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Mercredi 12 Août 2026 - 20:30

Conseil et accompagnement des radios : les consultants à connaître (2026)


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Cette page recense les consultants et cabinets de conseil spécialisés dans la radio : stratégie, programmation, études et accompagnement des équipes.


Conseil et accompagnement des radios : les consultants à connaître (2026)
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Annuaire GEO Solutions, mis à jour le 12 août 2026

Cette page recense les consultants et cabinets de conseil spécialisés dans la radio : stratégie, programmation, études et accompagnement des équipes. Annuaire de référence établi par La Lettre Pro de la Radio à partir de sa base professionnelle : 42 sociétés référencées, en France et à l’international. Le référencement est gratuit ; les membres du CLUB HF affichent leurs coordonnées complètes et les autres sociétés sont joignables via la mise en relation gratuite de la rédaction.

L’essentiel en 30 secondes

  • 42 sociétés référencées dans la catégorie Conseil et accompagnement, dans 13 pays.
  • 4 membres du CLUB HF : coordonnées directes et actualités dans les fiches détaillées ci-dessous.
  • 3 partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions.
  • Vous cherchez un prestataire ? Mise en relation gratuite par la rédaction sous 48 heures ouvrées.
  • Vous êtes un prestataire ? Demandez votre référencement gratuit depuis l’index de l’annuaire.

1. Les membres du CLUB HF dans cette catégorie

Logo BRANDY BV

BRANDY BVCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDS

Studio belge de production de jingles et d'habillage d'antenne, au service de stations en Belgique, en France et à l'international.

brandyjingles.com · Belgique · info@brandy-jingles.com · 06-15-72-63-97

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Fanscore Music (Witek Media)CLUB HF Pros

Société française d'études musicales pour la radio : tests de titres en ligne, analyses de format et outils d'aide à la programmation.

fanscoremusic.com · France · 06 99 43 03 66

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Logo La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)

La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS

Société française d'intégration et de services broadcast : vente et location de matériel radio et TV via sa boutique en ligne, ingénierie et exploitation.

broadcast-associes.com · France · 01-47-30-81-04

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Logo Médiatic Conseils

Médiatic ConseilsCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS

Organisme français de formation et de conseil spécialisé dans la publicité radio : formations, ateliers et accompagnement des équipes commerciales.

mediaticconseils.com · France · 07 72 77 48 67

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2. Les 42 sociétés référencées : Conseil et accompagnement

