'équipements broadcast (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
|Société française d'intégration et de services broadcast : vente et location de matériel radio et TV via sa boutique en ligne, ingénierie et exploitation.
|France
|Site web
|LAB MEDIA
|Services marketing offline et online ; audio digital et interfaces audio (France).
|France
|Mise en relation
|Lawo AG
|Constructeur allemand de consoles de mixage, d'infrastructures audio IP et de solutions de production pour la radio et la TV.
|Allemagne
|Mise en relation
|Lumina Broadcast Systems Australia
|Fabricant d'équipements broadcast (Australie).
|Australie
|Mise en relation
|Lund Halsey
|Fabricant d'équipements broadcast (Grande Bretagne).
|Grande Bretagne
|Mise en relation
|MEDIADN Conseil
|Gestion de contenus médias ; solutions pour webradios ; production de programmes radio (France).
|France
|Mise en relation
|Merging
|Constructeur suisse d'interfaces et de systèmes d'enregistrement audio haute résolution (Pyramix, Anubis).
|Suisse
|Mise en relation
|Microtech Gefell
|Fabricant d'équipements broadcast (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|Mogar Music France
|Studio de production de podcasts ; solutions de journalisme mobile ; distribution d'équipements broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|MULTICAM Systems
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; fabricant d'équipements broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|MultiCast Media GmbH
|Applications, cms et développement pour les médias ; audio digital et interfaces audio (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|Music Story
|Services en ligne pour les radios ; audio digital et interfaces audio (France).
|France
|Mise en relation
|Nautel DigidiaPartenaire PRS/MDS
|Entité française du fabricant canadien Nautel : émetteurs FM et DAB+, solutions DRM et services associés pour les diffuseurs.
|France
|Mise en relation
|NEOGROUPEPartenaire PRS/MDS
|Éditeur français de logiciels pour la radio : gestion d'antenne, téléphonie de studio (NeoSIP), jeux d'antenne et billetterie (NeoWinners).
|France
|Mise en relation
|NETIAPartenaire PRS/MDS
|Éditeur français historique de systèmes d'automation et de gestion de contenus audio pour les radios et les groupes médias.
|France
|Mise en relation
|NEWTEK
|Distribution d'équipements broadcast ; fabricant d'équipements broadcast (Etats Unis).
|Etats Unis
|Mise en relation
|OMB SISTEMAS ELECTRONICS
|Fabricant d'équipements broadcast (Espagne).
|Espagne
|Mise en relation
|ON-HERTZ
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; accompagnement des radios et des médias (Belgique).
|Belgique
|Mise en relation
|Open Radio / Audio Research
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; audimétrie individuelle portée (France).
|France
|Mise en relation
|Paneda Tech ABPartenaire PRS/MDS
|Société suédoise spécialisée dans les solutions DAB+ : encodeurs, multiplexeurs et systèmes de diffusion numérique.
|Suède
|Mise en relation
|PHF COMPartenaire PRS/MDS
|Prestataire français d'ingénierie de diffusion : déploiement FM et DAB+, export et co-organisation des Casablanca Broadcast Days.
|France
|Mise en relation
|Polyscope
|Fabricant d'équipements broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|PSI Audio
|Fabricant d'équipements broadcast (Suisse).
|Suisse
|Mise en relation
|PURE
|Marque britannique de récepteurs radio DAB+ et connectés pour le grand public.
|Grande Bretagne
|Mise en relation
|Radio Diffusion System
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; développement de solutions numériques pour les médias (France).
|France
|Mise en relation
|Radioline
|Agrégateur français de radios et podcasts : distribution des flux vers l'automobile, les enceintes et les plateformes.
|France
|Mise en relation
|RAMIPartenaire PRS/MDS
|Fabricant français d'équipements audio pour la radio : consoles de mixage, distributeurs et solutions studio.
|France
|Mise en relation
|Rcs EuropePartenaire PRS/MDS
|Filiale européenne (Paris) de RCS : déploiement et support des solutions Zetta, GSelector et Aquira pour les radios francophones et européennes.
