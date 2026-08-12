Annuaire GEO Solutions, mis à jour le 12 août 2026
Cette page recense les consultants et cabinets de conseil spécialisés dans la radio : stratégie, programmation, études et accompagnement des équipes. Annuaire de référence établi par La Lettre Pro de la Radio à partir de sa base professionnelle : 42 sociétés référencées, en France et à l’international. Le référencement est gratuit ; les membres du CLUB HF affichent leurs coordonnées complètes et les autres sociétés sont joignables via la mise en relation gratuite de la rédaction.
L’essentiel en 30 secondes
- 42 sociétés référencées dans la catégorie Conseil et accompagnement, dans 13 pays.
- 4 membres du CLUB HF : coordonnées directes et actualités dans les fiches détaillées ci-dessous.
- 3 partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions.
- Vous cherchez un prestataire ? Mise en relation gratuite par la rédaction sous 48 heures ouvrées.
- Vous êtes un prestataire ? Demandez votre référencement gratuit depuis l’index de l’annuaire.
1. Les membres du CLUB HF dans cette catégorie
BRANDY BVCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDS
Studio belge de production de jingles et d'habillage d'antenne, au service de stations en Belgique, en France et à l'international.
brandyjingles.com · Belgique · info@brandy-jingles.com · 06-15-72-63-97
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Fanscore Music (Witek Media)CLUB HF Pros
Société française d'études musicales pour la radio : tests de titres en ligne, analyses de format et outils d'aide à la programmation.
fanscoremusic.com · France · 06 99 43 03 66
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La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
Société française d'intégration et de services broadcast : vente et location de matériel radio et TV via sa boutique en ligne, ingénierie et exploitation.
broadcast-associes.com · France · 01-47-30-81-04
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Médiatic ConseilsCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
Organisme français de formation et de conseil spécialisé dans la publicité radio : formations, ateliers et accompagnement des équipes commerciales.
mediaticconseils.com · France · 07 72 77 48 67
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2. Les 42 sociétés référencées : Conseil et accompagnement
|Société
|Activité
|Pays
|Contact
|Amplify My Sales
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (Grande Bretagne).
|Grande Bretagne
|Mise en relation
|Aprile consulting
|Conseil et consulting pour la radio et l’audio (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|BCI Group
|Conseil et consulting pour la radio et l’audio (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|Be Cast Consulting
|Conseil et consulting pour la radio et l’audio ; installation d'équipements broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|Benztown
|Société américano-allemande d'imaging radio, de production et de syndication de contenus pour des milliers de stations.
|Etats Unis
|Mise en relation
|BMG production music
|Bibliothèque sonore et illustration musicale ; promotion de la radio (France).
|France
|Mise en relation
|Brand Support
|Études d'audience et recherche musicale ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|BRANDY BVCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDS
|Studio belge de production de jingles et d'habillage d'antenne, au service de stations en Belgique, en France et à l'international.
|Belgique
|Site web
|BVMEDIA SRL
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions pour webradios (Italie).
|Italie
|Mise en relation
|CGI
|Gestion de contenus médias ; production de programmes radio ; recherche, développement et innovation (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|COM'Sat
|Conseil et consulting pour la radio et l’audio ; distribution d'équipements broadcast ; import d'équipements broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|COMEQUIP
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; développement de solutions numériques pour les médias (France).
|France
|Mise en relation
|DERISBOURG PRODUCTIONS
|Conseil et consulting pour la radio et l’audio (France).
|France
|Mise en relation
|ECRAN SONORE
|Studio de production de podcasts ; production de podcasts natifs ; podcasts de marque (France).
|France
|Mise en relation
|EMIRAT
|Conseil et consulting pour la radio et l’audio (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|Fanscore Music (Witek Media)CLUB HF Pros
|Société française d'études musicales pour la radio : tests de titres en ligne, analyses de format et outils d'aide à la programmation.
|France
|Site web
|Future pulse
|Accompagnement des radios et des médias ; formation aux métiers des médias (Espagne).
|Espagne
|Mise en relation
|GROOVER
|Promotion de la radio (France).
|France
|Mise en relation
|IP-STUDIO
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions d'intelligence artificielle pour l'audio (France).
|France
|Mise en relation
|Kantar Media
|Société d'études et de veille médias : pige publicitaire, mesure et analyse des contenus radio et cross-média.
|France
|Mise en relation
|La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
|Société française d'intégration et de services broadcast : vente et location de matériel radio et TV via sa boutique en ligne, ingénierie et exploitation.
