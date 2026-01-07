Sylvain Delfau adresse ses vœux sous contrainte budgétaire

Le président du SNRL insiste sur l’importance d’anticiper les grandes transformations : digitalisation des outils, évolution des usages, restructuration des organisations. Il souligne l’importance d’investir dans l’humain, dans les dynamiques locales, les projets associatifs et l’innovation éditoriale. Il appelle à ce que les radios aient "le temps, la stabilité et les moyens" nécessaires pour réinventer leurs antennes et répondre aux attentes des citoyens.

Le premier trimestre 2026 sera marqué par les élections municipales. Les radios associatives sont appelées à être au rendez-vous de la démocratie locale. Sylvain Delfau rappelle que le secteur compte 3 000 salariés et 30 000 bénévoles. Il souhaite que ces forces vives puissent continuer à innover, malgré les contraintes qui freinent leur action.

En conclusion, il rappelle que le combat ne doit pas se limiter à la défense des dotations. Les radios doivent continuer à exister par leur capacité à "construire, innover et faire vivre le pluralisme et la démocratie dans les territoires". Le SNRL continuera à défendre le FSER et à porter des propositions budgétaires "à la hauteur des enjeux culturels, sociaux et démocratiques".