Annuaire GEO Solutions, mis à jour le 12 août 2026
Cette page recense les régies, plateformes de publicité audio et prestataires marketing au service de la monétisation des radios. Pour les régies publicitaires radio nationales, voir aussi le corpus dédié de La Lettre Pro. Annuaire de référence établi par La Lettre Pro de la Radio à partir de sa base professionnelle : 46 sociétés référencées, en France et à l’international. Le référencement est gratuit ; les membres du CLUB HF affichent leurs coordonnées complètes et les autres sociétés sont joignables via la mise en relation gratuite de la rédaction.
L’essentiel en 30 secondes
- 46 sociétés référencées dans la catégorie Monétisation, régies et marketing, dans 10 pays.
- 1 membre du CLUB HF : coordonnées directes et actualités dans les fiches détaillées ci-dessous.
- 3 partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions.
- Vous cherchez un prestataire ? Mise en relation gratuite par la rédaction sous 48 heures ouvrées.
- Vous êtes un prestataire ? Demandez votre référencement gratuit depuis l’index de l’annuaire.
1. Les membres du CLUB HF dans cette catégorie
WorldDABCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDS
Forum international de l'industrie du DAB+ : promotion de la radio numérique terrestre, normes et accompagnement des déploiements dans le monde.
worlddab.org · Grande Bretagne · +44 (0) 20 7010 0742
Ils en parlent sur lalettre.pro
2. Les 46 sociétés référencées : Monétisation, régies et marketing
|Société
|Activité
|Pays
|Contact
|acast
|Plateforme suédoise d'hébergement et de monétisation de podcasts, présente en France, avec régie publicitaire intégrée.
|France
|Mise en relation
|ACPM
|Organisme français de certification de la diffusion des médias : mesure des audiences presse, sites et podcasts (classements ACPM).
|France
|Mise en relation
|Ad AuresPartenaire PRS/MDS
|Écosystèmes de monétisation et de recommandation pour l'audio digital et le podcast (donnée éditeur).
|France
|Mise en relation
|Ad Tonos
|Solutions pour webradios ; solutions de monétisation de l'audio (Grande Bretagne).
|Grande Bretagne
|Mise en relation
|Adremes Gmbh & Co. Kg
|Solutions de monétisation de l'audio (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|AdsWizz
|Plateforme de technologie publicitaire audio (groupe SiriusXM) : adserving, programmatique et monétisation des flux radio et podcast.
|Etats Unis
|Mise en relation
|aireal
|SSP convergent allemand dédié au FM programmatique : achat de spots radio linéaires en RTB, connecté aux principaux DSP et aux données JIC européennes.
|Allemagne
|Mise en relation
|amily (amilyONE)
|CMS de campagne publicitaire équipant une large part du marché radio DACH : réservation, gestion et facturation des campagnes, briques Amy Direct, AudioBase et Radio AD MAKER.
|Allemagne
|Mise en relation
|Association LesVoix.fr
|Organisation professionnelle du secteur (France).
|France
|Mise en relation
|Audi On
|Studio de production de podcasts ; hébergement de podcasts ; monétisation et régie publicitaire de podcasts (France).
|France
|Mise en relation
|Edisound
|Solution française de monétisation pour les éditeurs audio (filiale de Reworld Media depuis 2025), intégrée avec AdsWizz, Soundcast, Targetspot et Triton.
|France
|Mise en relation
|EG Active
|Régie d'Espace Group : Virgin Radio, Jazz Radio, M Radio et le réseau régional Auvergne-Rhône-Alpes.
|France
|Mise en relation
|Emily (RMS)
|DSP allemand spécialisé dans la radio : réservation digitale de campagnes sur les stations linéaires, enrichie par les données contextuelles de Radiozeit.
|Allemagne
|Mise en relation
|FERAROCK - Fédération de radios associatives de découvertes musicales
|Promotion et communication ; organisation professionnelle du secteur ; fédération nationale de radios (France).
|France
|Mise en relation
|Hawk (Azerion)
|DSP audio de référence en France et en Europe (groupe Azerion), premier acheteur programmatique du marché audio français.
|Pays Bas
|Mise en relation
|HighConnexion
|Services en ligne pour les radios ; solutions de monétisation de l'audio ; services marketing offline et online (France).
