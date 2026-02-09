Régine Acquier, figure de RCF Maguelone Hérault, nous a quittés

Vous aimerez aussi
Dans ses fonctions elle a largement oeuvré au rayonnement de RCF Maguelone Hérault sur Montpellier et sur tout le département. Pionnière du développement régional du réseau RCF, Régine Acquier a aussi été très impliquée dans le mouvement des radios associatives, tout d’abord au niveau de la FRANC-LR (Fédération des Radios Associatives Non Commerciales du Languedoc-Roussillon) puis au sein de l’ARRA (L’Assemblée Régionale des Radios Associatives d’Occitanie).
Au niveau national elle a été membre du Conseil d'administration de l'Union RCF. Au-delà de ses activités radiophoniques Régine Acquier a été un pilier du Club Zonta International, sénatrice de la Jeune Chambre Internationale et Présidente de la Jeune Chambre Économique de Montpellier.
Les membres du Conseil d’Administration de l’Assemblée Régionale des Radios Associatives adressent toutes leurs pensées à la famille et aux proches de Régine Acquier, ainsi qu’à toute l’équipe de RCF Maguelone Hérault.