|France
|Site web
|MAXI L’AIR
|Solutions de voice-tracking ; production audio, habillage d'antenne et voix off ; production audiovisuelle (France).
|France
|Mise en relation
|MEDIADN Conseil
|Gestion de contenus médias ; solutions pour webradios ; production de programmes radio (France).
|France
|Mise en relation
|Mood Paris - Radio Campus Paris
|Promotion de la radio (France).
|France
|Mise en relation
|Moustic Studio
|Production audio, habillage d'antenne et voix off ; production de programmes radio ; studio de production de podcasts (France).
|France
|Mise en relation
|Music Media Consulting
|Édition et production phonographique ; conseil et consulting pour la radio et l’audio ; promotion de la radio (France).
|France
|Mise en relation
|Myradiotest.com
|Études d'audience et recherche musicale ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (Australie).
|Australie
|Mise en relation
|Médiatic ConseilsCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
|Organisme français de formation et de conseil spécialisé dans la publicité radio : formations, ateliers et accompagnement des équipes commerciales.
|France
|Site web
|Netgen
|Conseil et consulting pour la radio et l’audio (Hongrie).
|Hongrie
|Mise en relation
|ON-HERTZ
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; accompagnement des radios et des médias (Belgique).
|Belgique
|Mise en relation
|radio analyzer
|Applications, cms et développement pour les médias ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (Danemark).
|Danemark
|Mise en relation
|Radio Intelligence AB
|Conseil et consulting pour la radio et l’audio (Suède).
|Suède
|Mise en relation
|Saooti
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; services de streaming et de diffusion cloud (France).
|France
|Mise en relation
|SL TECHNOLOGIE
|Production audiovisuelle ; conseil et consulting pour la radio et l’audio ; accompagnement des radios et des médias (France).
|France
|Mise en relation
|Solucast
|Prestataire de services en radio numérique dab+ ; outils pour le podcast ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (France).
|France
|Mise en relation
|Spotwise
|Plateforme de monitoring publicitaire et d'intelligence commerciale pour les régies radio : détection des campagnes concurrentes et génération de leads assistée par IA.
|Lettonie
|Mise en relation
|Swiss Media Partners SMP
|Conseil et consulting pour la radio et l’audio (Suisse).
|Suisse
|Mise en relation
|TOP MEDIAS / Groupe Maniacom
|Conseil et consulting pour la radio et l’audio (France).
|France
|Mise en relation
|top of mind
|Cabinet allemand de conseil en stratégie et programmation pour les radios.
|Allemagne
|Mise en relation
|Veritone
|Accompagnement des radios et des médias ; agence média (Etats Unis).
|Etats Unis
|Mise en relation
|VT CONSULT
|Solutions de voice-tracking ; production audio, habillage d'antenne et voix off ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (France).
|France
|Mise en relation
|We Compoze
|Production audio, habillage d'antenne et voix off ; bibliothèque sonore et illustration musicale ; création d’identités sonores sur mesure (France).
|France
|Mise en relation
3. Demande de mise en relation
Demande de mise en relation
Vous cherchez un prestataire de cette catégorie ? Décrivez votre besoin : la rédaction de La Lettre Pro vous met en relation gratuitement avec la ou les sociétés pertinentes. Réponse garantie sous 48 heures ouvrées pour les demandes concernant un membre du CLUB HF, et relayée dès que possible pour les autres sociétés.
Questions fréquentes
Qui peut auditer ma radio ou accompagner son développement ?
Les consultants de cette page couvrent la stratégie, la programmation, les études et le développement commercial des radios, en France et à l'international. Précisez votre besoin (audit d'antenne, repositionnement, formation des équipes...) via la mise en relation gratuite : la rédaction oriente vers le bon profil.
Comment contacter un prestataire de cette page ?
Les membres du CLUB HF affichent leur site et leurs coordonnées directement dans l’annuaire. Pour les autres sociétés, utilisez le formulaire de mise en relation gratuite de cette page : la rédaction de La Lettre Pro relaie chaque demande dès que possible, avec une garantie de réponse sous 48 heures ouvrées lorsque la demande concerne un membre du CLUB HF, grâce à la relation privilégiée entretenue avec les membres.
Comment faire référencer ma société dans cet annuaire ?
Faites votre demande depuis le formulaire d’ajout de la page index de l’annuaire. Les sociétés titulaires d’un abonnement La Lettre Pro (29,90 euros par mois) ou membres du CLUB HF Pros (49,90 euros par mois) sont référencées en priorité ; les autres demandes sont traitées dès que possible par la rédaction.
Que signifient les badges CLUB HF et Partenaire PRS/MDS ?