|France
|Mise en relation
|Ketil Media
|Régie publicitaire française (nouveau nom de la structure commercialisant notamment Radio Classique) : radio, simulcast, webradios et podcasts.
|France
|Mise en relation
|La Correspondance de la Publicité
|Gestion publicitaire ; agence de presse (France).
|France
|Mise en relation
|LAB MEDIA
|Services marketing offline et online ; audio digital et interfaces audio (France).
|France
|Mise en relation
|Lagardère Publicité News
|Régie du pôle radio de Lagardère : Europe 1, Europe 2, RFM, plus l'audio digital et la presse du groupe.
|France
|Mise en relation
|M6 Unlimited
|Régie du Groupe M6 : RTL, RTL2, Fun Radio, audio digital et podcasts, avec le programmatique via smartclip.
|France
|Mise en relation
|MEDIADN Conseil
|Gestion de contenus médias ; solutions pour webradios ; production de programmes radio (France).
|France
|Mise en relation
|Megaphone (Spotify)
|Plateforme d'hébergement et de monétisation de podcasts du groupe Spotify, avec insertion dynamique de publicité.
|Etats Unis
|Mise en relation
|Music Media Consulting
|Édition et production phonographique ; conseil et consulting pour la radio et l’audio ; promotion de la radio (France).
|France
|Mise en relation
|NRJ Global
|Régie publicitaire du groupe NRJ : commercialisation des antennes NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire & Chansons et du digital.
|France
|Mise en relation
|NRJ GROUP
|Régie publicitaire audio et radio (France).
|France
|Mise en relation
|PimpMyCompanyPartenaire PRS/MDS
|Mediatech belge : transforme la radio et l'audio en expériences interactives (donnée éditeur).
|Belgique
|Mise en relation
|Radio France Publicité
|Régie du groupe public : France Inter, franceinfo, France Culture, France Musique, Fip, Mouv' et ici, cadre publicitaire spécifique, digital avec Targetspot.
|France
|Mise en relation
|Radio.no
|Promotion et communication ; organisme public (Norvege).
|Norvege
|Mise en relation
|Radiozeit
|Fournisseur allemand de données contextuelles pour la radio : le module Context Monitor analyse en temps réel le contenu des antennes pour cibler les placements publicitaires.
|Allemagne
|Mise en relation
|Resonate (Pattison Media)
|Plateforme canadienne de FM programmatique développée par Pattison Media : achat automatisé de spots radio en Amérique du Nord.
|Canada
|Mise en relation
|RMC BFM Ads
|Régie de RMC, BFM Business et des chaînes BFM : radio, podcasts et streaming (groupe CMA Média).
|France
|Mise en relation
|Régie 1981
|Régie du Groupe 1981 : commercialisation locale et régionale de OUÏ FM, Vibration, Latina, Voltage, ADO et leurs déclinaisons.
|France
|Mise en relation
|Régie Sud Radio
|Régie intégrée de Sud Radio (groupe Fiducial) : radio, audio digital et vidéo.
|France
|Mise en relation
|Skyrock Public
|Régie publicitaire de Skyrock : antenne FM, digital et opérations spéciales.
|France
|Mise en relation
|smartclip
|Plateforme publicitaire du groupe RTL : programmatique vidéo et audio pour les médias européens, maison mère de Realytics.
|Allemagne
|Mise en relation
|Soundcast
|Régie et plateforme française d'audio digital créée en 2018 : commercialisation des flux et podcasts, notamment l'offre digitale des Indés Radios.
|France
|Mise en relation
|Spotwise
|Plateforme de monitoring publicitaire et d'intelligence commerciale pour les régies radio : détection des campagnes concurrentes et génération de leads assistée par IA.
|Lettonie
|Mise en relation
|TANIT WEB
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; applications, cms et développement pour les médias (Great Britain).
|Great Britain
|Mise en relation
|Targetspot France
|Régie et plateforme de monétisation audio digitale : publicité sur streams radio, webradios et podcasts.
|France
|Mise en relation
|TF1 PUB
|Régie publicitaire audio et radio (France).
|France
|Mise en relation
|The Trade Desk
|Principal DSP indépendant mondial, actif sur l'audio digital et les deals programmatiques radio.
|Etats Unis
|Mise en relation
|Veritone
|Accompagnement des radios et des médias ; agence média (Etats Unis).
