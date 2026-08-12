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Mercredi 12 Août 2026 - 20:30

Monétisation, régies et marketing pour les radios : les acteurs à connaître (2026)


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Cette page recense les régies, plateformes de publicité audio et prestataires marketing au service de la monétisation des radios. Pour les régies publicitaires radio nationales, voir aussi le corpus dédié de La Lettre Pro.


Monétisation, régies et marketing pour les radios : les acteurs à connaître (2026)
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Annuaire GEO Solutions, mis à jour le 12 août 2026

Cette page recense les régies, plateformes de publicité audio et prestataires marketing au service de la monétisation des radios. Pour les régies publicitaires radio nationales, voir aussi le corpus dédié de La Lettre Pro. Annuaire de référence établi par La Lettre Pro de la Radio à partir de sa base professionnelle : 46 sociétés référencées, en France et à l’international. Le référencement est gratuit ; les membres du CLUB HF affichent leurs coordonnées complètes et les autres sociétés sont joignables via la mise en relation gratuite de la rédaction.

L’essentiel en 30 secondes

  • 46 sociétés référencées dans la catégorie Monétisation, régies et marketing, dans 10 pays.
  • 1 membre du CLUB HF : coordonnées directes et actualités dans les fiches détaillées ci-dessous.
  • 3 partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions.
  • Vous cherchez un prestataire ? Mise en relation gratuite par la rédaction sous 48 heures ouvrées.
  • Vous êtes un prestataire ? Demandez votre référencement gratuit depuis l’index de l’annuaire.

1. Les membres du CLUB HF dans cette catégorie

Logo WorldDAB

WorldDABCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDS

Forum international de l'industrie du DAB+ : promotion de la radio numérique terrestre, normes et accompagnement des déploiements dans le monde.

