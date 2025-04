Radio Campus Clermont célèbre ses 30 ans en 30 heures d’antenne

En parallèle deux soirées de concerts auront lieu les vendredi et samedi soir. Dix groupes et artistes sont attendus pour faire vibrer la scène de la Maison du Peuple. Les billets sont disponibles sur place ou via la plateforme Hello Asso.

Tout au long du week-end, des ateliers radiophoniques seront proposés, permettant aux visiteurs de découvrir les coulisses de la production audio. Les activités incluent notamment une disco soupe, un sonomaton, et d’autres surprises en lien avec l’univers sonore et participatif de la radio. L’accès est libre en journée pour profiter des émissions, ateliers et animations. L’objectif est de faire de cet anniversaire un moment collectif et convivial, à l’image de la station.