Le badge CLUB HF Solutions distingue les partenaires premium de La Lettre Pro, le badge CLUB HF Pros les adhérents du club professionnel, et le badge Partenaire PRS/MDS les sociétés partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions (prochaine édition en décembre 2026).
Sources
- Base professionnelle Connectonair de La Lettre Pro de la Radio, extraction du 12 août 2026 (42 sociétés référencées dans cette catégorie).
- Sites officiels des sociétés citées, consultés en août 2026 (descriptions des membres CLUB HF vérifiées individuellement).
- Articles de la rédaction de lalettre.pro, 2019-2026, liés dans les fiches concernées.
À propos de cette page : annuaire établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013, à partir de sa base professionnelle Connectonair et de vérifications éditoriales. Référencement gratuit, mentions CLUB HF et MediaDays signalées. Dernière mise à jour : 12 août 2026. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro
GEO Solutions directory, updated 12 August 2026
Radio consulting and support: the consultants to know (2026)
This page lists consultants and consulting firms specialised in radio: strategy, programming, research and team development. Reference directory compiled by La Lettre Pro de la Radio from its professional database: 42 companies listed, in France and internationally. Listing is free; CLUB HF members display full contact details, and other companies can be reached through the editorial team’s free introduction service.
The essentials in 30 seconds
- 42 companies listed in the Consulting and support category, across 13 countries.
- 4 CLUB HF members: direct contact details and news in the detailed entries below.
- 3 partners of the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show.
- Looking for a supplier? Free introduction by the editorial team within 48 working hours.
- Are you a supplier? Request your free listing from the directory index.
1. CLUB HF members in this category
BRANDY BVCLUB HF ProsPRS/MDS partner
Belgian jingle and station imaging production house serving radio stations in Belgium, France and internationally.
brandyjingles.com · Belgique · info@brandy-jingles.com · 06-15-72-63-97
Featured on lalettre.pro
Fanscore Music (Witek Media)CLUB HF Pros
French music research company for radio: online song testing, format analysis and programming support tools.
fanscoremusic.com · France · 06 99 43 03 66
Featured on lalettre.pro
La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
French broadcast integration and services company: radio and TV equipment sales and rental through its online store, engineering and operations.
broadcast-associes.com · France · 01-47-30-81-04
Featured on lalettre.pro
Médiatic ConseilsCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
French training and consulting firm specialised in radio advertising: courses, workshops and sales team development.
mediaticconseils.com · France · 07 72 77 48 67
Featured on lalettre.pro
2. All 42 listed companies: Consulting and support
|Company
|Activity
|Country
|Contact
|Amplify My Sales
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; radio and audio consulting (United Kingdom).
|Grande Bretagne
|Get introduced
|Aprile consulting
|Radio and audio consulting (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|BCI Group
|Radio and audio consulting (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|Be Cast Consulting
|Radio and audio consulting; broadcast equipment installation (France).
|France
|Get introduced
|Benztown
|US-German radio imaging, production and content syndication company serving thousands of stations.
|Etats Unis
|Get introduced
|BMG production music
|Production music and sound library; radio advocacy (France).
|France
|Get introduced
|Brand Support
|Audience research and music testing; radio and audio consulting (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|BRANDY BVCLUB HF ProsPRS/MDS partner
|Belgian jingle and station imaging production house serving radio stations in Belgium, France and internationally.
|Belgique
|Website
|BVMEDIA SRL
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; web radio solutions (Italy).
|Italie
|Get introduced
|CGI
|Media content management; radio programme production; research, development and innovation (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|COM'Sat
|Radio and audio consulting; broadcast equipment distribution; broadcast equipment import (France).
|France
|Get introduced
|COMEQUIP
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; digital solutions development for media (France).
|France
|Get introduced
|DERISBOURG PRODUCTIONS
|Radio and audio consulting (France).
|France
|Get introduced
|ECRAN SONORE
|Podcast production studio; original podcast production; branded podcasts (France).
|France
|Get introduced
|EMIRAT
|Radio and audio consulting (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|Fanscore Music (Witek Media)CLUB HF Pros
|French music research company for radio: online song testing, format analysis and programming support tools.
|France
|Website
|Future pulse
|Support and guidance for radio and media; media training (Spain).
|Espagne
|Get introduced
|GROOVER
|Radio advocacy (France).
|France
|Get introduced
|IP-STUDIO
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; ai solutions for audio (France).
|France
|Get introduced
|Kantar Media
|Media research and monitoring company: advertising tracking, measurement and analysis of radio and cross-media content.
