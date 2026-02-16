FSER 2026 : la plateforme ouvre, les radios associatives face au dossier annuel

Les radios associatives peuvent bénéficier de quatre types de subventions dans le cadre du FSER. Trois ont un caractère automatique, à savoir la subvention d’installation, la subvention d’équipement initiale ou complémentaire avec un premier ou un second versement, et la subvention d’exploitation. La quatrième relève d’un caractère sélectif, la subvention sélective à l’action radiophonique.

Le fonds est chargé de la gestion des aides publiques aux radios locales associatives prévues par le décret n°2006-1067 du 25 août 2006, version consolidée au 25 octobre 2014, modifié, pris pour l’application de l’article 80 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Pour la subvention d’exploitation et la subvention sélective, la fiche relative au détail des produits doit notamment permettre de vérifier le respect du plafond de 20 % de recettes publicitaires posé par l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

La programmation d’intérêt local doit être d’une durée quotidienne d’au moins quatre heures entre six heures et minuit hors programmes musicaux dépourvus d’animation ou fournis par un tiers. Elle doit être réalisée par des personnels d’antenne et dans des locaux situés dans la zone de diffusion.

