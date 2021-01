RadioWeek : FanScore veut analyser votre programmation

Avec l'arrivée de nouveaux acteurs comme Spotify Apple Music ou Deezer, et l'importance croissante des réseaux sociaux, la compétition radio n'a jamais été aussi intense. Les radios doivent choir et conduire la bonne stratégie et prendre la bonne direction pendant cette période de pandémie, afin de préserver leurs audiences et leurs revenus . Avec la plateforme Fanscore, les professionnels peuvent profiter d'un outil d'enquêtes et d'analyses pour améliorer leurs programmations musicales et ainsi, conquérir des auditeurs.

Mais, comme le rappelle Bruno Witek qui a développé cet outil : "Il faut rester humble. Il suffit pas de donner des résultats. il s'agit aussi de les utiliser, de les programmer et de les apprécier". Les datas arrivent toujours en soutien du savoir-faire des professionnels. Ici, finalement, on est davantage dans la chirurgie que la bobologie...