|Etats Unis
|Mise en relation
|We Made Ya
|Production audio, habillage d'antenne et voix off ; production audiovisuelle ; promotion et communication (France).
|France
|Mise en relation
|WideOrbit
|Éditeur américain de systèmes de gestion publicitaire et d'automatisation, standard des stations nord-américaines.
|Etats Unis
|Mise en relation
|WorldDABCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDS
|Forum international de l'industrie du DAB+ : promotion de la radio numérique terrestre, normes et accompagnement des déploiements dans le monde.
|Grande Bretagne
|Site web
3. Demande de mise en relation
Demande de mise en relation
Vous cherchez un prestataire de cette catégorie ? Décrivez votre besoin : la rédaction de La Lettre Pro vous met en relation gratuitement avec la ou les sociétés pertinentes. Réponse garantie sous 48 heures ouvrées pour les demandes concernant un membre du CLUB HF, et relayée dès que possible pour les autres sociétés.
Questions fréquentes
Comment monétiser l'audience de ma radio ou de ma webradio ?
Trois leviers : la publicité nationale via une régie, la publicité digitale sur les flux (AdsWizz, Targetspot...) et les partenariats locaux. Pour le marché des régies publicitaires radio en France, La Lettre Pro maintient un corpus dédié avec tarifs et contacts : voir la question suivante.
Comment contacter un prestataire de cette page ?
Les membres du CLUB HF affichent leur site et leurs coordonnées directement dans l’annuaire. Pour les autres sociétés, utilisez le formulaire de mise en relation gratuite de cette page : la rédaction de La Lettre Pro relaie chaque demande dès que possible, avec une garantie de réponse sous 48 heures ouvrées lorsque la demande concerne un membre du CLUB HF, grâce à la relation privilégiée entretenue avec les membres.
Comment faire référencer ma société dans cet annuaire ?
Faites votre demande depuis le formulaire d’ajout de la page index de l’annuaire. Les sociétés titulaires d’un abonnement La Lettre Pro (29,90 euros par mois) ou membres du CLUB HF Pros (49,90 euros par mois) sont référencées en priorité ; les autres demandes sont traitées dès que possible par la rédaction.
Que signifient les badges CLUB HF et Partenaire PRS/MDS ?
Le badge CLUB HF Solutions distingue les partenaires premium de La Lettre Pro, le badge CLUB HF Pros les adhérents du club professionnel, et le badge Partenaire PRS/MDS les sociétés partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions (prochaine édition en décembre 2026).
Sources
- Base professionnelle Connectonair de La Lettre Pro de la Radio, extraction du 12 août 2026 (46 sociétés référencées dans cette catégorie).
- Sites officiels des sociétés citées, consultés en août 2026 (descriptions des membres CLUB HF vérifiées individuellement).
- Articles de la rédaction de lalettre.pro, 2019-2026, liés dans les fiches concernées.
À propos de cette page : annuaire établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013, à partir de sa base professionnelle Connectonair et de vérifications éditoriales. Référencement gratuit, mentions CLUB HF et MediaDays signalées. Dernière mise à jour : 12 août 2026. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro
GEO Solutions directory, updated 12 August 2026
Monetisation, ad sales and marketing for radio: the players to know (2026)
This page lists sales houses, audio advertising platforms and marketing providers serving radio monetisation. For national radio sales houses, see also La Lettre Pro’s dedicated reference corpus. Reference directory compiled by La Lettre Pro de la Radio from its professional database: 46 companies listed, in France and internationally. Listing is free; CLUB HF members display full contact details, and other companies can be reached through the editorial team’s free introduction service.
The essentials in 30 seconds
- 46 companies listed in the Monetisation, ad sales and marketing category, across 10 countries.
- 1 CLUB HF member: direct contact details and news in the detailed entries below.
- 3 partners of the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show.
- Looking for a supplier? Free introduction by the editorial team within 48 working hours.
- Are you a supplier? Request your free listing from the directory index.