|France
|Mise en relation
|RFE Broadcast
|Fabricant d'émetteurs pour la radio numérique ; fabricant d'équipements broadcast (Italie).
|Italie
|Mise en relation
|Roberts Radio Limited
|Fabricant de récepteurs de radio numérique ; fabricant d'équipements broadcast (Grande Bretagne).
|Grande Bretagne
|Mise en relation
|Rohde & Schwarz
|Groupe allemand d'électronique : émetteurs de diffusion, mesure RF et solutions broadcast (bureau France).
|France
|Mise en relation
|Roosen
|Fabricant d'équipements broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|RTV Concept
|Solutions pour webradios ; production audiovisuelle ; installation d'équipements broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|RVR Elettronica
|Fabricant italien d'émetteurs FM et d'équipements de diffusion radio.
|Italie
|Mise en relation
|SACEMPartenaire PRS/MDS
|Société française de gestion des droits d'auteur musicaux : autorisations, licences et répartition pour les diffuseurs radio et audio.
|France
|Mise en relation
|Save DiffusionCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
|Distributeur et intégrateur français d'équipements radio (Saint-Étienne) : consoles, codecs, traitement d'antenne et solutions de diffusion FM/DAB+.
|France
|Site web
|SCAM - Société Civile des Auteurs Multimédias -
|Société de gestion de droits ; audio digital et interfaces audio (France).
|France
|Mise en relation
|Schoeps
|Fabricant allemand de microphones de studio haut de gamme, référence en prise de son broadcast et musicale.
|Allemagne
|Mise en relation
|Schulze-Brakel
|Fabricant d'équipements broadcast (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|Scisys Deutschland Gmbh
|Fabricant d'équipements broadcast (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|Screen Future S.r.l.
|Fabricant d'équipements broadcast (Italie).
|Italie
|Mise en relation
|SENNHEISER FRANCE
|Filiale française du fabricant allemand de microphones, casques et systèmes HF pour le broadcast et le spectacle.
|France
|Mise en relation
|Shoutcast SRL
|Services en ligne pour les radios ; solutions pour webradios ; outils pour le podcast (Belgique).
|Belgique
|Mise en relation
|SHURE DISTRIBUTION
|Distribution des microphones et solutions audio Shure, références des studios de radio et de podcast (SM7B).
|Pays Bas
|Mise en relation
|SL TECHNOLOGIE
|Production audiovisuelle ; conseil et consulting pour la radio et l’audio ; accompagnement des radios et des médias (France).
|France
|Mise en relation
|SLG Broadcast AG
|Distribution d'équipements broadcast ; fabricant d'équipements broadcast (Suisse).
|Suisse
|Mise en relation
|SOUND4Partenaire PRS/MDS
|Constructeur français de processeurs audio et de solutions de traitement du son pour la FM, le DAB+ et le streaming.
|France
|Mise en relation
|Spotify France SAS
|Filiale française de la plateforme suédoise de streaming musical et de podcasts.
|France
|Mise en relation
|streaMonkey GmbH
|Services de streaming et de diffusion cloud ; audio digital et interfaces audio (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|STUDIOBRICKS
|Distribution d'équipements broadcast ; fabricant d'équipements broadcast (Espagne).
|Espagne
|Mise en relation
|StudioCast
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; fabricant d'équipements broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|TASCAM
|Marque du groupe TEAC : enregistreurs, interfaces et équipements audio professionnels pour le broadcast et le studio.
|Allemagne
|Mise en relation
|Telos Alliance
|Groupe américain d'équipements broadcast : consoles Axia, processeurs Omnia, codecs Telos et solutions AoIP Livewire.
|Etats Unis
|Mise en relation
|Thomson-Broadcast
|Fabricant français d'émetteurs et de solutions de diffusion FM, DAB+ et TV.
|France
|Mise en relation
|TIELINECLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
|Fabricant australien de codecs audio IP pour le broadcast : duplex studio-terrain, liaisons STL et distribution multipoint.
|Australie
|Site web
|TIPTAP PRO
|Audio digital et interfaces audio (France).