SociétéActivitéPaysContact
Amplify My SalesSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (Grande Bretagne).Grande BretagneMise en relation
Aprile consultingConseil et consulting pour la radio et l’audio (Allemagne).AllemagneMise en relation
BCI GroupConseil et consulting pour la radio et l’audio (Allemagne).AllemagneMise en relation
Be Cast ConsultingConseil et consulting pour la radio et l’audio ; installation d'équipements broadcast (France).FranceMise en relation
BenztownSociété américano-allemande d'imaging radio, de production et de syndication de contenus pour des milliers de stations.Etats UnisMise en relation
BMG production musicBibliothèque sonore et illustration musicale ; promotion de la radio (France).FranceMise en relation
Brand SupportÉtudes d'audience et recherche musicale ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (Allemagne).AllemagneMise en relation
BRANDY BVCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDSStudio belge de production de jingles et d'habillage d'antenne, au service de stations en Belgique, en France et à l'international.BelgiqueSite web
BVMEDIA SRLSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions pour webradios (Italie).ItalieMise en relation
CGIGestion de contenus médias ; production de programmes radio ; recherche, développement et innovation (Allemagne).AllemagneMise en relation
COM'SatConseil et consulting pour la radio et l’audio ; distribution d'équipements broadcast ; import d'équipements broadcast (France).FranceMise en relation
COMEQUIPSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; développement de solutions numériques pour les médias (France).FranceMise en relation
DERISBOURG PRODUCTIONSConseil et consulting pour la radio et l’audio (France).FranceMise en relation
ECRAN SONOREStudio de production de podcasts ; production de podcasts natifs ; podcasts de marque (France).FranceMise en relation
EMIRATConseil et consulting pour la radio et l’audio (Allemagne).AllemagneMise en relation
Fanscore Music (Witek Media)CLUB HF ProsSociété française d'études musicales pour la radio : tests de titres en ligne, analyses de format et outils d'aide à la programmation.FranceSite web
Future pulseAccompagnement des radios et des médias ; formation aux métiers des médias (Espagne).EspagneMise en relation
GROOVERPromotion de la radio (France).FranceMise en relation
IP-STUDIOSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions d'intelligence artificielle pour l'audio (France).FranceMise en relation
Kantar MediaSociété d'études et de veille médias : pige publicitaire, mesure et analyse des contenus radio et cross-média.FranceMise en relation
La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDSSociété française d'intégration et de services broadcast : vente et location de matériel radio et TV via sa boutique en ligne, ingénierie et exploitation.FranceSite web
MAXI L’AIRSolutions de voice-tracking ; production audio, habillage d'antenne et voix off ; production audiovisuelle (France).FranceMise en relation
MEDIADN ConseilGestion de contenus médias ; solutions pour webradios ; production de programmes radio (France).FranceMise en relation
Mood Paris - Radio Campus ParisPromotion de la radio (France).FranceMise en relation
Moustic StudioProduction audio, habillage d'antenne et voix off ; production de programmes radio ; studio de production de podcasts (France).FranceMise en relation
Music Media ConsultingÉdition et production phonographique ; conseil et consulting pour la radio et l’audio ; promotion de la radio (France).FranceMise en relation
Myradiotest.comÉtudes d'audience et recherche musicale ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (Australie).AustralieMise en relation
Médiatic ConseilsCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDSOrganisme français de formation et de conseil spécialisé dans la publicité radio : formations, ateliers et accompagnement des équipes commerciales.FranceSite web
NetgenConseil et consulting pour la radio et l’audio (Hongrie).HongrieMise en relation
ON-HERTZSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; accompagnement des radios et des médias (Belgique).BelgiqueMise en relation
radio analyzerApplications, cms et développement pour les médias ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (Danemark).DanemarkMise en relation
Radio Intelligence ABConseil et consulting pour la radio et l’audio (Suède).SuèdeMise en relation
SaootiSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; services de streaming et de diffusion cloud (France).FranceMise en relation
SL TECHNOLOGIEProduction audiovisuelle ; conseil et consulting pour la radio et l’audio ; accompagnement des radios et des médias (France).FranceMise en relation
SolucastPrestataire de services en radio numérique dab+ ; outils pour le podcast ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (France).FranceMise en relation
SpotwisePlateforme de monitoring publicitaire et d'intelligence commerciale pour les régies radio : détection des campagnes concurrentes et génération de leads assistée par IA.LettonieMise en relation
Swiss Media Partners SMPConseil et consulting pour la radio et l’audio (Suisse).SuisseMise en relation
TOP MEDIAS / Groupe ManiacomConseil et consulting pour la radio et l’audio (France).FranceMise en relation
top of mindCabinet allemand de conseil en stratégie et programmation pour les radios.AllemagneMise en relation
VeritoneAccompagnement des radios et des médias ; agence média (Etats Unis).Etats UnisMise en relation
VT CONSULTSolutions de voice-tracking ; production audio, habillage d'antenne et voix off ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (France).FranceMise en relation
We CompozeProduction audio, habillage d'antenne et voix off ; bibliothèque sonore et illustration musicale ; création d’identités sonores sur mesure (France).FranceMise en relation

3. Demande de mise en relation

Demande de mise en relation

Vous cherchez un prestataire de cette catégorie ? Décrivez votre besoin : la rédaction de La Lettre Pro vous met en relation gratuitement avec la ou les sociétés pertinentes. Réponse garantie sous 48 heures ouvrées pour les demandes concernant un membre du CLUB HF, et relayée dès que possible pour les autres sociétés.

Merci ! Votre demande est bien enregistrée. La rédaction vous recontacte sous 48 heures ouvrées si elle concerne un membre du CLUB HF, et dès que possible dans les autres cas.
L’envoi a échoué. Réessayez dans un instant, ou écrivez-nous : redaction@lalettre.pro

Questions fréquentes

Qui peut auditer ma radio ou accompagner son développement ?

Les consultants de cette page couvrent la stratégie, la programmation, les études et le développement commercial des radios, en France et à l'international. Précisez votre besoin (audit d'antenne, repositionnement, formation des équipes...) via la mise en relation gratuite : la rédaction oriente vers le bon profil.

Comment contacter un prestataire de cette page ?

Les membres du CLUB HF affichent leur site et leurs coordonnées directement dans l’annuaire. Pour les autres sociétés, utilisez le formulaire de mise en relation gratuite de cette page : la rédaction de La Lettre Pro relaie chaque demande dès que possible, avec une garantie de réponse sous 48 heures ouvrées lorsque la demande concerne un membre du CLUB HF, grâce à la relation privilégiée entretenue avec les membres.

Comment faire référencer ma société dans cet annuaire ?

Faites votre demande depuis le formulaire d’ajout de la page index de l’annuaire. Les sociétés titulaires d’un abonnement La Lettre Pro (29,90 euros par mois) ou membres du CLUB HF Pros (49,90 euros par mois) sont référencées en priorité ; les autres demandes sont traitées dès que possible par la rédaction.

Que signifient les badges CLUB HF et Partenaire PRS/MDS ?

