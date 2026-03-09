Emmanuel Rials nommé directeur général de RCF Notre-Dame

Emmanuel Rials dispose de plus de 40 ans d’expérience dans le secteur radiophonique. Son parcours l’a conduit à occuper plusieurs fonctions de direction dans des réseaux nationaux et des radios thématiques. Il a notamment présidé OÜI FM pendant onze années, période durant laquelle la station a connu une forte progression de son audience et de sa présence géographique. Il a également assuré la direction de réseaux nationaux tels que RTL2, Fun Radio et Skyrock. Plus récemment, il a été directeur général de Radio J entre 2020 et 2024, où il a supervisé la fusion de deux radios généralistes dans un contexte associatif.

Par ailleurs, Emmanuel Rials est actuellement président des radios Paname ! et La Grande Musique. Il est également administrateur du syndicat des radios indépendantes SIRTI.

