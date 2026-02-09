La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 9 Février 2026 - 07:45

Régine Acquier, figure de RCF Maguelone Hérault, nous a quittés


C’est dans la nuit du 2 au 3 février que Régine Acquier s’est éteinte. Figure de premier plan de la radio RCF Maguelone Hérault, basée à Montpellier, Régine Acquier en a été Vice-Présidente de 2008 à 2023, mais aussi responsable des programmes durant dix ans.



Dans ses fonctions elle a largement oeuvré au rayonnement de RCF Maguelone Hérault sur Montpellier et sur tout le département. Pionnière du développement régional du réseau RCF, Régine Acquier a aussi été très impliquée dans le mouvement des radios associatives, tout d’abord au niveau de la FRANC-LR (Fédération des Radios Associatives Non Commerciales du Languedoc-Roussillon) puis au sein de l’ARRA (L’Assemblée Régionale des Radios Associatives d’Occitanie).
Au niveau national elle a été membre du Conseil d'administration de l'Union RCF. Au-delà de ses activités radiophoniques Régine Acquier a été un pilier du Club Zonta International, sénatrice de la Jeune Chambre Internationale et Présidente de la Jeune Chambre Économique de Montpellier.

Les membres du Conseil d’Administration de l’Assemblée Régionale des Radios Associatives adressent toutes leurs pensées à la famille et aux proches de Régine Acquier, ainsi qu’à toute l’équipe de RCF Maguelone Hérault.

Tags : décès, Montpellier, RCF, RCF Maguelone Hérault, Régine Acquier



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


