Bonnes vacances !

Toute l'équipe vous remercie sincèrement de votre fidélité. Pour l'année 2023, sur le site lalettre.pro , nous avons enregistré 2,6 millions de visiteurs pour 12 millions de pages vues. Entre le 1er janvier 2024 et le vendredi 28 juin, 1,6 million de visiteurs se sont déjà connectés sur notre site. Ils ont généré 8,2 millions de pages vues durant ce 1er semestre 2024. Nous n'aborderons pas ici le Paris Radio Show ni l'organisation du RadioTour avec cinq étapes durant cette saison et une centaine de participants par étape. Le RadioTour reprendra la route en octobre prochain avec deux nouvelles étapes : Montpellier (le 3 octobre) et Grenoble (le 31 octobre) et une nouvelle édition du Paris Radio Show aura lieu les 28 et 29 janvier 2025 à La Belleviloise.