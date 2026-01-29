La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Jeudi 29 Janvier 2026 - 06:40

MBS lance "MBS West Coast" avec Jean-Michel Canitrot


Dans le cadre de son développement en DAB+, MBS annonce le lancement de "MBS West Coast", une nouvelle émission hebdomadaire animée et programmée par Jean-Michel Canitrot. Diffusé chaque dimanche de 18h à 21h à partir de ce 1er février 2026, ce rendez-vous musical s’inscrit dans la stratégie éditoriale et de diffusion de la station pour 2026.



MBS poursuit le développement de son offre radio à l’occasion de l’extension de sa diffusion en DAB+. La station sera prochainement disponible à Agen, Angoulême, Mont-de-Marsan, Cherbourg-en-Cotentin, Vichy, Nevers, Épinal, Forbach, Blois, Châteauroux et Niort. Dans ce contexte,
MBS annonce le lancement de "MBS West Coast", une nouvelle émission hebdomadaire confiée à Jean-Michel Canitrot. "MBS West Coast" propose une exploration des grands classiques du son californien des années 70, 80, 90 et 2000, également désigné sous le terme de "Yacht Rock". L’émission s’appuie sur un univers musical mêlant soft rock, jazz et soul, un courant qui a durablement marqué l’histoire de la musique et de la radio.

En parallèle de ses activités professionnelles, Jean-Michel Canitrot renoue avec l’animation radio pour faire revivre des titres emblématiques inscrits dans la mémoire collective. L’émission met également en avant des morceaux plus rares ou des pépites devenues cultes au fil du temps, dans une logique de programmation éditoriale assumée.

Une démarche éditoriale revendiquée

À propos de ce nouveau rendez-vous, Jean-Michel Canitrot explique : "En tant qu’amoureux de la musique et de la radio, il m’a semblé pertinent de créer une émission en phase avec les attentes actuelles des auditeurs, en quête de repères et de sens. "MBS West Coast" s’inscrit dans l’ADN de la FM : la découverte, le partage et le plaisir de retrouver des titres ou des artistes iconiques parfois oubliés. Il ne s’agit pas pour autant d’une émission nostalgique ou élitiste, mais d’un programme résolument ancré dans son époque".
"MBS West Coast" sera diffusée chaque dimanche de 18h à 21h sur MBS à compter du 1er février 2026. L’émission s’intègre à la grille de la station et à sa ligne éditoriale, dans un contexte de développement de l’antenne pour l’année 2026.
MBS est diffusée en FM en Île-de-France sur 92.8 FM, ainsi qu’en DAB+ en Île-de-France et sur la Côte d’Azur. Le lancement de "MBS West Coast" accompagne cette dynamique de diffusion et s’inscrit dans la stratégie de visibilité et de croissance de la station.

Tags : DAB+, Jean-Michel Canitrot, MBS, musique



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


