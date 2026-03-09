Emmanuel Rials nommé directeur général de RCF Notre-Dame

Les conseils d’administration de RCF et de Radio Notre-Dame ont annoncé la nomination d’Emmanuel Rials au poste de directeur général de RCF Notre-Dame. Il a pris ses fonctions ce lundi 9 mars. Cette nomination intervient après le rapprochement entre les réseaux RCF et Radio Notre-Dame, qui constitue désormais un nouvel ensemble radiophonique chrétien francophone.
Selon les instances dirigeantes, l’objectif de cette nomination est d’accompagner la structuration de ce nouveau réseau et d’en consolider le développement. Emmanuel Rials devra notamment contribuer à l’organisation mise en place à la suite du rapprochement et soutenir le développement de l’audience du groupe.
Un parcours de plus de quarante ans dans la radio
Emmanuel Rials dispose de plus de 40 ans d’expérience dans le secteur radiophonique. Son parcours l’a conduit à occuper plusieurs fonctions de direction dans des réseaux nationaux et des radios thématiques. Il a notamment présidé OÜI FM pendant onze années, période durant laquelle la station a connu une forte progression de son audience et de sa présence géographique. Il a également assuré la direction de réseaux nationaux tels que RTL2, Fun Radio et Skyrock. Plus récemment, il a été directeur général de Radio J entre 2020 et 2024, où il a supervisé la fusion de deux radios généralistes dans un contexte associatif.
Par ailleurs, Emmanuel Rials est actuellement président des radios Paname ! et La Grande Musique. Il est également administrateur du syndicat des radios indépendantes SIRTI.
Des missions centrées sur l’organisation et la transformation numérique
Au sein de RCF Notre-Dame, Emmanuel Rials aura pour mission de donner une nouvelle impulsion au réseau tout en respectant son identité éditoriale. Ses responsabilités incluent la consolidation de l’organisation mise en place après le rapprochement des deux structures, le développement de l’audience et l’adaptation du modèle économique du réseau.
La direction souhaite également accélérer la transformation numérique du groupe. L’objectif est de s’adapter aux nouveaux usages de consommation de l’audio, de toucher les jeunes générations et de proposer de nouveaux formats éditoriaux.
Un réseau radio présent sur de multiples supports
RCF Notre-Dame est aujourd’hui le résultat du rapprochement entre les radios RCF présentes en France et en Belgique et la station Radio Notre-Dame. Ce nouvel ensemble constitue le premier réseau indépendant généraliste de radios de proximité dans cet univers radiophonique. Le réseau s’appuie sur 65 radios locales et régionales, 300 salariés et 3 000 bénévoles. Ces stations diffusent des programmes locaux ainsi qu’un programme commun produit par Radio RCF Notre-Dame.
La diffusion du réseau est assurée en FM et en DAB+ avec 270 fréquences en France et en Belgique. Les programmes sont également accessibles sur la plateforme numérique RCF.fr et via les applications mobiles iOS et Android.
Une nomination saluée par la direction du réseau
Les dirigeants du groupe ont commenté cette nomination. Amaury de Menthière et Auriane de Soultrait, vice-présidents de l’Union RCF Notre-Dame, ainsi que Bruno Cousin, président de Radio RCF Notre-Dame, déclarent : "L'expérience d'Emmanuel Rials est un atout décisif pour construire résolument l'avenir de nos radios. C'est une mission exigeante au service de l'Evangile, que nous portons dans la continuité avec l'enthousiasme et l'engagement de nos équipes, de nos donateurs et de nos auditeurs".