|France
|Mise en relation
|TRedess 2010 SL
|Fabricant d'émetteurs pour la radio numérique ; fabricant d'équipements broadcast (Espagne).
|Espagne
|Mise en relation
|VIDEO MEDIOS S.A.
|Installation d'équipements broadcast ; fabricant d'équipements broadcast (Espagne).
|Espagne
|Mise en relation
|Vortex Communications Ltd
|Distributeur britannique d'équipements broadcast et de solutions audio IP pour les radios.
|Grande Bretagne
|Mise en relation
|VoxM
|Audio digital et interfaces audio (France).
|France
|Mise en relation
|Wheatstone CorporationCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
|Fabricant américain de consoles, surfaces de contrôle, processeurs audio et infrastructures AoIP (WheatNet-IP) pour les studios radio.
|Etats Unis
|Site web
|WinMediaPartenaire PRS/MDS
|Éditeur français de solutions d'automation, de gestion de contenus et de visual radio (WinCam, Win AI) pour radios et TV.
|France
|Mise en relation
|WorldCast SystemsPartenaire PRS/MDS
|Constructeur français (Bordeaux) d'équipements de diffusion : émetteurs Ecreso, codecs APT, monitoring Audemat pour la FM et le DAB+.
|France
|Mise en relation
|YACAST
|Société française de pige et de veille médias : monitoring des diffusions musicales et publicitaires radio et TV.
|France
|Mise en relation
|Yellowtec
|Fabricant allemand d'accessoires et d'équipements de studio : bras de micro, signalisation ON AIR et interfaces (iXm).
|Allemagne
|Mise en relation
|Zenon-media
|Éditeur de solutions d'automation et de playout radio pour stations locales et réseaux.
|France
|Mise en relation
3. Demande de mise en relation
Demande de mise en relation
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Questions fréquentes
De quel matériel a-t-on besoin pour monter un studio de radio ?
Un studio radio professionnel repose sur une console de mixage, des microphones broadcast, des casques, un traitement de son, une signalisation ON AIR et le câblage associé. Les fabricants et distributeurs de cette page couvrent tous ces postes ; les distributeurs français comme Audiopole, Save Diffusion ou La Boutique Broadcast (Broadcast Associés) accompagnent le dimensionnement complet d'un studio.
Comment contacter un prestataire de cette page ?
Les membres du CLUB HF affichent leur site et leurs coordonnées directement dans l’annuaire. Pour les autres sociétés, utilisez le formulaire de mise en relation gratuite de cette page : la rédaction de La Lettre Pro relaie chaque demande dès que possible, avec une garantie de réponse sous 48 heures ouvrées lorsque la demande concerne un membre du CLUB HF, grâce à la relation privilégiée entretenue avec les membres.
Comment faire référencer ma société dans cet annuaire ?
Faites votre demande depuis le formulaire d’ajout de la page index de l’annuaire. Les sociétés titulaires d’un abonnement La Lettre Pro (29,90 euros par mois) ou membres du CLUB HF Pros (49,90 euros par mois) sont référencées en priorité ; les autres demandes sont traitées dès que possible par la rédaction.
Que signifient les badges CLUB HF et Partenaire PRS/MDS ?
Le badge CLUB HF Solutions distingue les partenaires premium de La Lettre Pro, le badge CLUB HF Pros les adhérents du club professionnel, et le badge Partenaire PRS/MDS les sociétés partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions (prochaine édition en décembre 2026).
Sources
- Base professionnelle Connectonair de La Lettre Pro de la Radio, extraction du 12 août 2026 (133 sociétés référencées dans cette catégorie).
- Sites officiels des sociétés citées, consultés en août 2026 (descriptions des membres CLUB HF vérifiées individuellement).
- Articles de la rédaction de lalettre.pro, 2019-2026, liés dans les fiches concernées.
