Le DAB+ et le FSER moteurs de vigilance en 2026 pour la CNRA

La coprésidence attire l’attention sur le déploiement du DAB+, qualifié de "nouvelle phase décisive". Elle insiste sur le fait que les radios associatives doivent y trouver leur place. L’enjeu est d’éviter une fracture numérique accrue, notamment dans les zones périurbaines, rurales et de montagne. L’accès à l’information, à la culture et à la parole citoyenne ne doit pas dépendre du lieu de résidence.

Face aux défis à venir, la CNRA affirme pouvoir compter sur "l’engagement, la créativité et la capacité à faire réseau" des radios. Elle conclut par un appel à défendre une radio "libre, indépendante, inclusive et profondément ancrée dans les réalités des territoires". L’année 2026 est envisagée comme celle d’une mobilisation collective autour de projets ambitieux et de conquêtes communes.