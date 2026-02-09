Régine Acquier, figure de RCF Maguelone Hérault, nous a quittés

Dans ses fonctions elle a largement oeuvré au rayonnement de RCF Maguelone Hérault sur Montpellier et sur tout le département. Pionnière du développement régional du réseau RCF, Régine Acquier a aussi été très impliquée dans le mouvement des radios associatives, tout d’abord au niveau de la FRANC-LR (Fédération des Radios Associatives Non Commerciales du Languedoc-Roussillon) puis au sein de l’ARRA (L’Assemblée Régionale des Radios Associatives d’Occitanie).

Au niveau national elle a été membre du Conseil d'administration de l'Union RCF. Au-delà de ses activités radiophoniques Régine Acquier a été un pilier du Club Zonta International, sénatrice de la Jeune Chambre Internationale et Présidente de la Jeune Chambre Économique de Montpellier.