MBS lance "MBS West Coast" avec Jean-Michel Canitrot

À propos de ce nouveau rendez-vous, Jean-Michel Canitrot explique : "En tant qu’amoureux de la musique et de la radio, il m’a semblé pertinent de créer une émission en phase avec les attentes actuelles des auditeurs, en quête de repères et de sens. "MBS West Coast" s’inscrit dans l’ADN de la FM : la découverte, le partage et le plaisir de retrouver des titres ou des artistes iconiques parfois oubliés. Il ne s’agit pas pour autant d’une émission nostalgique ou élitiste, mais d’un programme résolument ancré dans son époque".

"MBS West Coast" sera diffusée chaque dimanche de 18h à 21h sur MBS à compter du 1er février 2026. L’émission s’intègre à la grille de la station et à sa ligne éditoriale, dans un contexte de développement de l’antenne pour l’année 2026.

MBS est diffusée en FM en Île-de-France sur 92.8 FM, ainsi qu’en DAB+ en Île-de-France et sur la Côte d’Azur. Le lancement de "MBS West Coast" accompagne cette dynamique de diffusion et s’inscrit dans la stratégie de visibilité et de croissance de la station.