À propos de cette page : annuaire établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013, à partir de sa base professionnelle Connectonair et de vérifications éditoriales. Référencement gratuit, mentions CLUB HF et MediaDays signalées. Dernière mise à jour : 12 août 2026. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro
GEO Solutions directory, updated 12 August 2026
Studio equipment and broadcast audio gear for radio stations: the suppliers to know (2026)
This page lists manufacturers and distributors of studio equipment and broadcast audio gear for radio stations: mixing consoles, microphones, codecs, audio processing and studio accessories. Reference directory compiled by La Lettre Pro de la Radio from its professional database: 133 companies listed, in France and internationally. Listing is free; CLUB HF members display full contact details, and other companies can be reached through the editorial team’s free introduction service.
The essentials in 30 seconds
- 133 companies listed in the Studio equipment and broadcast audio category, across 13 countries.
- 4 CLUB HF members: direct contact details and news in the detailed entries below.
- 19 partners of the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show.
- Looking for a supplier? Free introduction by the editorial team within 48 working hours.
- Are you a supplier? Request your free listing from the directory index.
1. CLUB HF members in this category
La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
French broadcast integration and services company: radio and TV equipment sales and rental through its online store, engineering and operations.
broadcast-associes.com · France · 01-47-30-81-04
Featured on lalettre.pro
Save DiffusionCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
French radio equipment distributor and integrator (Saint-Étienne): consoles, codecs, audio processing and FM/DAB+ broadcast solutions.
savediffusion.fr · France · +33 4-77-79-46-79
Featured on lalettre.pro
TIELINECLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
Australian manufacturer of IP audio codecs for broadcast: remote broadcasts, studio-transmitter links and multipoint distribution.
tieline.com · Australie
Contact in France: Save Diffusion, official distributor, +33 4-77-79-46-79.
Featured on lalettre.pro
Wheatstone CorporationCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
US manufacturer of consoles, control surfaces, audio processors and AoIP infrastructure (WheatNet-IP) for radio studios.
wheatstone.com · Etats Unis
Contact in France: Save Diffusion, official distributor, +33 4-77-79-46-79.
Featured on lalettre.pro
2. All 133 listed companies: Studio equipment and broadcast audio
|Company
|Activity
|Country
|Contact
|2wcom Systems GmbHPRS/MDS partner
|German manufacturer of professional audio transport solutions: IP codecs, satellite receivers and FM/DAB+ equipment.
|Allemagne
|Get introduced
|3D Storm - NEWTEK
|Broadcast equipment import (France).
|France
|Get introduced
|44.1
|Equipment rental; broadcast equipment distribution; broadcast equipment manufacturer (France).
|France
|Get introduced
|ACPM
|French media circulation certification body: audience measurement for press, websites and podcasts (ACPM rankings).
|France
|Get introduced
|AdsWizz
|Audio advertising technology platform (SiriusXM group): ad serving, programmatic and monetisation for radio streams and podcasts.
|Etats Unis
|Get introduced
|AEI
|Equipment rental; broadcast equipment distribution; broadcast equipment import (France).
|France
|Get introduced
|AEQ broadcast.com
|Spanish broadcast equipment manufacturer: audio consoles, codecs, routing and intercom systems for radio and TV.
|Espagne
|Get introduced
|AETA AUDIO SYSTEMS
|French manufacturer of audio codecs and contribution equipment for broadcast: IP, ISDN and mobile links.
|France
|Get introduced
|AEV
|Fm/dab+ transmission operator; broadcast equipment manufacturer (Italy).
|Italie
|Get introduced
|Ampegon Power Electronics AG
|Swiss manufacturer of high-power transmission systems and RF solutions for broadcasting.
|Suisse
|Get introduced
|Antennen systeme
|Broadcast equipment manufacturer (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|AREITEC
|Online content distribution; media training; equipment rental (France).
|France
|Get introduced
|Audi On
|Podcast production studio; podcast hosting; podcast advertising and monetisation (France).
|France
|Get introduced
|AUDIENSPRS/MDS partner
|French social protection group for culture and media professionals: pension, health insurance and career support services.
|France
|Get introduced
|Audinate
|Creator of the Dante protocol: audio-over-IP networking for professional studio and broadcast equipment.
|Etats Unis
|Get introduced
|AUDIO BROADCAST - SAV Developments Ltd.
|Broadcast equipment manufacturer (United Kingdom).