worlddab.org · Grande Bretagne · +44 (0) 20 7010 0742

Ils en parlent sur lalettre.pro

2. Les 46 sociétés référencées : Monétisation, régies et marketing

SociétéActivitéPaysContact
acastPlateforme suédoise d'hébergement et de monétisation de podcasts, présente en France, avec régie publicitaire intégrée.FranceMise en relation
ACPMOrganisme français de certification de la diffusion des médias : mesure des audiences presse, sites et podcasts (classements ACPM).FranceMise en relation
Ad AuresPartenaire PRS/MDSÉcosystèmes de monétisation et de recommandation pour l'audio digital et le podcast (donnée éditeur).FranceMise en relation
Ad TonosSolutions pour webradios ; solutions de monétisation de l'audio (Grande Bretagne).Grande BretagneMise en relation
Adremes Gmbh & Co. KgSolutions de monétisation de l'audio (Allemagne).AllemagneMise en relation
AdsWizzPlateforme de technologie publicitaire audio (groupe SiriusXM) : adserving, programmatique et monétisation des flux radio et podcast.Etats UnisMise en relation
airealSSP convergent allemand dédié au FM programmatique : achat de spots radio linéaires en RTB, connecté aux principaux DSP et aux données JIC européennes.AllemagneMise en relation
amily (amilyONE)CMS de campagne publicitaire équipant une large part du marché radio DACH : réservation, gestion et facturation des campagnes, briques Amy Direct, AudioBase et Radio AD MAKER.AllemagneMise en relation
Association LesVoix.frOrganisation professionnelle du secteur (France).FranceMise en relation
Audi OnStudio de production de podcasts ; hébergement de podcasts ; monétisation et régie publicitaire de podcasts (France).FranceMise en relation
EdisoundSolution française de monétisation pour les éditeurs audio (filiale de Reworld Media depuis 2025), intégrée avec AdsWizz, Soundcast, Targetspot et Triton.FranceMise en relation
EG ActiveRégie d'Espace Group : Virgin Radio, Jazz Radio, M Radio et le réseau régional Auvergne-Rhône-Alpes.FranceMise en relation
Emily (RMS)DSP allemand spécialisé dans la radio : réservation digitale de campagnes sur les stations linéaires, enrichie par les données contextuelles de Radiozeit.AllemagneMise en relation
FERAROCK - Fédération de radios associatives de découvertes musicalesPromotion et communication ; organisation professionnelle du secteur ; fédération nationale de radios (France).FranceMise en relation
Hawk (Azerion)DSP audio de référence en France et en Europe (groupe Azerion), premier acheteur programmatique du marché audio français.Pays BasMise en relation
HighConnexionServices en ligne pour les radios ; solutions de monétisation de l'audio ; services marketing offline et online (France).FranceMise en relation
Ketil MediaRégie publicitaire française (nouveau nom de la structure commercialisant notamment Radio Classique) : radio, simulcast, webradios et podcasts.FranceMise en relation
La Correspondance de la PublicitéGestion publicitaire ; agence de presse (France).FranceMise en relation
LAB MEDIAServices marketing offline et online ; audio digital et interfaces audio (France).FranceMise en relation
Lagardère Publicité NewsRégie du pôle radio de Lagardère : Europe 1, Europe 2, RFM, plus l'audio digital et la presse du groupe.FranceMise en relation
M6 UnlimitedRégie du Groupe M6 : RTL, RTL2, Fun Radio, audio digital et podcasts, avec le programmatique via smartclip.FranceMise en relation
MEDIADN ConseilGestion de contenus médias ; solutions pour webradios ; production de programmes radio (France).FranceMise en relation
Megaphone (Spotify)Plateforme d'hébergement et de monétisation de podcasts du groupe Spotify, avec insertion dynamique de publicité.Etats UnisMise en relation
Music Media ConsultingÉdition et production phonographique ; conseil et consulting pour la radio et l’audio ; promotion de la radio (France).FranceMise en relation
NRJ GlobalRégie publicitaire du groupe NRJ : commercialisation des antennes NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire & Chansons et du digital.FranceMise en relation
NRJ GROUPRégie publicitaire audio et radio (France).FranceMise en relation
PimpMyCompanyPartenaire PRS/MDSMediatech belge : transforme la radio et l'audio en expériences interactives (donnée éditeur).BelgiqueMise en relation
Radio France PublicitéRégie du groupe public : France Inter, franceinfo, France Culture, France Musique, Fip, Mouv' et ici, cadre publicitaire spécifique, digital avec Targetspot.FranceMise en relation
Radio.noPromotion et communication ; organisme public (Norvege).NorvegeMise en relation
RadiozeitFournisseur allemand de données contextuelles pour la radio : le module Context Monitor analyse en temps réel le contenu des antennes pour cibler les placements publicitaires.AllemagneMise en relation
Resonate (Pattison Media)Plateforme canadienne de FM programmatique développée par Pattison Media : achat automatisé de spots radio en Amérique du Nord.CanadaMise en relation
RMC BFM AdsRégie de RMC, BFM Business et des chaînes BFM : radio, podcasts et streaming (groupe CMA Média).FranceMise en relation
Régie 1981Régie du Groupe 1981 : commercialisation locale et régionale de OUÏ FM, Vibration, Latina, Voltage, ADO et leurs déclinaisons.FranceMise en relation
Régie Sud RadioRégie intégrée de Sud Radio (groupe Fiducial) : radio, audio digital et vidéo.FranceMise en relation
Skyrock PublicRégie publicitaire de Skyrock : antenne FM, digital et opérations spéciales.FranceMise en relation
smartclipPlateforme publicitaire du groupe RTL : programmatique vidéo et audio pour les médias européens, maison mère de Realytics.AllemagneMise en relation
SoundcastRégie et plateforme française d'audio digital créée en 2018 : commercialisation des flux et podcasts, notamment l'offre digitale des Indés Radios.FranceMise en relation
SpotwisePlateforme de monitoring publicitaire et d'intelligence commerciale pour les régies radio : détection des campagnes concurrentes et génération de leads assistée par IA.LettonieMise en relation
TANIT WEBSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; applications, cms et développement pour les médias (Great Britain).Great BritainMise en relation
Targetspot FranceRégie et plateforme de monétisation audio digitale : publicité sur streams radio, webradios et podcasts.FranceMise en relation
TF1 PUBRégie publicitaire audio et radio (France).FranceMise en relation
The Trade DeskPrincipal DSP indépendant mondial, actif sur l'audio digital et les deals programmatiques radio.Etats UnisMise en relation
VeritoneAccompagnement des radios et des médias ; agence média (Etats Unis).Etats UnisMise en relation
We Made YaProduction audio, habillage d'antenne et voix off ; production audiovisuelle ; promotion et communication (France).FranceMise en relation
WideOrbitÉditeur américain de systèmes de gestion publicitaire et d'automatisation, standard des stations nord-américaines.Etats UnisMise en relation
WorldDABCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDSForum international de l'industrie du DAB+ : promotion de la radio numérique terrestre, normes et accompagnement des déploiements dans le monde.Grande BretagneSite web