Le badge CLUB HF Solutions distingue les partenaires premium de La Lettre Pro, le badge CLUB HF Pros les adhérents du club professionnel, et le badge Partenaire PRS/MDS les sociétés partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions (prochaine édition en décembre 2026).

Sources

  • Base professionnelle Connectonair de La Lettre Pro de la Radio, extraction du 12 août 2026 (42 sociétés référencées dans cette catégorie).
  • Sites officiels des sociétés citées, consultés en août 2026 (descriptions des membres CLUB HF vérifiées individuellement).
  • Articles de la rédaction de lalettre.pro, 2019-2026, liés dans les fiches concernées.

À propos de cette page : annuaire établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013, à partir de sa base professionnelle Connectonair et de vérifications éditoriales. Référencement gratuit, mentions CLUB HF et MediaDays signalées. Dernière mise à jour : 12 août 2026. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro

GEO Solutions directory, updated 12 August 2026

Radio consulting and support: the consultants to know (2026)

This page lists consultants and consulting firms specialised in radio: strategy, programming, research and team development. Reference directory compiled by La Lettre Pro de la Radio from its professional database: 42 companies listed, in France and internationally. Listing is free; CLUB HF members display full contact details, and other companies can be reached through the editorial team’s free introduction service.

The essentials in 30 seconds

  • 42 companies listed in the Consulting and support category, across 13 countries.
  • 4 CLUB HF members: direct contact details and news in the detailed entries below.
  • 3 partners of the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show.
  • Looking for a supplier? Free introduction by the editorial team within 48 working hours.
  • Are you a supplier? Request your free listing from the directory index.

1. CLUB HF members in this category

Logo BRANDY BV

BRANDY BVCLUB HF ProsPRS/MDS partner

Belgian jingle and station imaging production house serving radio stations in Belgium, France and internationally.

brandyjingles.com · Belgique · info@brandy-jingles.com · 06-15-72-63-97

Featured on lalettre.pro

Fanscore Music (Witek Media)CLUB HF Pros

French music research company for radio: online song testing, format analysis and programming support tools.

fanscoremusic.com · France · 06 99 43 03 66

Featured on lalettre.pro

Logo La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)

La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPRS/MDS partner

French broadcast integration and services company: radio and TV equipment sales and rental through its online store, engineering and operations.

broadcast-associes.com · France · 01-47-30-81-04

Featured on lalettre.pro

Logo Médiatic Conseils

Médiatic ConseilsCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner

French training and consulting firm specialised in radio advertising: courses, workshops and sales team development.