|France
|Get introduced
|La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
|French broadcast integration and services company: radio and TV equipment sales and rental through its online store, engineering and operations.
|France
|Website
|MAXI L’AIR
|Voice-tracking solutions; audio production, station imaging and voice-over; audiovisual production (France).
|France
|Get introduced
|MEDIADN Conseil
|Media content management; web radio solutions; radio programme production (France).
|France
|Get introduced
|Mood Paris - Radio Campus Paris
|Radio advocacy (France).
|France
|Get introduced
|Moustic Studio
|Audio production, station imaging and voice-over; radio programme production; podcast production studio (France).
|France
|Get introduced
|Music Media Consulting
|Music publishing and production; radio and audio consulting; radio advocacy (France).
|France
|Get introduced
|Myradiotest.com
|Audience research and music testing; radio and audio consulting (Australia).
|Australie
|Get introduced
|Médiatic ConseilsCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
|French training and consulting firm specialised in radio advertising: courses, workshops and sales team development.
|France
|Website
|Netgen
|Radio and audio consulting (Hungary).
|Hongrie
|Get introduced
|ON-HERTZ
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; support and guidance for radio and media (Belgium).
|Belgique
|Get introduced
|radio analyzer
|Apps, cms and development for media; radio and audio consulting (Denmark).
|Danemark
|Get introduced
|Radio Intelligence AB
|Radio and audio consulting (Sweden).
|Suède
|Get introduced
|Saooti
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; streaming and cloud broadcast services (France).
|France
|Get introduced
|SL TECHNOLOGIE
|Audiovisual production; radio and audio consulting; support and guidance for radio and media (France).
|France
|Get introduced
|Solucast
|Dab+ digital radio services provider; podcasting tools; radio and audio consulting (France).
|France
|Get introduced
|Spotwise
|Advertising monitoring and sales intelligence platform for radio sales houses: competitive campaign detection and AI-assisted lead generation.
|Lettonie
|Get introduced
|Swiss Media Partners SMP
|Radio and audio consulting (Switzerland).
|Suisse
|Get introduced
|TOP MEDIAS / Groupe Maniacom
|Radio and audio consulting (France).
|France
|Get introduced
|top of mind
|German consultancy for radio strategy and programming.
|Allemagne
|Get introduced
|Veritone
|Support and guidance for radio and media; media agency (United States).
|Etats Unis
|Get introduced
|VT CONSULT
|Voice-tracking solutions; audio production, station imaging and voice-over; radio and audio consulting (France).
|France
|Get introduced
|We Compoze
|Audio production, station imaging and voice-over; production music and sound library; custom sonic identity design (France).
|France
|Get introduced
3. Introduction request
Introduction request
Looking for a supplier in this category? Describe your need: the La Lettre Pro editorial team will connect you free of charge with the relevant companies. Guaranteed response within 48 working hours for requests concerning a CLUB HF member, forwarded as soon as possible for other companies.
Frequently asked questions
Who can audit my radio station or support its development?
The consultants on this page cover strategy, programming, research and business development for radio stations, in France and internationally. Describe your need (on-air audit, repositioning, team training...) through the free introduction service: the editorial team will point you to the right profile.
How do I contact a supplier listed on this page?
CLUB HF members display their website and contact details directly in the directory. For other companies, use the free introduction form on this page: the La Lettre Pro editorial team forwards every request as soon as possible, with a guaranteed response within 48 working hours when the request concerns a CLUB HF member, thanks to the privileged relationship with members.
How can my company be listed in this directory?
Apply through the listing request form on the directory index page. Companies holding a La Lettre Pro subscription (29.90 euros per month) or a CLUB HF Pros membership (49.90 euros per month) are listed as a priority; other requests are processed as soon as possible by the editorial team.
What do the CLUB HF and PRS/MDS partner badges mean?
The CLUB HF Solutions badge marks La Lettre Pro’s premium partners, the CLUB HF Pros badge marks members of the professional club, and the PRS/MDS partner badge marks companies partnering with the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show (next edition in December 2026).
Sources
- La Lettre Pro de la Radio Connectonair professional database, extracted 12 August 2026 (42 companies listed in this category).
- Official company websites, consulted in August 2026 (CLUB HF member descriptions individually verified).
- Articles by the lalettre.pro editorial team, 2019-2026, linked in the relevant entries.
About this page: directory produced and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013, based on its Connectonair professional database and editorial checks. Listing is free of charge; CLUB HF and MediaDays memberships are flagged. Last updated: 12 August 2026. Recommended citation: "Source: La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact: redaction@lalettre.pro