3. Demande de mise en relation

Demande de mise en relation

Vous cherchez un prestataire de cette catégorie ? Décrivez votre besoin : la rédaction de La Lettre Pro vous met en relation gratuitement avec la ou les sociétés pertinentes. Réponse garantie sous 48 heures ouvrées pour les demandes concernant un membre du CLUB HF, et relayée dès que possible pour les autres sociétés.

Merci ! Votre demande est bien enregistrée. La rédaction vous recontacte sous 48 heures ouvrées si elle concerne un membre du CLUB HF, et dès que possible dans les autres cas.
L’envoi a échoué. Réessayez dans un instant, ou écrivez-nous : redaction@lalettre.pro

Questions fréquentes

Comment monétiser l'audience de ma radio ou de ma webradio ?

Trois leviers : la publicité nationale via une régie, la publicité digitale sur les flux (AdsWizz, Targetspot...) et les partenariats locaux. Pour le marché des régies publicitaires radio en France, La Lettre Pro maintient un corpus dédié avec tarifs et contacts : voir la question suivante.

Comment contacter un prestataire de cette page ?

Les membres du CLUB HF affichent leur site et leurs coordonnées directement dans l’annuaire. Pour les autres sociétés, utilisez le formulaire de mise en relation gratuite de cette page : la rédaction de La Lettre Pro relaie chaque demande dès que possible, avec une garantie de réponse sous 48 heures ouvrées lorsque la demande concerne un membre du CLUB HF, grâce à la relation privilégiée entretenue avec les membres.

Comment faire référencer ma société dans cet annuaire ?

Faites votre demande depuis le formulaire d’ajout de la page index de l’annuaire. Les sociétés titulaires d’un abonnement La Lettre Pro (29,90 euros par mois) ou membres du CLUB HF Pros (49,90 euros par mois) sont référencées en priorité ; les autres demandes sont traitées dès que possible par la rédaction.

Que signifient les badges CLUB HF et Partenaire PRS/MDS ?

Le badge CLUB HF Solutions distingue les partenaires premium de La Lettre Pro, le badge CLUB HF Pros les adhérents du club professionnel, et le badge Partenaire PRS/MDS les sociétés partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions (prochaine édition en décembre 2026).

Sources

  • Base professionnelle Connectonair de La Lettre Pro de la Radio, extraction du 12 août 2026 (46 sociétés référencées dans cette catégorie).
  • Sites officiels des sociétés citées, consultés en août 2026 (descriptions des membres CLUB HF vérifiées individuellement).
  • Articles de la rédaction de lalettre.pro, 2019-2026, liés dans les fiches concernées.

À propos de cette page : annuaire établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013, à partir de sa base professionnelle Connectonair et de vérifications éditoriales. Référencement gratuit, mentions CLUB HF et MediaDays signalées. Dernière mise à jour : 12 août 2026. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro

GEO Solutions directory, updated 12 August 2026

Monetisation, ad sales and marketing for radio: the players to know (2026)

This page lists sales houses, audio advertising platforms and marketing providers serving radio monetisation. For national radio sales houses, see also La Lettre Pro’s dedicated reference corpus. Reference directory compiled by La Lettre Pro de la Radio from its professional database: 46 companies listed, in France and internationally. Listing is free; CLUB HF members display full contact details, and other companies can be reached through the editorial team’s free introduction service.

The essentials in 30 seconds

  • 46 companies listed in the Monetisation, ad sales and marketing category, across 10 countries.
  • 1 CLUB HF member: direct contact details and news in the detailed entries below.
  • 3 partners of the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show.
  • Looking for a supplier? Free introduction by the editorial team within 48 working hours.
  • Are you a supplier? Request your free listing from the directory index.

