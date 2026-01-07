Le DAB+ et le FSER moteurs de vigilance en 2026 pour la CNRA

Vous aimerez aussi
La CNRA ouvre l’année 2026 par un message de cohésion. Sa coprésidence s’adresse aux radios associatives, soulignant le rôle qu’elles jouent dans un climat national incertain. Les incertitudes politiques fragilisent de nombreux secteurs, et celui des médias indépendants est particulièrement exposé. Dans ce contexte, la CNRA réaffirme la nécessité d’une mobilisation continue des acteurs du secteur.
Le FSER est décrit comme un "pilier essentiel" du modèle associatif. La CNRA appelle à le "défendre, consolider et sécuriser pour les années à venir ". Elle alerte sur le fait que sans financements pérennes et adaptés, il ne saurait y avoir "ni pluralisme, ni proximité, ni véritable diversité médiatique". Elle qualifie cette menace de "véritable danger pour notre démocratie".
Des mutations profondes à accompagner
Les radios associatives sont confrontées à de fortes évolutions des usages et des attentes des publics. La CNRA estime que cette transition ne pourra se faire sans apports financiers supplémentaires, à la hauteur des "missions sociales, culturelles et démocratiques" que portent ces structures. Elle souligne le besoin d’un accompagnement structurant pour permettre aux radios de s’adapter durablement.
L'étape décisive du DAB+
La coprésidence attire l’attention sur le déploiement du DAB+, qualifié de "nouvelle phase décisive". Elle insiste sur le fait que les radios associatives doivent y trouver leur place. L’enjeu est d’éviter une fracture numérique accrue, notamment dans les zones périurbaines, rurales et de montagne. L’accès à l’information, à la culture et à la parole citoyenne ne doit pas dépendre du lieu de résidence.
Face aux défis à venir, la CNRA affirme pouvoir compter sur "l’engagement, la créativité et la capacité à faire réseau" des radios. Elle conclut par un appel à défendre une radio "libre, indépendante, inclusive et profondément ancrée dans les réalités des territoires". L’année 2026 est envisagée comme celle d’une mobilisation collective autour de projets ambitieux et de conquêtes communes.