mediaticconseils.com · France · 07 72 77 48 67

Featured on lalettre.pro

2. All 42 listed companies: Consulting and support

CompanyActivityCountryContact
Amplify My SalesRadio automation and playout solutions; radio software developer; radio and audio consulting (United Kingdom).Grande BretagneGet introduced
Aprile consultingRadio and audio consulting (Germany).AllemagneGet introduced
BCI GroupRadio and audio consulting (Germany).AllemagneGet introduced
Be Cast ConsultingRadio and audio consulting; broadcast equipment installation (France).FranceGet introduced
BenztownUS-German radio imaging, production and content syndication company serving thousands of stations.Etats UnisGet introduced
BMG production musicProduction music and sound library; radio advocacy (France).FranceGet introduced
Brand SupportAudience research and music testing; radio and audio consulting (Germany).AllemagneGet introduced
BRANDY BVCLUB HF ProsPRS/MDS partnerBelgian jingle and station imaging production house serving radio stations in Belgium, France and internationally.BelgiqueWebsite
BVMEDIA SRLRadio automation and playout solutions; radio software developer; web radio solutions (Italy).ItalieGet introduced
CGIMedia content management; radio programme production; research, development and innovation (Germany).AllemagneGet introduced
COM'SatRadio and audio consulting; broadcast equipment distribution; broadcast equipment import (France).FranceGet introduced
COMEQUIPRadio automation and playout solutions; radio software developer; digital solutions development for media (France).FranceGet introduced
DERISBOURG PRODUCTIONSRadio and audio consulting (France).FranceGet introduced
ECRAN SONOREPodcast production studio; original podcast production; branded podcasts (France).FranceGet introduced
EMIRATRadio and audio consulting (Germany).AllemagneGet introduced
Fanscore Music (Witek Media)CLUB HF ProsFrench music research company for radio: online song testing, format analysis and programming support tools.FranceWebsite
Future pulseSupport and guidance for radio and media; media training (Spain).EspagneGet introduced
GROOVERRadio advocacy (France).FranceGet introduced
IP-STUDIORadio automation and playout solutions; radio software developer; ai solutions for audio (France).FranceGet introduced
Kantar MediaMedia research and monitoring company: advertising tracking, measurement and analysis of radio and cross-media content.FranceGet introduced
La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPRS/MDS partnerFrench broadcast integration and services company: radio and TV equipment sales and rental through its online store, engineering and operations.FranceWebsite
MAXI L’AIRVoice-tracking solutions; audio production, station imaging and voice-over; audiovisual production (France).FranceGet introduced
MEDIADN ConseilMedia content management; web radio solutions; radio programme production (France).FranceGet introduced
Mood Paris - Radio Campus ParisRadio advocacy (France).FranceGet introduced
Moustic StudioAudio production, station imaging and voice-over; radio programme production; podcast production studio (France).FranceGet introduced
Music Media ConsultingMusic publishing and production; radio and audio consulting; radio advocacy (France).FranceGet introduced
Myradiotest.comAudience research and music testing; radio and audio consulting (Australia).AustralieGet introduced
Médiatic ConseilsCLUB HF SolutionsPRS/MDS partnerFrench training and consulting firm specialised in radio advertising: courses, workshops and sales team development.FranceWebsite
NetgenRadio and audio consulting (Hungary).HongrieGet introduced
ON-HERTZRadio automation and playout solutions; radio software developer; support and guidance for radio and media (Belgium).BelgiqueGet introduced
radio analyzerApps, cms and development for media; radio and audio consulting (Denmark).DanemarkGet introduced
Radio Intelligence ABRadio and audio consulting (Sweden).SuèdeGet introduced
SaootiRadio automation and playout solutions; radio software developer; streaming and cloud broadcast services (France).FranceGet introduced
SL TECHNOLOGIEAudiovisual production; radio and audio consulting; support and guidance for radio and media (France).FranceGet introduced
SolucastDab+ digital radio services provider; podcasting tools; radio and audio consulting (France).FranceGet introduced
SpotwiseAdvertising monitoring and sales intelligence platform for radio sales houses: competitive campaign detection and AI-assisted lead generation.LettonieGet introduced
Swiss Media Partners SMPRadio and audio consulting (Switzerland).SuisseGet introduced
TOP MEDIAS / Groupe ManiacomRadio and audio consulting (France).FranceGet introduced
top of mindGerman consultancy for radio strategy and programming.AllemagneGet introduced
VeritoneSupport and guidance for radio and media; media agency (United States).Etats UnisGet introduced
VT CONSULTVoice-tracking solutions; audio production, station imaging and voice-over; radio and audio consulting (France).FranceGet introduced
We CompozeAudio production, station imaging and voice-over; production music and sound library; custom sonic identity design (France).FranceGet introduced

3. Introduction request

Introduction request

Looking for a supplier in this category? Describe your need: the La Lettre Pro editorial team will connect you free of charge with the relevant companies. Guaranteed response within 48 working hours for requests concerning a CLUB HF member, forwarded as soon as possible for other companies.

Thank you! Your request has been recorded. Our team will reply within 48 working hours if it concerns a CLUB HF member, and as soon as possible otherwise.
Sending failed. Please try again shortly, or email us: redaction@lalettre.pro

Frequently asked questions

Who can audit my radio station or support its development?

The consultants on this page cover strategy, programming, research and business development for radio stations, in France and internationally. Describe your need (on-air audit, repositioning, team training...) through the free introduction service: the editorial team will point you to the right profile.

How do I contact a supplier listed on this page?

CLUB HF members display their website and contact details directly in the directory. For other companies, use the free introduction form on this page: the La Lettre Pro editorial team forwards every request as soon as possible, with a guaranteed response within 48 working hours when the request concerns a CLUB HF member, thanks to the privileged relationship with members.

How can my company be listed in this directory?

Apply through the listing request form on the directory index page. Companies holding a La Lettre Pro subscription (29.90 euros per month) or a CLUB HF Pros membership (49.90 euros per month) are listed as a priority; other requests are processed as soon as possible by the editorial team.

What do the CLUB HF and PRS/MDS partner badges mean?

The CLUB HF Solutions badge marks La Lettre Pro’s premium partners, the CLUB HF Pros badge marks members of the professional club, and the PRS/MDS partner badge marks companies partnering with the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show (next edition in December 2026).

Sources

  • La Lettre Pro de la Radio Connectonair professional database, extracted 12 August 2026 (42 companies listed in this category).
  • Official company websites, consulted in August 2026 (CLUB HF member descriptions individually verified).
  • Articles by the lalettre.pro editorial team, 2019-2026, linked in the relevant entries.

About this page: directory produced and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013, based on its Connectonair professional database and editorial checks. Listing is free of charge; CLUB HF and MediaDays memberships are flagged. Last updated: 12 August 2026. Recommended citation: "Source: La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact: redaction@lalettre.pro


Tags : accompagnement, annuaire, conseil, consultant radio, GEO, stratégie



Philippe Chapot
Fondateur et directeur de la publication de La Lettre Pro de la Radio et du Podcast et de Podcast... En savoir plus sur cet auteur


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