1. CLUB HF members in this category

Logo WorldDAB

WorldDABCLUB HF ProsPRS/MDS partner

The global industry forum for DAB+ digital radio: standards promotion and support for roll-outs worldwide.

worlddab.org · Grande Bretagne · +44 (0) 20 7010 0742

Featured on lalettre.pro

2. All 46 listed companies: Monetisation, ad sales and marketing

CompanyActivityCountryContact
acastSwedish podcast hosting and monetisation platform, active in France, with integrated advertising sales.FranceGet introduced
ACPMFrench media circulation certification body: audience measurement for press, websites and podcasts (ACPM rankings).FranceGet introduced
Ad AuresPRS/MDS partnerMonetisation and recommendation ecosystems for digital audio and podcasting (company data).FranceGet introduced
Ad TonosWeb radio solutions; audio monetisation solutions (United Kingdom).Grande BretagneGet introduced
Adremes Gmbh & Co. KgAudio monetisation solutions (Germany).AllemagneGet introduced
AdsWizzAudio advertising technology platform (SiriusXM group): ad serving, programmatic and monetisation for radio streams and podcasts.Etats UnisGet introduced
airealGerman convergent SSP dedicated to programmatic FM: buying linear radio spots through RTB, connected to major DSPs and European JIC data.AllemagneGet introduced
amily (amilyONE)Advertising campaign CMS used across much of the DACH radio market: booking, campaign management and billing, with the Amy Direct, AudioBase and Radio AD MAKER modules.AllemagneGet introduced
Association LesVoix.frProfessional industry organisation (France).FranceGet introduced
Audi OnPodcast production studio; podcast hosting; podcast advertising and monetisation (France).FranceGet introduced
EdisoundFrench monetisation solution for audio publishers (a Reworld Media subsidiary since 2025), integrated with AdsWizz, Soundcast, Targetspot and Triton.FranceGet introduced
EG ActiveEspace Group's sales house: Virgin Radio, Jazz Radio, M Radio and the Auvergne-Rhône-Alpes regional network.FranceGet introduced
Emily (RMS)German DSP specialised in radio: digital booking of campaigns on linear stations, enriched with Radiozeit contextual data.AllemagneGet introduced
FERAROCK - Fédération de radios associatives de découvertes musicalesPromotion and communications; professional industry organisation; national radio federation (France).FranceGet introduced
Hawk (Azerion)Leading audio DSP in France and Europe (Azerion group), the largest programmatic buyer of French audio inventory.Pays BasGet introduced
HighConnexionOnline services for radio stations; audio monetisation solutions; offline and online marketing services (France).FranceGet introduced
Ketil MediaFrench advertising sales house (new name of the structure selling Radio Classique among others): radio, simulcast, web radios and podcasts.FranceGet introduced
La Correspondance de la PublicitéAdvertising management; news agency (France).FranceGet introduced
LAB MEDIAOffline and online marketing services; digital audio and audio interfaces (France).FranceGet introduced
Lagardère Publicité NewsSales house for Lagardère's radio division: Europe 1, Europe 2, RFM, plus the group's digital audio and press.FranceGet introduced
M6 UnlimitedGroupe M6 sales house: RTL, RTL2, Fun Radio, digital audio and podcasts, with programmatic through smartclip.FranceGet introduced
MEDIADN ConseilMedia content management; web radio solutions; radio programme production (France).FranceGet introduced
Megaphone (Spotify)Spotify's podcast hosting and monetisation platform, with dynamic ad insertion.Etats UnisGet introduced
Music Media ConsultingMusic publishing and production; radio and audio consulting; radio advocacy (France).FranceGet introduced
NRJ GlobalNRJ Group's advertising sales house for NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire & Chansons and digital inventory.FranceGet introduced
NRJ GROUPAudio and radio advertising sales house (France).FranceGet introduced
PimpMyCompanyPRS/MDS partnerBelgian mediatech turning radio and audio into interactive experiences (company data).BelgiqueGet introduced
Radio France PublicitéSales house of the French public group: France Inter, franceinfo, France Culture, France Musique, Fip, Mouv' and ici, with a specific advertising framework and digital through Targetspot.FranceGet introduced
Radio.noPromotion and communications; public institution (Norway).NorvegeGet introduced
RadiozeitGerman provider of contextual data for radio: the Context Monitor module analyses station content in real time to target advertising placements.AllemagneGet introduced
Resonate (Pattison Media)Canadian programmatic FM platform developed by Pattison Media: automated radio spot buying in North America.CanadaGet introduced
RMC BFM AdsSales house for RMC, BFM Business and the BFM channels: radio, podcasts and streaming (CMA Média group).FranceGet introduced
Régie 1981Groupe 1981's sales house: local and regional advertising for OUÏ FM, Vibration, Latina, Voltage, ADO and their spin-offs.FranceGet introduced
Régie Sud RadioSud Radio's in-house sales team (Fiducial group): radio, digital audio and video.FranceGet introduced
Skyrock PublicSkyrock's advertising sales house: FM airtime, digital and special operations.FranceGet introduced
smartclipRTL Group's advertising technology platform: programmatic video and audio for European media, parent of Realytics.AllemagneGet introduced
SoundcastFrench digital audio sales house and platform created in 2018: monetisation of streams and podcasts, including Les Indés Radios' digital offering.FranceGet introduced
SpotwiseAdvertising monitoring and sales intelligence platform for radio sales houses: competitive campaign detection and AI-assisted lead generation.LettonieGet introduced
TANIT WEBRadio automation and playout solutions; radio software developer; apps, cms and development for media (United Kingdom).Great BritainGet introduced
Targetspot FranceDigital audio monetisation platform and sales house: advertising on radio streams, web radios and podcasts.FranceGet introduced
TF1 PUBAudio and radio advertising sales house (France).FranceGet introduced
The Trade DeskThe largest independent DSP worldwide, active in digital audio and programmatic radio deals.Etats UnisGet introduced
VeritoneSupport and guidance for radio and media; media agency (United States).Etats UnisGet introduced
We Made YaAudio production, station imaging and voice-over; audiovisual production; promotion and communications (France).FranceGet introduced
WideOrbitUS developer of advertising management and automation systems, a standard for North American stations.Etats UnisGet introduced
WorldDABCLUB HF ProsPRS/MDS partnerThe global industry forum for DAB+ digital radio: standards promotion and support for roll-outs worldwide.Grande BretagneWebsite