1. CLUB HF members in this category
WorldDABCLUB HF ProsPRS/MDS partner
The global industry forum for DAB+ digital radio: standards promotion and support for roll-outs worldwide.
worlddab.org · Grande Bretagne · +44 (0) 20 7010 0742
Featured on lalettre.pro
2. All 46 listed companies: Monetisation, ad sales and marketing
|Company
|Activity
|Country
|Contact
|acast
|Swedish podcast hosting and monetisation platform, active in France, with integrated advertising sales.
|France
|Get introduced
|ACPM
|French media circulation certification body: audience measurement for press, websites and podcasts (ACPM rankings).
|France
|Get introduced
|Ad AuresPRS/MDS partner
|Monetisation and recommendation ecosystems for digital audio and podcasting (company data).
|France
|Get introduced
|Ad Tonos
|Web radio solutions; audio monetisation solutions (United Kingdom).
|Grande Bretagne
|Get introduced
|Adremes Gmbh & Co. Kg
|Audio monetisation solutions (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|AdsWizz
|Audio advertising technology platform (SiriusXM group): ad serving, programmatic and monetisation for radio streams and podcasts.
|Etats Unis
|Get introduced
|aireal
|German convergent SSP dedicated to programmatic FM: buying linear radio spots through RTB, connected to major DSPs and European JIC data.
|Allemagne
|Get introduced
|amily (amilyONE)
|Advertising campaign CMS used across much of the DACH radio market: booking, campaign management and billing, with the Amy Direct, AudioBase and Radio AD MAKER modules.
|Allemagne
|Get introduced
|Association LesVoix.fr
|Professional industry organisation (France).
|France
|Get introduced
|Audi On
|Podcast production studio; podcast hosting; podcast advertising and monetisation (France).
|France
|Get introduced
|Edisound
|French monetisation solution for audio publishers (a Reworld Media subsidiary since 2025), integrated with AdsWizz, Soundcast, Targetspot and Triton.
|France
|Get introduced
|EG Active
|Espace Group's sales house: Virgin Radio, Jazz Radio, M Radio and the Auvergne-Rhône-Alpes regional network.
|France
|Get introduced
|Emily (RMS)
|German DSP specialised in radio: digital booking of campaigns on linear stations, enriched with Radiozeit contextual data.
|Allemagne
|Get introduced
|FERAROCK - Fédération de radios associatives de découvertes musicales
|Promotion and communications; professional industry organisation; national radio federation (France).
|France
|Get introduced
|Hawk (Azerion)
|Leading audio DSP in France and Europe (Azerion group), the largest programmatic buyer of French audio inventory.
|Pays Bas
|Get introduced
|HighConnexion
|Online services for radio stations; audio monetisation solutions; offline and online marketing services (France).
|France
|Get introduced
|Ketil Media
|French advertising sales house (new name of the structure selling Radio Classique among others): radio, simulcast, web radios and podcasts.
|France
|Get introduced
|La Correspondance de la Publicité
|Advertising management; news agency (France).
|France
|Get introduced
|LAB MEDIA
|Offline and online marketing services; digital audio and audio interfaces (France).
|France
|Get introduced
|Lagardère Publicité News
|Sales house for Lagardère's radio division: Europe 1, Europe 2, RFM, plus the group's digital audio and press.
|France
|Get introduced
|M6 Unlimited
|Groupe M6 sales house: RTL, RTL2, Fun Radio, digital audio and podcasts, with programmatic through smartclip.
|France
|Get introduced
|MEDIADN Conseil
|Media content management; web radio solutions; radio programme production (France).
|France
|Get introduced
|Megaphone (Spotify)
|Spotify's podcast hosting and monetisation platform, with dynamic ad insertion.
|Etats Unis
|Get introduced
|Music Media Consulting
|Music publishing and production; radio and audio consulting; radio advocacy (France).
|France
|Get introduced
|NRJ Global
|NRJ Group's advertising sales house for NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire & Chansons and digital inventory.
|France
|Get introduced
|NRJ GROUP
|Audio and radio advertising sales house (France).
|France
|Get introduced
|PimpMyCompanyPRS/MDS partner
|Belgian mediatech turning radio and audio into interactive experiences (company data).
|Belgique
|Get introduced
|Radio France Publicité
|Sales house of the French public group: France Inter, franceinfo, France Culture, France Musique, Fip, Mouv' and ici, with a specific advertising framework and digital through Targetspot.
|France
|Get introduced
|Radio.no
|Promotion and communications; public institution (Norway).
|Norvege
|Get introduced
|Radiozeit
|German provider of contextual data for radio: the Context Monitor module analyses station content in real time to target advertising placements.