|Grande Bretagne
|Get introduced
|audio CC
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; apps, cms and development for media (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|Audio-Technica
|Japanese manufacturer of microphones, headphones and audio solutions widely used in radio and podcast studios.
|France
|Get introduced
|Audiopole - CSI audiovisuelPRS/MDS partner
|French distributor of professional broadcast audio equipment: consoles, codecs, microphones and studio solutions from leading brands.
|France
|Get introduced
|Austin
|Broadcast equipment manufacturer (Canada).
|Canada
|Get introduced
|Authôt
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; ai solutions for audio (France).
|France
|Get introduced
|AVT Audio Video Technologies GmbH
|German manufacturer of broadcast audio equipment: codecs, telephone hybrids and DAB+ solutions.
|Allemagne
|Get introduced
|Axel Technology S.R.L
|Italian manufacturer of radio equipment: automation, audio processors, RDS and broadcast solutions.
|Italie
|Get introduced
|Broadcast BionicsPRS/MDS partner
|UK developer of call management, social media and listener interaction solutions for radio studios (Bionics Studio).
|Grande Bretagne
|Get introduced
|Broadcast Depot
|Broadcast equipment manufacturer (United States).
|Etats Unis
|Get introduced
|Broadcast Partners
|Dutch FM and DAB+ transmission provider: broadcast networks, frequency planning and technical services.
|Pays Bas
|Get introduced
|Broadcast Pix
|US manufacturer of integrated video production switchers, used notably for visual radio.
|Etats Unis
|Get introduced
|BVMEDIA SRL
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; web radio solutions (Italy).
|Italie
|Get introduced
|BW Broadcast Ltd
|Broadcast equipment manufacturer (United Kingdom).
|Grande Bretagne
|Get introduced
|CGI
|Media content management; radio programme production; research, development and innovation (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|COM'Sat
|Radio and audio consulting; broadcast equipment distribution; broadcast equipment import (France).
|France
|Get introduced
|COMEQUIP
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; digital solutions development for media (France).
|France
|Get introduced
|Comrex Corporation
|US manufacturer of IP audio codecs and remote broadcast equipment for radio (ACCESS, BRIC-Link).
|Etats Unis
|Get introduced
|Coyote
|Online services for radio stations; digital audio and audio interfaces (France).
|France
|Get introduced
|D&M Broadcast Engineering s.r.l.
|Broadcast systems integration; broadcast equipment installation; broadcast equipment manufacturer (Italy).
|Italie
|Get introduced
|Dalet
|French developer of media asset management and workflow solutions for radio, TV and news organisations.
|France
|Get introduced
|DANEXiS
|Swiss integrator and distributor of broadcast equipment and audio solutions for radio stations.
|Suisse
|Get introduced
|DAX by Global
|Radio programme supplier; digital audio and audio interfaces (United Kingdom).
|Grande Bretagne
|Get introduced
|DB Elettronica Telecomunicazioni SpA
|Broadcast equipment distribution; broadcast equipment manufacturer (Italy).
|Italie
|Get introduced
|Deezer
|French music streaming platform: global catalogue, recommendation technology and partnerships with radio and the audio industry.
|France
|Get introduced
|Deliver.media
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; digital audio and audio interfaces (Switzerland).
|Suisse
|Get introduced
|DEVA broadcast Ltd
|Bulgarian manufacturer of FM/DAB+ monitoring and broadcast equipment: control receivers, RDS and processors.
|Bulgarie
|Get introduced
|DHD Digital Broadcast Technology
|German manufacturer of digital mixing consoles and audio routing systems for radio and TV studios.
|Allemagne
|Get introduced
|Digigram
|French maker of professional audio solutions: sound cards, IP codecs and gateways for radio and streaming.
|France
|Get introduced
|DIGITAL VIRGO
|Radio programme supplier; cross-media services; digital audio and audio interfaces (France).
|France
|Get introduced
|ECRAN SONORE
|Podcast production studio; original podcast production; branded podcasts (France).
|France
|Get introduced
|Eddystone Broadcast
|Broadcast equipment manufacturer (United Kingdom).