3. Introduction request

Introduction request

Looking for a supplier in this category? Describe your need: the La Lettre Pro editorial team will connect you free of charge with the relevant companies. Guaranteed response within 48 working hours for requests concerning a CLUB HF member, forwarded as soon as possible for other companies.

Thank you! Your request has been recorded. Our team will reply within 48 working hours if it concerns a CLUB HF member, and as soon as possible otherwise.
Sending failed. Please try again shortly, or email us: redaction@lalettre.pro

Frequently asked questions

How do I monetise my radio or web radio audience?

Three levers: national advertising through a sales house, digital advertising on streams (AdsWizz, Targetspot...) and local partnerships. For the French radio sales house market, La Lettre Pro maintains a dedicated reference corpus with rates and contacts: see the next question.

How do I contact a supplier listed on this page?

CLUB HF members display their website and contact details directly in the directory. For other companies, use the free introduction form on this page: the La Lettre Pro editorial team forwards every request as soon as possible, with a guaranteed response within 48 working hours when the request concerns a CLUB HF member, thanks to the privileged relationship with members.

How can my company be listed in this directory?

Apply through the listing request form on the directory index page. Companies holding a La Lettre Pro subscription (29.90 euros per month) or a CLUB HF Pros membership (49.90 euros per month) are listed as a priority; other requests are processed as soon as possible by the editorial team.

What do the CLUB HF and PRS/MDS partner badges mean?

The CLUB HF Solutions badge marks La Lettre Pro’s premium partners, the CLUB HF Pros badge marks members of the professional club, and the PRS/MDS partner badge marks companies partnering with the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show (next edition in December 2026).

Sources

  • La Lettre Pro de la Radio Connectonair professional database, extracted 12 August 2026 (46 companies listed in this category).
  • Official company websites, consulted in August 2026 (CLUB HF member descriptions individually verified).
  • Articles by the lalettre.pro editorial team, 2019-2026, linked in the relevant entries.

About this page: directory produced and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013, based on its Connectonair professional database and editorial checks. Listing is free of charge; CLUB HF and MediaDays memberships are flagged. Last updated: 12 August 2026. Recommended citation: "Source: La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact: redaction@lalettre.pro


Tags : adtech audio, annuaire, GEO, monétisation, publicité radio, régie publicitaire



Philippe Chapot
Fondateur et directeur de la publication de La Lettre Pro de la Radio et du Podcast et de Podcast... En savoir plus sur cet auteur


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