|Allemagne
|Get introduced
|Resonate (Pattison Media)
|Canadian programmatic FM platform developed by Pattison Media: automated radio spot buying in North America.
|Canada
|Get introduced
|RMC BFM Ads
|Sales house for RMC, BFM Business and the BFM channels: radio, podcasts and streaming (CMA Média group).
|France
|Get introduced
|Régie 1981
|Groupe 1981's sales house: local and regional advertising for OUÏ FM, Vibration, Latina, Voltage, ADO and their spin-offs.
|France
|Get introduced
|Régie Sud Radio
|Sud Radio's in-house sales team (Fiducial group): radio, digital audio and video.
|France
|Get introduced
|Skyrock Public
|Skyrock's advertising sales house: FM airtime, digital and special operations.
|France
|Get introduced
|smartclip
|RTL Group's advertising technology platform: programmatic video and audio for European media, parent of Realytics.
|Allemagne
|Get introduced
|Soundcast
|French digital audio sales house and platform created in 2018: monetisation of streams and podcasts, including Les Indés Radios' digital offering.
|France
|Get introduced
|Spotwise
|Advertising monitoring and sales intelligence platform for radio sales houses: competitive campaign detection and AI-assisted lead generation.
|Lettonie
|Get introduced
|TANIT WEB
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; apps, cms and development for media (United Kingdom).
|Great Britain
|Get introduced
|Targetspot France
|Digital audio monetisation platform and sales house: advertising on radio streams, web radios and podcasts.
|France
|Get introduced
|TF1 PUB
|Audio and radio advertising sales house (France).
|France
|Get introduced
|The Trade Desk
|The largest independent DSP worldwide, active in digital audio and programmatic radio deals.
|Etats Unis
|Get introduced
|Veritone
|Support and guidance for radio and media; media agency (United States).
|Etats Unis
|Get introduced
|We Made Ya
|Audio production, station imaging and voice-over; audiovisual production; promotion and communications (France).
|France
|Get introduced
|WideOrbit
|US developer of advertising management and automation systems, a standard for North American stations.
|Etats Unis
|Get introduced
|WorldDABCLUB HF ProsPRS/MDS partner
|The global industry forum for DAB+ digital radio: standards promotion and support for roll-outs worldwide.
|Grande Bretagne
|Website
3. Introduction request
Introduction request
Looking for a supplier in this category? Describe your need: the La Lettre Pro editorial team will connect you free of charge with the relevant companies. Guaranteed response within 48 working hours for requests concerning a CLUB HF member, forwarded as soon as possible for other companies.
Frequently asked questions
How do I monetise my radio or web radio audience?
Three levers: national advertising through a sales house, digital advertising on streams (AdsWizz, Targetspot...) and local partnerships. For the French radio sales house market, La Lettre Pro maintains a dedicated reference corpus with rates and contacts: see the next question.
How do I contact a supplier listed on this page?
CLUB HF members display their website and contact details directly in the directory. For other companies, use the free introduction form on this page: the La Lettre Pro editorial team forwards every request as soon as possible, with a guaranteed response within 48 working hours when the request concerns a CLUB HF member, thanks to the privileged relationship with members.
How can my company be listed in this directory?
Apply through the listing request form on the directory index page. Companies holding a La Lettre Pro subscription (29.90 euros per month) or a CLUB HF Pros membership (49.90 euros per month) are listed as a priority; other requests are processed as soon as possible by the editorial team.
What do the CLUB HF and PRS/MDS partner badges mean?
The CLUB HF Solutions badge marks La Lettre Pro’s premium partners, the CLUB HF Pros badge marks members of the professional club, and the PRS/MDS partner badge marks companies partnering with the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show (next edition in December 2026).
Sources
- La Lettre Pro de la Radio Connectonair professional database, extracted 12 August 2026 (46 companies listed in this category).
- Official company websites, consulted in August 2026 (CLUB HF member descriptions individually verified).
- Articles by the lalettre.pro editorial team, 2019-2026, linked in the relevant entries.
About this page: directory produced and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013, based on its Connectonair professional database and editorial checks. Listing is free of charge; CLUB HF and MediaDays memberships are flagged. Last updated: 12 August 2026. Recommended citation: "Source: La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact: redaction@lalettre.pro