Partagez votre expertise et vos coulisses avec la profession

La Lettre Pro de la Radio donne également la parole aux professionnels via un second formulaire. Baptisé Paroles de pros, cet outil permet à chaque acteur du secteur — dirigeants, responsables d’antenne, experts techniques ou spécialistes communication — de partager leur vision et leur savoir-faire. Les questions abordent la stratégie, les enjeux économiques, les évolutions des habitudes d’écoute et la manière dont chaque station adapte ses contenus et ses opérations. Ces témoignages, recueillis avec précision, serviront de base pour la rédaction d’articles dédiés publiés dans La Lettre Pro de la Radio. Cette prise de parole offre l’occasion de mettre en avant vos projets et votre regard sur les mutations du secteur audio.