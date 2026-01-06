Radio Aviva lance un appel au soutien

Vous aimerez aussi
Radio Aviva continue son développement territorial avec désormais trois antennes en activité à Montpellier, Nîmes et Perpignan. Ce déploiement s’accompagne d’un projet éditorial commun centré sur la valorisation de la vie locale et la promotion de valeurs telles que la solidarité, la lutte contre toutes formes de discriminations et d’antisémitisme, la citoyenneté ou encore l’accès à la culture pour tous.
Le positionnement éditorial de Radio Aviva s’inscrit dans une logique d’engagement. L’antenne défend une radio de proximité, à l’écoute de la diversité des publics. Elle s’adresse tout particulièrement aux jeunes et au grand public dans une logique de sensibilisation et de dialogue. Cette mission d’utilité sociale fait de Radio Aviva un acteur local singulier du paysage radiophonique et audio digital.
Un appel aux dons pour un projet pérenne
L’équilibre de ce développement repose sur la mobilisation de soutiens, tant individuels qu’institutionnels. Radio Aviva lance ainsi un appel à contribution via des dons ou du mécénat d’entreprise. Chaque geste compte. L’association rappelle que les dons bénéficient d’une réduction fiscale de 66% du montant versé, dans la limite de 20% du revenu imposable, grâce au formulaire Cerfa délivré immédiatement.
Consolider son ancrage régional
L’objectif de ce soutien est clair : pérenniser le modèle économique de la radio, étendre son auditoire et renforcer sa capacité à produire des contenus audio digitaux accessibles, inclusifs et représentatifs des dynamiques locales. Radio Aviva ambitionne de consolider son ancrage régional tout en diffusant un message de cohésion et d’inclusion sur l’ensemble du territoire desservi.