Lundi 16 Février 2026 - 05:55

FSER 2026 : la plateforme ouvre, les radios associatives face au dossier annuel


La plateforme de dépôt des demandes FSER 2026 est désormais ouverte. Chaque année, plus de 700 radios associatives bénéficient de ces aides, soit 750 en 2024, représentant en moyenne 40 % de leurs ressources. Les dossiers d’exploitation et de subvention sélective doivent être transmis au plus tard le 15 avril 2026 inclus.



Créé en 1982, le fonds de soutien à l’expression radiophonique locale a pour objet de permettre aux radios associatives locales d’assurer leur mission de communication sociale de proximité grâce à des aides prévues par la loi. Ces radios représentent près de 700 structures en France. Chaque année, plus de 700 radios associatives bénéficient des aides du FSER, avec 750 radios aidées en 2024. Ces subventions représentent en moyenne 40 % de leurs ressources, ce qui en fait un levier central de leur modèle économique.
La mission de communication sociale de proximité est entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou encore la lutte contre l’exclusion.


Dépôt des dossiers avant le 15 avril 2026

La plateforme de dépôt des demandes FSER 2026 est ouverte. Les radios peuvent transmettre leur dossier en ligne via le portail du ministère de la Culture ou l’adresser par courrier recommandé avec avis de réception. Dans les deux cas, la date limite d’envoi ou de dépôt est fixée au 15 avril 2026 inclus et le dossier doit, à cette date, comprendre l’ensemble des pièces demandées.
Les demandes peuvent porter sur la subvention d’exploitation 2026, sur la subvention sélective à l’action radiophonique 2026, ou sur une demande conjointe. Dans un contexte budgétaire toujours attentif, la qualité et la précision des dossiers sont présentées comme essentielles.


Quatre types de subventions encadrés par la loi

Les radios associatives peuvent bénéficier de quatre types de subventions dans le cadre du FSER. Trois ont un caractère automatique, à savoir la subvention d’installation, la subvention d’équipement initiale ou complémentaire avec un premier ou un second versement, et la subvention d’exploitation. La quatrième relève d’un caractère sélectif, la subvention sélective à l’action radiophonique.
Le fonds est chargé de la gestion des aides publiques aux radios locales associatives prévues par le décret n°2006-1067 du 25 août 2006, version consolidée au 25 octobre 2014, modifié, pris pour l’application de l’article 80 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Pour la subvention d’exploitation et la subvention sélective, la fiche relative au détail des produits doit notamment permettre de vérifier le respect du plafond de 20 % de recettes publicitaires posé par l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
La programmation d’intérêt local doit être d’une durée quotidienne d’au moins quatre heures entre six heures et minuit hors programmes musicaux dépourvus d’animation ou fournis par un tiers. Elle doit être réalisée par des personnels d’antenne et dans des locaux situés dans la zone de diffusion.


Installation et équipement

La subvention d’installation peut être demandée dans un délai de six mois suivant la date de début d’émission fixée par l’Arcom. Son montant maximum est fixé à 16 000 euros. La subvention d’équipement initiale ou complémentaire est plafonnée à 18 000 euros par période de cinq ans pour une demande initiale et complémentaire cumulée, avec un montant minimum d’investissements de 4 000 euros pour une demande complémentaire. Un premier versement correspond à 60 % de la subvention totale susceptible d’être accordée. Le dossier de second versement doit être adressé dans un délai maximum d’un an à compter de la notification du premier versement.
Pour les demandes d’exploitation et de subvention sélective présentées en 2026, les documents comptables doivent faire figurer l’année 2025 en n-1 et l’année 2024 en n-2. Les éléments transmis doivent être attestés par un expert-comptable et comporter cachet et signature sur chaque page des documents concernés.


PLF 2026 : maintien du niveau 2025 à ce stade

S’agissant du cadre budgétaire, le projet de loi de finances pour 2026 prévoyait initialement une baisse de l’enveloppe du FSER à 19.6 M€, contre 35.3 M€ en 2025. Le Sénat a rétabli l’enveloppe à son niveau antérieur, soit +15.7 M€. En nouvelle lecture, le Gouvernement a indiqué vouloir conserver cet abondement. À ce stade, le FSER est donc maintenu à son niveau 2025 dans la version portée, soit 35.3 M€, et le Gouvernement a accepté de lever le gage.
Le Gouvernement a utilisé le 49.3 sur la première partie du PLF 2026 relative aux recettes puis sur la deuxième partie relative aux dépenses. Le texte avance donc sans vote, sauf si une motion de censure était adoptée. Pour les radios associatives, la séquence marque une sortie progressive du flou lié aux services votés et un rapprochement vers un cadre budgétaire stabilisé, même si le contexte politique demeure tendu.


Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