|Grande Bretagne
|Get introduced
|EELA AUDIO
|Dutch manufacturer of studio audio equipment for radio: consoles, hybrids and accessories.
|Pays Bas
|Get introduced
|Elber Microwave Radio Links
|Broadcast equipment manufacturer (Italy).
|Italie
|Get introduced
|Electro-Voice
|US brand of microphones and professional audio equipment, a radio studio classic (RE20).
|Etats Unis
|Get introduced
|Elettronika
|Broadcast equipment manufacturer (Italy).
|Italie
|Get introduced
|ENCO
|US developer of radio automation, playout and automated captioning solutions (DAD, enCaption).
|Etats Unis
|Get introduced
|EUROCOM BROADCAST
|Broadcast equipment distribution; broadcast equipment import (France).
|France
|Get introduced
|Ferncast
|German developer of software-based audio encoding and transport solutions (aixtream) for broadcast and streaming.
|Allemagne
|Get introduced
|GatesAir
|US manufacturer of FM and DAB/TV transmitters and STL transport solutions for broadcast networks.
|Etats Unis
|Get introduced
|GENELEC - SWEDEN
|Finnish manufacturer of reference monitoring loudspeakers for radio, production and mastering studios.
|Suède
|Get introduced
|Geritel S.r.l.
|Broadcast equipment manufacturer (Italy).
|Italie
|Get introduced
|Groupe Wico
|Broadcast equipment manufacturer (France).
|France
|Get introduced
|Gsertel
|Dab+ digital radio solutions manufacturer; fm and dab+ network monitoring solutions; research, development and innovation (Spain).
|Espagne
|Get introduced
|Hhb Communications Ltd
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; broadcast equipment manufacturer (United Kingdom).
|Grande Bretagne
|Get introduced
|HighConnexion
|Online services for radio stations; audio monetisation solutions; offline and online marketing services (France).
|France
|Get introduced
|IP-STUDIO
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; ai solutions for audio (France).
|France
|Get introduced
|IRTE
|Broadcast equipment manufacturer (Italy).
|Italie
|Get introduced
|Jampro Antennas
|US manufacturer of antennas and RF systems for FM, DAB+ and TV broadcasting.
|Etats Unis
|Get introduced
|Kantar Media
|Media research and monitoring company: advertising tracking, measurement and analysis of radio and cross-media content.
|France
|Get introduced
|Kathrein-Werke Kg
|Long-established German supplier of antennas and RF systems for broadcasting and telecommunications.
|Allemagne
|Get introduced
|Klotz Communication
|Broadcast equipment manufacturer (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
|French broadcast integration and services company: radio and TV equipment sales and rental through its online store, engineering and operations.
|France
|Website
|LAB MEDIA
|Offline and online marketing services; digital audio and audio interfaces (France).
|France
|Get introduced
|Lawo AG
|German manufacturer of mixing consoles, audio-over-IP infrastructure and production solutions for radio and TV.
|Allemagne
|Get introduced
|Lumina Broadcast Systems Australia
|Broadcast equipment manufacturer (Australia).
|Australie
|Get introduced
|Lund Halsey
|Broadcast equipment manufacturer (United Kingdom).
|Grande Bretagne
|Get introduced
|MEDIADN Conseil
|Media content management; web radio solutions; radio programme production (France).
|France
|Get introduced
|Merging
|Swiss maker of high-resolution audio interfaces and recording systems (Pyramix, Anubis).
|Suisse
|Get introduced
|Microtech Gefell
|Broadcast equipment manufacturer (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|Mogar Music France
|Podcast production studio; mobile journalism solutions; broadcast equipment distribution (France).
|France
|Get introduced
|MULTICAM Systems
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; broadcast equipment manufacturer (France).
|France
|Get introduced
|MultiCast Media GmbH
|Apps, cms and development for media; digital audio and audio interfaces (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|Music Story
|Online services for radio stations; digital audio and audio interfaces (France).
|France
|Get introduced
|Nautel DigidiaPRS/MDS partner
|French arm of Canadian manufacturer Nautel: FM and DAB+ transmitters, DRM solutions and related services for broadcasters.
