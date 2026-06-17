"Des Ondes Vocast" réunit Jean-Michel Canitrot et Jean-François Duplaix

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Pour cette nouvelle édition "Des Ondes Vocast," le podcast destiné aux professionnels de la radio, deux acteurs reconnus du secteur partagent leur expérience et leur analyse des évolutions du média.
Rémy Bertholon reçoit d’abord Jean-Michel Canitrot. Connu dans l’univers radiophonique et dans celui de la communication musicale, l’attaché de presse a notamment débuté sa carrière à la radio sur Skyrock avant de devenir l’un des communicants les plus identifiés du secteur musical. Au cours de cet entretien, Jean-Michel Canitrot revient sur son retour derrière le micro avec "MBS West Coast", une émission consacrée à la musique californienne. Ce programme est diffusé sur MBS, la station francilienne du groupe HPI exploitée au format Classic Gold. L’échange permet également d’aborder le développement de la station, qui poursuit son expansion en France grâce au DAB+, un axe stratégique pour la diffusion radio numérique.
Une réflexion sur les enjeux commerciaux de la radio
Dans la seconde partie de l’épisode, Olivier Oddou s’entretient avec Jean-François Duplaix, nouveau dirigeant de Médiatic Conseils. La société de consulting spécialisée dans la commercialisation radio a été fondée par Michel Colin. Jean-François Duplaix partage sa vision du futur de la radio et analyse les principaux enjeux commerciaux auxquels le média est confronté. L’entretien aborde à la fois les innovations technologiques et l’importance des fondamentaux qui structurent l’activité radiophonique.
Au fil de la discussion, Jean-François Duplaix explique pourquoi les contenus éditoriaux comme les offres publicitaires doivent continuer à répondre aux attentes des auditeurs et des annonceurs.