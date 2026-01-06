Radio Aviva lance un appel au soutien

Radio Aviva continue son développement territorial avec désormais trois antennes en activité à Montpellier, Nîmes et Perpignan. Ce déploiement s’accompagne d’un projet éditorial commun centré sur la valorisation de la vie locale et la promotion de valeurs telles que la solidarité, la lutte contre toutes formes de discriminations et d’antisémitisme, la citoyenneté ou encore l’accès à la culture pour tous.

Le positionnement éditorial de Radio Aviva s’inscrit dans une logique d’engagement. L’antenne défend une radio de proximité, à l’écoute de la diversité des publics. Elle s’adresse tout particulièrement aux jeunes et au grand public dans une logique de sensibilisation et de dialogue. Cette mission d’utilité sociale fait de Radio Aviva un acteur local singulier du paysage radiophonique et audio digital.