|France
|Get introduced
|NEOGROUPEPRS/MDS partner
|French radio software developer: studio telephony (NeoSIP), contest management and ticketing (NeoWinners) solutions.
|France
|Get introduced
|NETIAPRS/MDS partner
|Long-established French developer of radio automation and audio content management systems for stations and media groups.
|France
|Get introduced
|NEWTEK
|Broadcast equipment distribution; broadcast equipment manufacturer (United States).
|Etats Unis
|Get introduced
|OMB SISTEMAS ELECTRONICS
|Broadcast equipment manufacturer (Spain).
|Espagne
|Get introduced
|ON-HERTZ
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; support and guidance for radio and media (Belgium).
|Belgique
|Get introduced
|Open Radio / Audio Research
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; portable people meter audience measurement (France).
|France
|Get introduced
|Paneda Tech ABPRS/MDS partner
|Swedish company specialised in DAB+ solutions: encoders, multiplexers and digital broadcast systems.
|Suède
|Get introduced
|PHF COMPRS/MDS partner
|French broadcast engineering provider: FM and DAB+ roll-outs, export activities and co-organiser of the Casablanca Broadcast Days.
|France
|Get introduced
|Polyscope
|Broadcast equipment manufacturer (France).
|France
|Get introduced
|PSI Audio
|Broadcast equipment manufacturer (Switzerland).
|Suisse
|Get introduced
|PURE
|British brand of DAB+ and connected radio receivers for consumers.
|Grande Bretagne
|Get introduced
|Radio Diffusion System
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; digital solutions development for media (France).
|France
|Get introduced
|Radioline
|French radio and podcast aggregator: stream distribution to cars, smart speakers and platforms.
|France
|Get introduced
|RAMIPRS/MDS partner
|French manufacturer of radio audio equipment: mixing consoles, distribution amplifiers and studio solutions.
|France
|Get introduced
|Rcs EuropePRS/MDS partner
|European subsidiary (Paris) of RCS, deploying and supporting Zetta, GSelector and Aquira for French-speaking and European radios.
|France
|Get introduced
|RFE Broadcast
|Digital radio transmitter manufacturer; broadcast equipment manufacturer (Italy).
|Italie
|Get introduced
|Roberts Radio Limited
|Digital radio receiver manufacturer; broadcast equipment manufacturer (United Kingdom).
|Grande Bretagne
|Get introduced
|Rohde & Schwarz
|German electronics group: broadcast transmitters, RF measurement and broadcast solutions (French office).
|France
|Get introduced
|Roosen
|Broadcast equipment manufacturer (France).
|France
|Get introduced
|RTV Concept
|Web radio solutions; audiovisual production; broadcast equipment installation (France).
|France
|Get introduced
|RVR Elettronica
|Italian manufacturer of FM transmitters and radio broadcast equipment.
|Italie
|Get introduced
|SACEMPRS/MDS partner
|French music authors' rights society: licensing and royalty distribution for radio and audio broadcasters.
|France
|Get introduced
|Save DiffusionCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
|French radio equipment distributor and integrator (Saint-Étienne): consoles, codecs, audio processing and FM/DAB+ broadcast solutions.
|France
|Website
|SCAM - Société Civile des Auteurs Multimédias -
|Rights collection society; digital audio and audio interfaces (France).
|France
|Get introduced
|Schoeps
|German maker of high-end studio microphones, a reference for broadcast and music recording.
|Allemagne
|Get introduced
|Schulze-Brakel
|Broadcast equipment manufacturer (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|Scisys Deutschland Gmbh
|Broadcast equipment manufacturer (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|Screen Future S.r.l.
|Broadcast equipment manufacturer (Italy).
|Italie
|Get introduced
|SENNHEISER FRANCE
|French subsidiary of the German maker of microphones, headphones and RF systems for broadcast and live events.
|France
|Get introduced
|Shoutcast SRL
|Online services for radio stations; web radio solutions; podcasting tools (Belgium).
|Belgique
|Get introduced
|SHURE DISTRIBUTION
|Distribution of Shure microphones and audio solutions, radio and podcast studio references (SM7B).
