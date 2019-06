Bruno Witek : "les goûts musicaux des auditeurs varient d'une région à l'autre"

LLPR - Quelles différences entre le Nord et le Sud, l'Ouest et l'Est de la France ?

BW - On a dans le Sud de la France plus de titres "dansants" et "rythmés" et dans le Nord, un son beaucoup plus "Pop" et un peu plus "chanson française". Dans le Sud, on va avoir une programmation légèrement "soleil" et, en particulier, 30% de musique latino à partir de Lyon et au Sud de Lyon, le son "latino" fonctionne très bien, plus que dans le Nord où il est plus difficile, à Cambrais ou à Reims, d'installer du latino.



LLPR - Quels sont les 3 tubes incontournables de cet été 2019 ?

BW - Les 3 tubes qui me viennent à l'esprit ? Dermot Kennedy, Lucas Graham et Lewis Capaldi incontournables pour la "Pop". Armin Van Buuren pour la Dance et pour le Français... je dirais... Soprano avec "Coach". Voilà, pour moi, quels seront les grands tubes incontournables de cet été.