|Pays Bas
|Get introduced
|SL TECHNOLOGIE
|Audiovisual production; radio and audio consulting; support and guidance for radio and media (France).
|France
|Get introduced
|SLG Broadcast AG
|Broadcast equipment distribution; broadcast equipment manufacturer (Switzerland).
|Suisse
|Get introduced
|SOUND4PRS/MDS partner
|French maker of audio processors and sound processing solutions for FM, DAB+ and streaming.
|France
|Get introduced
|Spotify France SAS
|French subsidiary of the Swedish music and podcast streaming platform.
|France
|Get introduced
|streaMonkey GmbH
|Streaming and cloud broadcast services; digital audio and audio interfaces (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|STUDIOBRICKS
|Broadcast equipment distribution; broadcast equipment manufacturer (Spain).
|Espagne
|Get introduced
|StudioCast
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; broadcast equipment manufacturer (France).
|France
|Get introduced
|TASCAM
|TEAC group brand: recorders, interfaces and professional audio equipment for broadcast and studio use.
|Allemagne
|Get introduced
|Telos Alliance
|US broadcast equipment group: Axia consoles, Omnia processors, Telos codecs and Livewire AoIP solutions.
|Etats Unis
|Get introduced
|Thomson-Broadcast
|French manufacturer of FM, DAB+ and TV transmitters and broadcast solutions.
|France
|Get introduced
|TIELINECLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
|Australian manufacturer of IP audio codecs for broadcast: remote broadcasts, studio-transmitter links and multipoint distribution.
|Australie
|Website
|TIPTAP PRO
|Digital audio and audio interfaces (France).
|France
|Get introduced
|TRedess 2010 SL
|Digital radio transmitter manufacturer; broadcast equipment manufacturer (Spain).
|Espagne
|Get introduced
|VIDEO MEDIOS S.A.
|Broadcast equipment installation; broadcast equipment manufacturer (Spain).
|Espagne
|Get introduced
|Vortex Communications Ltd
|UK distributor of broadcast equipment and audio-over-IP solutions for radio stations.
|Grande Bretagne
|Get introduced
|VoxM
|Digital audio and audio interfaces (France).
|France
|Get introduced
|Wheatstone CorporationCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
|US manufacturer of consoles, control surfaces, audio processors and AoIP infrastructure (WheatNet-IP) for radio studios.
|Etats Unis
|Website
|WinMediaPRS/MDS partner
|French developer of automation, content management and visual radio solutions (WinCam, Win AI) for radio and TV.
|France
|Get introduced
|WorldCast SystemsPRS/MDS partner
|French manufacturer (Bordeaux) of broadcast equipment: Ecreso transmitters, APT codecs and Audemat monitoring for FM and DAB+.
|France
|Get introduced
|YACAST
|French media monitoring company: tracking of music and advertising airplay on radio and TV.
|France
|Get introduced
|Yellowtec
|German manufacturer of studio accessories and equipment: mic arms, ON AIR signalling and interfaces (iXm).
|Allemagne
|Get introduced
|Zenon-media
|Developer of radio automation and playout solutions for local stations and networks.
|France
|Get introduced
3. Introduction request
Introduction request
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Frequently asked questions
What equipment do you need to build a radio studio?
A professional radio studio relies on a mixing console, broadcast microphones, headphones, audio processing, ON AIR signalling and the associated cabling. The manufacturers and distributors on this page cover all of these; French distributors such as Audiopole, Save Diffusion or La Boutique Broadcast (Broadcast Associés) can specify a complete studio.
How do I contact a supplier listed on this page?
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Sources
- La Lettre Pro de la Radio Connectonair professional database, extracted 12 August 2026 (133 companies listed in this category).
- Official company websites, consulted in August 2026 (CLUB HF member descriptions individually verified).
- Articles by the lalettre.pro editorial team, 2019-2026, linked in the relevant entries.
About this page: directory produced and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013, based on its Connectonair professional database and editorial checks. Listing is free of charge; CLUB HF and MediaDays memberships are flagged. Last updated: 12 August 2026. Recommended citation: "Source: La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact: redaction@lalettre.pro